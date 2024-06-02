"Назвали меня "разжигателем войны": в Германии напали на проукраинского депутата Бундестага Кизеветтера
1 июня, в субботу, в Германии напали на депутата Бундестага Родериха Кизеветтера, который является сторонником увеличения поставок вооружения для Украины.
На мужчину напали в городе Аален, он получил легкие повреждения, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на на NV.
Инцидент произошел утром 1 июня возле агитационной палатки партии ХДС (Христианско-демократический союз). Кизеветтер заявил, что нападавший назвал его "разжигателем войны".
"Я простоял там примерно пять минут, когда он [нападавший] подошел ко мне и закричал, назвав меня "разжигателем войны" ...После этого он толкнул меня и повалил палатку, под которой мы стояли. Я не знал, кто это был, подумал, что мне нужна запись, и пошел за ним с мобильным телефоном. Тогда он подбежал ко мне, ударил, а потом толкнул", - рассказал он.
По данным СМИ, нападавшим является Петер Бауэр, кандидат в депутаты местного совета от другой партии.
Кизеветтер неоднократно высказывался за предоставление большей помощи Украине. Так еще 5 февраля 2022 года он выступил с призывом предоставить Украине оружие. Также Кизеветтер критикует позицию канцлера Олафа Шольца за отказ предоставить Украине ракеты Taurus. В мае 2024 года он с группой других депутатов Бундестага заявил, что страны НАТО могли бы защищать воздушное пространство на западе Украины.
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Примітка: у стані ворога тривога, що близька до паніки:
Моя мать приехала с постоянной гринкартой и пока гражданство не получила ни копейки от государства не увидела ни прямо ни косвенно
https://www.n-tv.de/politik/Gestossen-und-geschlagen-CDU-Politiker-Kiesewetter-bei-Wahlkampf-in-Aalen-angegangen-article24982628.html
стояв цілих п'ять хвилин, а потім на нього наорали.
не знаю, чи сміятися, чи ридати, чи падати без тями.
легкі ушкодження, це, що?
очищення потребуєм не тільки ми від метастаз але і увесь світ