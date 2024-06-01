Силы обороны отразили 15 штурмов россиян на Ореховском направлении, еще пять – в районе Крынков

В операционной зоне Сил обороны юга продолжается ежедневная контрбатарейная борьба и отражение вражеских штурмов. Враг не оставлял попыток выбить наши подразделения с занятых позиций.

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины, передает Цензор.НЕТ.

"На Ореховском направлении оккупанты совершили 15 безуспешных штурмов. Успеха не имели.

На левобережье Днепра временно оккупированной Херсонщины враг совершил 5 штурмов в районе Крынков. Понеся потери, отошел на свои исходные позиции. Наши бойцы продолжают осуществлять комплексные мероприятия по удержанию позиций.

За прошедшие сутки враг совершил ракетные удары по южным регионам, применив баллистические ракеты, крылатые ракеты с тактической авиации и ракетоносителей вражеского флота.

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Силами обороны уничтожено 10 ракет. Не обошлось без попаданий. Ракеты попали по объектам энергетической инфраструктуры на Запорожье и в Кировоградской области. Повреждены десятки зданий и гражданских автомобилей. Люди не пострадали.

В результате падения обломков сбитой ракеты на Криворожье возник пожар на энергетическом объекте, который оперативно ликвидирован.

Ночью во время массированной комбинированной ракетно-дроновой атаки силами противовоздушной обороны уничтожено 25 дронов-камикадзе типа "Shahed -131/136" в небе над Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областями.

Оккупанты давят артиллерийскими обстрелами, наносят авиационные удары, применяют большое количество ударных дронов различных типов, не прекращают аэроразведку. За минувшие сутки в операционной зоне зафиксирован пролет 230 разведывательных БпЛА.

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В Черном и Азовском морях на боевом дежурстве находится 4 вражеских корабля, из них 2 ракетоносителя", - говорится в сообщении.



