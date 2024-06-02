ООН: Более 600 детей погибли и более 1420 получили ранения по всей Украине за время полномасштабного вторжения РФ

С начала эскалации войны в феврале 2022 года более 600 детей погибли и более 1420 получили ранения по всей Украине.

Однако реальные цифры, вероятно, гораздо выше, говорится в заявлении Представительства ООН в Украине к Международному дню защиты детей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Дети проводят бесконечные часы в бомбоубежищах из-за неизбирательных атак. В течение двух лет с начала полномасштабного вторжения, дети из прифронтовых населенных пунктов провели в бомбоубежищах от 3000 до 5000 часов, то есть 4-7 месяцев, что вызывает стресс и серьезно ухудшает их жизнь. Вынужденное перемещение усиливает риски, с которыми сталкиваются дети, включая переживание разлуки с семьей, и сталкиваются с повышенными рисками торговли людьми, эксплуатации и насилия, что, в свою очередь, приводит к значительному стрессу и психологической травме", - отмечается в заявлении.

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Также сообщается, что Организация Объединенных Наций вместе со своими партнерами продолжает помощь детям в Украине. Так, в 2023 году ООН оказала жизненно важную первичную медицинскую помощь более 5,1 млн детей и матерей, а также учебные услуги более 2,5 млн детей и учителей.