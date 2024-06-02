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Германия (6725) депутат (3277) нападение (2137)

"Назвали меня "разжигателем войны": в Германии напали на проукраинского депутата Бундестага Кизеветтера

Родеріх Кізеветтер в Україні

1 июня, в субботу, в Германии напали на депутата Бундестага Родериха Кизеветтера, который является сторонником увеличения поставок вооружения для Украины.

На мужчину напали в городе Аален, он получил легкие повреждения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на на NV.

Инцидент произошел утром 1 июня возле агитационной палатки партии ХДС (Христианско-демократический союз). Кизеветтер заявил, что нападавший назвал его "разжигателем войны".

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"Я простоял там примерно пять минут, когда он [нападавший] подошел ко мне и закричал, назвав меня "разжигателем войны" ...После этого он толкнул меня и повалил палатку, под которой мы стояли. Я не знал, кто это был, подумал, что мне нужна запись, и пошел за ним с мобильным телефоном. Тогда он подбежал ко мне, ударил, а потом толкнул", - рассказал он.

По данным СМИ, нападавшим является Петер Бауэр, кандидат в депутаты местного совета от другой партии.

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Кизеветтер неоднократно высказывался за предоставление большей помощи Украине. Так еще 5 февраля 2022 года он выступил с призывом предоставить Украине оружие. Также Кизеветтер критикует позицию канцлера Олафа Шольца за отказ предоставить Украине ракеты Taurus. В мае 2024 года он с группой других депутатов Бундестага заявил, что страны НАТО могли бы защищать воздушное пространство на западе Украины.
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Топ комментарии
+26
Та ні. Вже краще в Бєлгород, звільнений від рашистів.

Примітка: у стані ворога тривога, що близька до паніки:

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02.06.2024 01:09
+22
Цю суку з іншої партії треба в Харків привезти.
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02.06.2024 01:05
+13
ДЯКУЙТЕ МЕРКЕЛЬ, ЯКА НАВЕЗЛА БИДЛА ПУТІНСЬКОГО ДО НІМЕЧИННИ..
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02.06.2024 05:09
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Правила форума Совет форумчан
Цю суку з іншої партії треба в Харків привезти.
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02.06.2024 01:05 Ответить
Та ні. Вже краще в Бєлгород, звільнений від рашистів.

Примітка: у стані ворога тривога, що близька до паніки:

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02.06.2024 01:09 Ответить
Німецька листівка


