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Новости Война
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Волчанск (326) Волошин Назар (99)

Силы обороны контролируют Волчанск на 70%, - ОСГВ "Хортица"

Вовчанськ

Силы обороны контролируют Волчанск (Харьковская область) примерно на 70%.

Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Сейчас Силы обороны контролируют город Волчанск, около 70%. В городе и окрестностях идут жесткие бои с оккупантами, ведь россияне там не прекращают попыток продвинуться или закрепиться малыми штурмовыми группами. Но Силы обороны делают все возможное, чтобы не дать врагу закрепиться и держат захватчиков под огневым контролем", - рассказал Волошин.

Читайте также: Большая часть Волчанска под контролем Сил обороны, у россиян проблемы с логистикой, - ОСГВ "Хортица"

Волошин также добавил, что Силы обороны держат под огневым контролем реку Волчья и "приложат все усилия, чтобы враг не перешел на ту сторону реки".
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Топ комментарии
+4
Без всякого апокалипсиса ---города нет уже. И до Харькова примерно 30км.
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01.06.2024 22:13
+3
Тобто(ні підтягнуті українські резерви ,ні західна зброя,ні дозвіл на ураження цілей на території рашки,не дають змоги випхати москалів за межі українського кордону(я не закликаю з дивана щось там робити надлюдське,але я не розумію для чого взагалі ця інформація(щоб не занепасти духом?щоб заспокоїти,мовляв ми з сирскім всьо кантраліруєм?((краще нічого не повідомляти((
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01.06.2024 21:45
+2
Сили оборони контролюють Вовчанськ на 70%

Якась чудасія, чи то пак - гуйня!
Співволодіння на паях?
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01.06.2024 21:30
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Сили оборони контролюють Вовчанськ на 70%

Якась чудасія, чи то пак - гуйня!
Співволодіння на паях?
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01.06.2024 21:30 Ответить
І хто бреше, кому вірити?

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01.06.2024 21:42 Ответить
Тобто(ні підтягнуті українські резерви ,ні західна зброя,ні дозвіл на ураження цілей на території рашки,не дають змоги випхати москалів за межі українського кордону(я не закликаю з дивана щось там робити надлюдське,але я не розумію для чого взагалі ця інформація(щоб не занепасти духом?щоб заспокоїти,мовляв ми з сирскім всьо кантраліруєм?((краще нічого не повідомляти((
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01.06.2024 21:45 Ответить
Рашистські Z-"воєнкори" б'ють на сполох: "ВСУ начали активные контратаки наших войск на Волчанском и Липчанском направлениях."
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01.06.2024 23:08 Ответить
Їм вірити((Краще навіть не слухати.
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01.06.2024 23:19 Ответить
Навіщо слухати? Можна і почитати:

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01.06.2024 23:42 Ответить
Кацапня скулит,что их жёстко нагнули.
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02.06.2024 19:38 Ответить
Російська армія не наступала широкомасштабно, це була пастка, щоб утримати українську армію сконцентрованою тут.
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01.06.2024 22:06 Ответить
Без всякого апокалипсиса ---города нет уже. И до Харькова примерно 30км.
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01.06.2024 22:13 Ответить
Не пощастило Вовчанську, довелося ним жертувавти. Інших варіантів немає. Треба дякувати, що не Харків на кордоні знаходиться
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02.06.2024 01:28 Ответить
Хоча російські окупанти не припиняють натиск на Харківщині, українські захисники переходять у контрнаступ. Наразі під контролем українських військових вже перебуває близько 70% міста https://www.obozrevatel.com/ukr/location/ukraina/volchansk/ Вовчанс
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02.06.2024 07:30 Ответить
Зато під авдеевкой маскалики таки повзуть вперед😡
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02.06.2024 14:56 Ответить
 
 