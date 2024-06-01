Евросоюз готовит тарифы на российские товары, не подпадающие под санкции, - Financial Times

Европейский Союз рассматривает возможность введения тарифов на российский импорт на сумму до 42 миллиардов евро, который не попал в санкционные списки ЕС.

В четверг, 30 мая, министры торговли ЕС обратились к Европейской комиссии с просьбой разработать план введения пошлины на продукты, которые не подпадают под действие санкций, такие как продукты питания, ядерное топливо и медикаменты, с возможностью направления поступлений в Украину. С такой инициативой выступила Швеция, сообщает Financial Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA.

Министры также одобрили тарифы на зерновые и масличные культуры из России и Беларуси, которые вступят в силу 1 июля, после резкого роста импорта. Хотя большая часть торговли ЕС с Россией была остановлена в результате войны в Украине, некоторые виды импорта все еще разрешены или из-за отсутствия альтернативных поставок, или из-за опасений вызвать перебои на мировом рынке.

Читайте также: G7 и страны ЕС хотят усилить давление на банки, помогающие РФ обходить санкции, - Bloomberg

ЕС установил такие высокие тарифы на российскую пшеницу - 95 евро за тонну - что они являются фактическим запретом, но не прибегнул к санкциям в ответ на заявление России о том, что блок прекращает экспорт продовольствия в развивающиеся страны.

"Швеция инициировала дискуссию о более широком использовании тарифов на импорт из России. Со стороны Европейской Комиссии мы будем оценивать это и предоставлять государствам-членам варианты для дальнейших действий", - заявил журналистам Валдис Домбровскис, комиссар ЕС по вопросам торговли.

Он добавил, что тарифы на зерновые, масличные культуры и производные продукты гарантируют, что "Россия не сможет дестабилизировать рынок ЕС через перенаправление экспорта зерна".

Читайте также: Зеленский: Тотального разрыва западных стран с Россией не произошло

Великобритания, Канада, США, Австралия и Новая Зеландия уже ввели тарифы на многие российские импортные товары. Министр торговли Швеции Йохан Форсселл заявил Financial Times, что важно сократить доходы России.

"Значительная часть доходов используется для финансирования военной машины Владимира Путина. Поэтому мы сегодня сказали, что нам нужно решить проблему этого экспорта, который все еще существует, несмотря на санкции", - считает он.

Читайте также: Заместитель министра финансов США Адейемо в Киеве обсудил борьбу с коррупцией и новые санкции в отношении российского ВПК

Он призвал к "большим тарифам на всю эту торговлю", но признал, что "она является чувствительной в некоторых сферах". Тем не менее, шведский министр добавил, что за столом переговоров была "очень сильная поддержка этого вопроса". Тарифы требуют одобрения большинства стран-членов.

Ранее США обвинили руководство Китая в поддержке войны РФ против Украины и предупредили о санкциях.