РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10123 посетителя онлайн
Новости Война
2 615 13
армия РФ (18001) ликвидация (3124) Минобороны (9023) уничтожение (6222)

ВСУ в мае уничтожили рекордное количество российских солдат и артиллерии - 38 940 оккупантов и 1 160 артсистем, - Минобороны. ИНФОГРАФИКА

Російські окупанти

Украинские воины уничтожили в мае 1160 российских артиллерийских систем. Это рекордное количество уничтоженной российской артиллерии за один месяц.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

"В мае было уничтожено 1160 российских артиллерийских систем. Это самые большие потери артиллерии за два года войны. А украинские воины продолжают превращать российское оружие на металлолом", - говорится в публикации Минобороны на странице в Х (Twitter).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Мы использовали по танкам все выстрелы до Carl Gustaf. Взялись за РПГ-7": воины 58-й бригады рассказали, как уничтожили штурмовую бронегруппу россиян. ФОТО

Статистика знищення окупаційних військ РФ в Україні за травень 2024 року

Также в мае было ликвидировано на войне против Украины 38 940 российских солдат. Это самый большой показатель месячных потерь оккупантов с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Статистика знищення окупаційних військ РФ в Україні за травень 2024 року

Кроме того, за май российская армия потеряла 9 истребителей и 860 бронетранспортеров.

Статистика знищення окупаційних військ РФ в Україні за травень 2024 року
Статистика знищення окупаційних військ РФ в Україні за травень 2024 року
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8
Є таке повідомлення:
@ "Травневий пік втрат рашистської армії пов'язаний з тим, що вона намагається йти в наступ скрізь не маючи бронетехніки, застосовуючи для мобільності мотоцикли та китайські гольфкари. Є купа відео за травень, як рашистів знищують. Плюс - йдуть на штурм без броні малими групами, де їх знищують дронами.
Якщо провести аналіз, то це почалась третя хвиля, де будуть найбільші втрати рф, і уникнути мобілізації восени швидше за все не буде можливості. Адже через такі втрати рф неможливо набрати до війська нове м'ясо "по контракту". Це мало - в середньому 20-25 тис на місяць, що не покриває навіть поточний втрат.
Угруповання окупаційної армії рф в Україні 500 тис, і близько 150 тис на кордонах Сумської та Харківської областей. Падає насичення м'ясом бойових порядків військ рф, тому для поповнення потрібна мобілізація, оскільки втрати зменшити неможливо через відсутність "броні".
Основна тактика військ рф, завдяки чому зараз йде просування, це закидання КАБами позицій ЗСУ скидами з тактичної авіації та штурм позицій м'ясом.
Прибуття F16 та дозвіл знищувати літаки "ВКС" рф у повітряному просторі рф ламає цю тактику. Так само, як це було прибуття Хаймерсів у 2022-му."

https://pbs.twimg.com/media/GO_wu3UXgAEX1YF?format=jpg&name=900x900

з
показать весь комментарий
02.06.2024 00:54
+6
Просто побільшало й снарядів на фронті,а це дуже важливо
показать весь комментарий
02.06.2024 01:04
+4
Чим більше кацапів і іхньоі техніки піде до пекла ,
тим краще для України 🙁
Слава Украіні !!
показать весь комментарий
02.06.2024 07:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ты думаешь ЗСУ не зають сколько техники у них выводится из строя или шо?
показать весь комментарий
02.06.2024 09:29 Ответить
Є таке повідомлення:
@ "Травневий пік втрат рашистської армії пов'язаний з тим, що вона намагається йти в наступ скрізь не маючи бронетехніки, застосовуючи для мобільності мотоцикли та китайські гольфкари. Є купа відео за травень, як рашистів знищують. Плюс - йдуть на штурм без броні малими групами, де їх знищують дронами.
Якщо провести аналіз, то це почалась третя хвиля, де будуть найбільші втрати рф, і уникнути мобілізації восени швидше за все не буде можливості. Адже через такі втрати рф неможливо набрати до війська нове м'ясо "по контракту". Це мало - в середньому 20-25 тис на місяць, що не покриває навіть поточний втрат.
Угруповання окупаційної армії рф в Україні 500 тис, і близько 150 тис на кордонах Сумської та Харківської областей. Падає насичення м'ясом бойових порядків військ рф, тому для поповнення потрібна мобілізація, оскільки втрати зменшити неможливо через відсутність "броні".
Основна тактика військ рф, завдяки чому зараз йде просування, це закидання КАБами позицій ЗСУ скидами з тактичної авіації та штурм позицій м'ясом.
Прибуття F16 та дозвіл знищувати літаки "ВКС" рф у повітряному просторі рф ламає цю тактику. Так само, як це було прибуття Хаймерсів у 2022-му."

https://pbs.twimg.com/media/GO_wu3UXgAEX1YF?format=jpg&name=900x900

з
показать весь комментарий
02.06.2024 00:54 Ответить
Просто побільшало й снарядів на фронті,а це дуже важливо
показать весь комментарий
02.06.2024 01:04 Ответить
ще до цього треба додати у концепції поступового перетину червонкоричньових ліній можливі удари ракетами MGM-140B по найближчим летовищам, на яких базується тактична авіація з КАБами - Халіно, Єйськ, Приморсько-Ахтарськ, Балтімор... З останніх двох регулярно здійснюються запуски ішакєдів, тому час запуску плюс-мінус ми знаємо, і розташування цих аеродромів мінімізує можливість супутних втрат цивільного населення. Такі вже можливі ураження теж можуть бути важливим фактором для зміни малюнку бойових дій на ЛБЗ.
показать весь комментарий
02.06.2024 06:12 Ответить
вони вже її проводять: викликають на безстрокові військові збори резервістів, тому до осени ніхто не чекає
показать весь комментарий
02.06.2024 08:53 Ответить
«Пиши поболее. Чего их, супостатов, жалеть!» ...наче як А.В. Суворов...
показать весь комментарий
02.06.2024 06:38 Ответить
Чим більше кацапів і іхньоі техніки піде до пекла ,
тим краще для України 🙁
Слава Украіні !!
показать весь комментарий
02.06.2024 07:08 Ответить
А з червня zeленсько- дерьмаковське узурпаторське угрупування почало ТАРИФНИЙ ГЕНОЦИД українців.
показать весь комментарий
02.06.2024 07:08 Ответить
Можна не довіряти офіційній інформації, але коли близькі родичі з фронту розповідають інформацію на рівні максимум піхотної роти, а частіше передових окопів: "Ми їх валимо штабелями, а вони лізуть і лізуть, як обколоті!" - то як тут не повіриш. Ясно одне, що втрати кацапської орди навіть не співмірні з нашими.
показать весь комментарий
02.06.2024 09:18 Ответить
І десь ти бачив ті штабеля чи хоч яке фото чи відео..?брехня під час війни та недооцінка ворога -дорога до поразки
показать весь комментарий
02.06.2024 09:49 Ответить
Здається, цифри примальовують. Крім того, за знищену техніку дають виплати.
показать весь комментарий
02.06.2024 10:43 Ответить
 
 