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02.06.2024 01:32 Ответить
так це ж було вже! (с)
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02.06.2024 06:20 Ответить
цікава цифра з полоненими, зараз не хочемо воювати, а тоді так і взагалі нерозуміли за що помирати, одні окупанти 'звільняли' від інших.
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02.06.2024 09:29 Ответить
Це рашиський запроданець із групи меркель.
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02.06.2024 01:58 Ответить
так постраждалий і є партія Меркель
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02.06.2024 08:43 Ответить
А еще сосем недавно так скрепно немци по стенам лазили
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02.06.2024 12:14 Ответить
У деякіх німців паніка теж ...вони зрозуміли шо прігріли у своєї пазусі , гадючне кубло у вигляді московських переселкнців з німецькими коріннями ... які готові допомогти кремлю розхерячити всю Німеччину...шкода , як шо так буде ,німецкі лузери , не чим не відрізняються від українських73% ...
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02.06.2024 01:26 Ответить
Вважаю що німецьки проблеми набагато глибше ніж вам здається, й московити з німецькими паспортами це найменша проблема. Німців виховували як куколдів вже десь 3, майже 4 покоління, хто в окопи полізе зараз? Ото ж.
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02.06.2024 01:48 Ответить
але бувших російських та й частини російськомовних українських громадян до Німеччини не слід було пускати під ніяким соусом. Але дійсно - політика меркель і іже с нім робила все для втрати обороноспособності країни.
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02.06.2024 06:38 Ответить
Действительно, много пророссийского ........ понаехало в Германию, в том числе и из Украины. Много из Украины так называемых беженцев, которые в разговорах с коренными немцами обвиняют не россию, а Украину.
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02.06.2024 07:26 Ответить
Нікого взагалі не треба було пускати до країни, якщо б була будь яка повага до населення і суспільства у влади. Де це ще можна побачити, щоб будь хто вільно приїжджал до країни де можна прожити усе життя у конфорті й ніколи не проробити жодної доби? Якого біса
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02.06.2024 08:13 Ответить
Ми з Вами бачимо незрозумілу політику щодо іміграції в окремих країнах. Але десь є приховані мотиви саме такого вигляду іміграції. Я про Німеччину мало знаю, бо не дивлюся їх блогерів навіть якщо вони є. але американських чи канадських я дивлюся багато. І от у штати попасти легально дуже важко, як і в Канаду. Але саме в штати найбільше охочих. Я б здивувався, адже капіталізм і за все плати. але виявляється що є купа програм, які легальним приїзджим та своїм невлаштованим громадянам таки допомагають. І бажаючі чогось досягти більшого ніж вони мають в Венесуелі чи Україні таки того досягають. А в Канаді все доситть зарегульовано. І туди теж приймають дозовано з усього світу. Чомусь перемішуючи раси і культури. Таке враження, що хочуть зробити суспільство безрасове і мультикультурне типу какая разніца як ото частина у нас.
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03.06.2024 11:00 Ответить
Те кто беженство получил, они да приезжают на всё готовое, деньги и ресурсы сосут будь здоров. А если просто легально приехал, как родич или работник, не знаю, может в других городах и штатах есть какие то местные программы подтирания задниц.
Моя мать приехала с постоянной гринкартой и пока гражданство не получила ни копейки от государства не увидела ни прямо ни косвенно
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04.06.2024 01:56 Ответить
Что касается возможностей, -- да. Захочешь быть милионером, будешь. Но надо конечно иметь энергию, здоровье, терпение
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04.06.2024 02:01 Ответить
Згодна ...це 100% правда і має місце на однаковому рівні як і єтнічних переселенців , які готові розірвати німців, та чекають на москву, на кожному кроці у Німеччині
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02.06.2024 09:03 Ответить
Краще б показали відео нападу на критика iслама Штюрценбергера. Кровища, застрелений араб. Штовхнули нещасного Кізеветтера..
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02.06.2024 03:58 Ответить
ДЯКУЙТЕ МЕРКЕЛЬ, ЯКА НАВЕЗЛА БИДЛА ПУТІНСЬКОГО ДО НІМЕЧИННИ..
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02.06.2024 05:09 Ответить
Там і своїх,покалічених DDR,вистачає.І куплених кацапами,і просто дурнів,і переденацифікованих,і що хочеш
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02.06.2024 06:09 Ответить
Не тільки ************, а і мільйони ісламістського, які на відміну від кацапів селяться компактно, утворюючи ісламські анклави.
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02.06.2024 09:08 Ответить
хароший Кізеветтер, треба брать...
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02.06.2024 06:26 Ответить
Я так і не знайшов, з якої такої "іншої партії" цей Петер Бауер. Точно не з AfD, інакше відразу б повідомили.
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02.06.2024 07:51 Ответить
то наші не розібралися, що таке Europawahl für "Die Herzschrittmacher". там реально хер розберешся по бистрому.
https://www.n-tv.de/politik/Gestossen-und-geschlagen-CDU-Politiker-Kiesewetter-bei-Wahlkampf-in-Aalen-angegangen-article24982628.html
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02.06.2024 08:53 Ответить
Das Europäische Parlament ist die einzige direkt gewählte transnationale Versammlung der Welt. Die Abgeordneten des Europäischen Parlaments vertreten die Interessen der EU-Bürgerinnen und -Bürger auf europäischer *****.
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02.06.2024 08:56 Ответить
якийсь страшний хоррор.
стояв цілих п'ять хвилин, а потім на нього наорали.
не знаю, чи сміятися, чи ридати, чи падати без тями.
легкі ушкодження, це, що?
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02.06.2024 08:07 Ответить
А кацап кирзовий Грішка тут як тут.
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02.06.2024 09:05 Ответить
оу, привіт, бидло зі сральника.
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02.06.2024 09:10 Ответить
Там багато московського бидла , а донедавна пропаганда працювала на всю потужність при чому десятиліттями ...
очищення потребуєм не тільки ми від метастаз але і увесь світ
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02.06.2024 08:46 Ответить
та є просто із застраним мозгом
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02.06.2024 08:55 Ответить
Це реальна проблєма людської свідомості. І в Україні є люди, для яких, " пускай всє только побістрєє закончіцца" вистачає. Що вже говорити про Хахід, де повна відсутність Української пропаганди, при засиллю пропаганди російської...
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02.06.2024 12:41 Ответить
 
 