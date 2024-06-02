ВСУ в мае уничтожили рекордное количество российских солдат и артиллерии - 38 940 оккупантов и 1 160 артсистем, - Минобороны. ИНФОГРАФИКА
Украинские воины уничтожили в мае 1160 российских артиллерийских систем. Это рекордное количество уничтоженной российской артиллерии за один месяц.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.
"В мае было уничтожено 1160 российских артиллерийских систем. Это самые большие потери артиллерии за два года войны. А украинские воины продолжают превращать российское оружие на металлолом", - говорится в публикации Минобороны на странице в Х (Twitter).
Также в мае было ликвидировано на войне против Украины 38 940 российских солдат. Это самый большой показатель месячных потерь оккупантов с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Кроме того, за май российская армия потеряла 9 истребителей и 860 бронетранспортеров.
Пожалуйста, подождите...
@ "Травневий пік втрат рашистської армії пов'язаний з тим, що вона намагається йти в наступ скрізь не маючи бронетехніки, застосовуючи для мобільності мотоцикли та китайські гольфкари. Є купа відео за травень, як рашистів знищують. Плюс - йдуть на штурм без броні малими групами, де їх знищують дронами.
Якщо провести аналіз, то це почалась третя хвиля, де будуть найбільші втрати рф, і уникнути мобілізації восени швидше за все не буде можливості. Адже через такі втрати рф неможливо набрати до війська нове м'ясо "по контракту". Це мало - в середньому 20-25 тис на місяць, що не покриває навіть поточний втрат.
Угруповання окупаційної армії рф в Україні 500 тис, і близько 150 тис на кордонах Сумської та Харківської областей. Падає насичення м'ясом бойових порядків військ рф, тому для поповнення потрібна мобілізація, оскільки втрати зменшити неможливо через відсутність "броні".
Основна тактика військ рф, завдяки чому зараз йде просування, це закидання КАБами позицій ЗСУ скидами з тактичної авіації та штурм позицій м'ясом.
Прибуття F16 та дозвіл знищувати літаки "ВКС" рф у повітряному просторі рф ламає цю тактику. Так само, як це було прибуття Хаймерсів у 2022-му."
https://pbs.twimg.com/media/GO_wu3UXgAEX1YF?format=jpg&name=900x900
з
червонкоричньових ліній можливі удари ракетами MGM-140B по найближчим летовищам, на яких базується тактична авіація з КАБами - Халіно, Єйськ, Приморсько-Ахтарськ, Балтімор... З останніх двох регулярно здійснюються запуски ішакєдів, тому час запуску плюс-мінус ми знаємо, і розташування цих аеродромів мінімізує можливість супутних втрат цивільного населення. Такі вже можливі ураження теж можуть бути важливим фактором для зміни малюнку бойових дій на ЛБЗ.
тим краще для України 🙁
Слава Украіні !!