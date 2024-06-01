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Зеленский (19011) США (24808) членство в НАТО (1434)

Зеленский призвал союзников повлиять на позицию США по поводу Украины в НАТО: Важно, чтобы не только Киев поднимал этот вопрос

Президент України Володимир Зеленський

Президент Владимир Зеленский убежден, что союзники Киева, которые поддерживают приглашение Украины в НАТО, могут склонить к этому США.

Об этом сказал Зеленский в интервью The Guardian, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Зеленский отметил, что какие-то решения по Украине являются "решением всех", и некоторые столицы уже выступают за приглашение Украины.

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"Британия поддерживает нас в НАТО. Соединенные Штаты сомневаются - они боятся какой-то эскалации. Но здесь нельзя сказать, что "США боятся эскалации, а все остальные страны поддерживают Украину" - так нельзя подходить к вопросу. Если все действительно нас поддерживают, я думаю, всем будет достаточно сил, ума и влияния, чтобы общаться с Соединенными Штатами, чтобы изменить их мнение, изменить их подход. Важно, чтобы не только Украина поднимала вопрос НАТО", - отметил он.

Зеленский провел параллели между этой темой и дискуссией о других сложных для союзников решениях, как то удары по территории России западным оружием, на которые США в конце концов дали согласие.

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"Сначала надо было посмотреть, что захвачена часть Харькова (Харьковской области. - Ред.), а потом уже дать разрешение бить по скоплению их войск вдоль границ. Надо в нас больше верить", - добавил он.
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Топ комментарии
+14
Учора по сцені бігав з мікрофоном і пикою торгував, а сьогодні вже вважає себе геополітиком. Порожнє місце.
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01.06.2024 20:45
+10
Будь якій притомній особі зрозуміло що за Зє не буде вступу в ЄС і НАТО. Він і його "неголена ******* у флісках" - єрмак, рєзнік(ов), баканов, умєров і т.п. "прохфесіоналів" перетворили Україну на корумповану клоаку. Після Зє залишиться тільки розруха і прокляття на його дегенеративну пику.
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01.06.2024 21:04
+6
Цензор та перестаньте засирати цим дібілом ефіри .
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01.06.2024 21:07
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Учора по сцені бігав з мікрофоном і пикою торгував, а сьогодні вже вважає себе геополітиком. Порожнє місце.
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01.06.2024 20:45 Ответить
Будь якій притомній особі зрозуміло що за Зє не буде вступу в ЄС і НАТО. Він і його "неголена ******* у флісках" - єрмак, рєзнік(ов), баканов, умєров і т.п. "прохфесіоналів" перетворили Україну на корумповану клоаку. Після Зє залишиться тільки розруха і прокляття на його дегенеративну пику.
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01.06.2024 21:04 Ответить
прибери кремлівських - оді щось диктуй та проси нетря...цяна
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01.06.2024 23:13 Ответить
І про баку Меркель не забудьте і її протеже у штанях….
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01.06.2024 20:46 Ответить
Так німці теж проти
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01.06.2024 20:48 Ответить
Не президент, а пересидент
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01.06.2024 21:06 Ответить
Уже 12 дней пересидел.
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01.06.2024 23:20 Ответить
Просили ж не підіймать це питання. Як дебіл.
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01.06.2024 21:06 Ответить
1. В нього немає часу думати стратегічно (та навіть тактично) .

2. Наслідок п1: п'ятисекундний хайп на чутливій темі йому важливіше, ніж реакція Заходу завтра.

3. Байден йому НАТО винен, хоча зе своєю діяльністю саботує наш вступ.
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01.06.2024 22:08 Ответить
Офіс Єрмака склав темники для чиновників і https://bastion.tv/ofis-yermaka-sklav-temniki-dlya-chinovnikiv-i-doruchiv-yim-kritikuvati-bajdena_n63023 доручив їм критикувати Байдена
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01.06.2024 22:45 Ответить
Цензор та перестаньте засирати цим дібілом ефіри .
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01.06.2024 21:07 Ответить
Який президент такі і новини Цензор подає такі події які відбуваються (прийде час і для інших новин)
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02.06.2024 07:27 Ответить
При ішаку не світить ні ЄС, ні НАТО. Світ переконався, що це безтолкове чмо з яким не можна мати жодних справ.
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01.06.2024 21:14 Ответить
уйобку зелений, ти ще генсека кпк попроси вплинути...
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01.06.2024 21:19 Ответить
Ще би в Лігу сексуальних реформ додумався звернутися.
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01.06.2024 21:29 Ответить
добре шо хоч не просе союзників вплинути на вибори преза США
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01.06.2024 21:47 Ответить
Уся надія тільки на Трампа.
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01.06.2024 23:18 Ответить
Хто б тебе схилив піти мирно у відставку!
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01.06.2024 21:52 Ответить
9-мм "Форт" в обох руках.
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01.06.2024 21:54 Ответить
З тобою начолі України? З твоєю шоблою в парламенті та ворюгами на Банковій? З портновсько-татаровським судом? З "аваковськими орлами" замість поліції? Та ні ніколи!!
Поки цей шлєпер(справжній українець??) буде при владі - України не буде в НАТО. І це не якісь там домисли - це вже факт.
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01.06.2024 21:53 Ответить
НАТО ще не з'їхало з глузду приймати до себе агентів кремля типу Зеленського з Єрмачком.
Цікаво тільки нащо це опудало "президента" на службі Єрмачка постійно псує повітря щодо НАТО?
Мабуть каракатицю з себе крочить - пускає димову завісу...
Знає ж, мурло кривороге, прекрасно, що його на гарматний постіл до НАТО не підпустять.
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01.06.2024 22:33 Ответить
о перебздевшо-просроченный гинерал тута
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01.06.2024 23:04 Ответить
Треба щоб і в НАТО були мародери !
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01.06.2024 23:16 Ответить
Наскільки я памятаю після приходу до влади президент почав відхід від курсу до НАТО (я не іду туда ,куди мене не просять ) Намагався обійти Конституцію. Його міністр оборони прямо заявляв,що Україні Нато не потрібно. то чому іде постійне звинувачення Всі це памятають і просто не довіряють нашій владі,бо до цього було багато негативу про НАТО.
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01.06.2024 23:18 Ответить
"формулі миру" капздєц
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01.06.2024 23:28 Ответить
Тупе, й не розуміє що робить, коли повторяє що йому наговорює й на суфлер виводить ОПа. Стараються як можуть, але все ніяк остаточно не розісруться з усіма партнерами.
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01.06.2024 23:59 Ответить
Хто тебе прокремлівського коміка до НАТО покличе .....
Все прекрасно знає і знає ким він є, а на камеру роль президента - патріота грати треба.
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02.06.2024 00:36 Ответить
Ти сам, що для цього робиш? Тільки віддаєш відвойовані теріторії, положивтисячі хлопців та дівчат в могили, а тепер помочі просить. Все бачуть на Заході і США, хто ти і твоя команда, команда мародерів- корупціонерів, які на війні і наживаються! Згинь нечиста!!!!!!!
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02.06.2024 07:44 Ответить
 
 