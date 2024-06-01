Ночной удар РФ по Харькову 31 мая: количество погибших выросло до 9
Количество погибших вследствие ударов РФ по Новобаварскому району Харькова в ночь на 31 мая возросло до 9. Спасатели продолжают разбирать завалы пятиэтажки, в которую ударили оккупанты.
Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
Днем, 1 июня, прокуратура сообщила, что количество жертв в результате удара РФ по пятиэтажке в Новобаварском районе Харькова, возросло до восьми. Среди них трое женщин 39, 68 и 86 лет и четверо мужчин в возрасте 52, 64, 41 и 28 лет.
Однако впоследствии в ведомстве сообщили, что количество погибших возросло до девяти.
"Между разрушенным домом и гаражом найдено тело 9-й жертвы. Предварительно, это тело женщины. Скорее всего, во время прямого попадания ракеты женщину выбросило из квартиры на улицу и присыпало конструкциями разрушенного подъезда", - говорится в сообщении прокуратуры.
В ведомстве добавили, что сейчас принимаются меры для идентификации погибшей.
Обстрел Харькова в ночь на 31 мая
Напомним, 31 мая российские войска в очередной раз обстреляли Харьков, атаковали жилую пятиэтажку. Начался пожар. Враг атаковал город ракетами С-300.
Россияне целились исключительно в гражданскую инфраструктуру в Новобаварском районе города.
Ранее в Харьковской областной прокуратуре сообщили, что количество погибших в результате ночного обстрела возросло до 6 человек. По состоянию на сейчас известно уже о 9 погибших.
Пожалуйста, подождите...
@ "Травневий пік втрат рашистської армії пов'язаний з тим, що вона намагається йти в наступ скрізь не маючи бронетехніки, застосовуючи для мобільності мотоцикли та китайські гольфкари. Є купа відео за травень, як рашистів знищують. Плюс - йдуть на штурм без броні малими групами, де їх знищують дронами.
Якщо провести аналіз, то це почалась третя хвиля, де будуть найбільші втрати рф, і уникнути мобілізації восени швидше за все не буде можливості. Адже через такі втрати рф неможливо набрати до війська нове м'ясо "по контракту". Це мало - в середньому 20-25 тис на місяць, що не покриває навіть поточний втрат.
Угруповання окупаційної армії рф в Україні 500 тис, і близько 150 тис на кордонах Сумської та Харківської областей. Падає насичення м'ясом бойових порядків військ рф, тому для поповнення потрібна мобілізація, оскільки втрати зменшити неможливо через відсутність "броні".
Основна тактика військ рф, завдяки чому зараз йде просування, це закидання КАБами позицій ЗСУ скидами з тактичної авіації та штурм позицій м'ясом.
Прибуття F16 та дозвіл знищувати літаки "ВКС" рф у повітряному просторі рф ламає цю тактику. Так само, як це було прибуття Хаймерсів у 2022-му."