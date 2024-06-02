РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10123 посетителя онлайн
Новости Война
3 262 32
Минобороны (9023) еда (347) закупки (691) ВСУ (6259)

Больше свежих фруктов и новые требования к качеству муки, макарон, консерв и колбасы: в Минобороны прокомментировали изменения в питании военнослужащих

Заступник міністра оборони Дмитро Кліменков

В рационе украинских воинов, согласно последним изменениям Минобороны, должно увеличиться количество свежих фруктов, а качество продуктов должно стать выше.

Как рассказал заместитель министра обороны Дмитрий Клименков, Государственный оператор тыла уже начал тендерные процедуры на второе полугодие 2024 года, поскольку, как и раньше, приоритетом остается своевременность поставок питания для нашего войска, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.UA.

По словам Клименкова, очень большое внимание уделено качеству питания, поэтому уже частично изменен каталог питания, туда добавили некоторые важные позиции: по крупам, рыбным консервам и рыбе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Оператор тыла" Минобороны объявил тендеры на продукты для военных на 22 миллиарда

Заместитель министра отметил, что ввели новые требования к продуктам для повышения их качества. Это касается муки, макаронных изделий, рыбных консервов, колбасы, так как эти продукты питания должны быть только самого высокого качества. Помимо прочего, будет учтена и сезонная составляющая, и свежих фруктов должно стать больше. Большая часть консервированных фруктов будут заменены на свежие.

Все поставщики определяются через конкурентные торги на платформе Prozorro. С поставщиком-победителем заключается контракт, где прописываются все важные требования. В частности, это качество, своевременность питания и жесткий контроль соблюдения требований этого контракта.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Яровая о выходе Хмельницкого из СИЗО: Залог 40 млн грн. Я не представляю, как человек с таким количеством подозрений, вышел на свободу. ВИДЕО

"Если поставщик не выполняет контрактные обязательства, то с ним разрывается соглашение, накладываются штрафные санкции. Для того, чтобы не было манипулирования каталогом, не было даже возможности установления необоснованно завышенных цен на продукты питания, Государственный оператор тыла ввел предельные цены", - добавил Клименков.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+5
Це ж треба було спочатку все похерити, щоб потім героїчно відновити.
показать весь комментарий
02.06.2024 05:37
+2
Не гони ..в совейській армії годували відносно нормально а там де я служив так просто відмінно
показать весь комментарий
02.06.2024 06:17
+2
Ну це ще не віжновлення-це пока пісдьожь...
показать весь комментарий
02.06.2024 06:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Оце діло)
показать весь комментарий
02.06.2024 02:41 Ответить
Можно тех что поставляет скумбрию консервы накормить их до отвала ))) У нас она не заходит от слова совсем
показать весь комментарий
02.06.2024 03:09 Ответить
Тема не розкрита. Яйця "па чьом" за фунт?
показать весь комментарий
02.06.2024 04:43 Ответить
Яйценосієм по 170гр за кіло-метр на завжди залишиться резніков (унікальна істота)
показать весь комментарий
02.06.2024 05:13 Ответить
Ото, у савецкой арміі, коли був молодим, то жрав усе шо повар узбек, він же свинопас приґотуе, а вже післа року, коли ти черпак, то на завтрак тікі їв хліб з маслом, і чай, одне яйце по суботам, кортопел'ка лучок з полів шо корейці вирошували, іноді у офіцеров шос' з поґребiв *******, і молодих посилкі. Найкращі часи моґо життя.
показать весь комментарий
02.06.2024 05:24 Ответить
Не гони ..в совейській армії годували відносно нормально а там де я служив так просто відмінно
показать весь комментарий
02.06.2024 06:17 Ответить
По-перше на ви, шановний, ОК? Не знаю де ви там служили, вас добре ґодували, та то ваші діла.
показать весь комментарий
02.06.2024 07:05 Ответить
Про відмінно не загинайте. Добре ще можна сказати або про окремі гарнізони або про роди військ. Відмінно про деякі офіцерські їдальні.
показать весь комментарий
02.06.2024 08:26 Ответить
Це ж треба було спочатку все похерити, щоб потім героїчно відновити.
показать весь комментарий
02.06.2024 05:37 Ответить
Ну це ще не віжновлення-це пока пісдьожь...
показать весь комментарий
02.06.2024 06:18 Ответить
Після майстер-класу від мародера рєзнікова тільки лох не буде красти на харчуванні ЗСУ. Це ж не карається
показать весь комментарий
02.06.2024 06:22 Ответить
А у нас взагалі щось карається?
показать весь комментарий
02.06.2024 06:30 Ответить
Так. Незабаром, будуть карати так званих "ухилянтів". і це я не про батальйон "Монако"
показать весь комментарий
02.06.2024 08:07 Ответить
ФруктА - это очень хорошо. А что это за тушка у нас вылетела из правого окна?
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1d5qcts/russian_occupier_is_hit_by_fpv_drone_deep_inside/
показать весь комментарий
02.06.2024 06:54 Ответить
И вообще, дави гусеницами своих, чтобы чужие боялись!
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1d5swzu/russian_mtlb_runs_over_comrade/
показать весь комментарий
02.06.2024 07:00 Ответить
Это как? Теперь яблоки по семнадцать будут?
показать весь комментарий
02.06.2024 07:09 Ответить
Ні, по 52
Ті, що в АТБ були по 17
Ніхто руку збивати не буде
показать весь комментарий
02.06.2024 08:19 Ответить
Харьков не в воздушной тревоге? А що сталося?
показать весь комментарий
02.06.2024 07:10 Ответить
В утирків перерва. Решта громад обстрілюється і бомбиться все одно
показать весь комментарий
02.06.2024 08:21 Ответить
Во, завила сирена
показать весь комментарий
02.06.2024 08:24 Ответить
Зараз на людину скільки цей заступник дає на добу? Нам кажуть що біля 100 грн. Я в загалі не розумію, що можна покращити за такий бюджет.
показать весь комментарий
02.06.2024 07:35 Ответить
Біля ста це 97грн.
показать весь комментарий
02.06.2024 11:52 Ответить
Шкода ,що про здоров'я солдата думають під час гарячої фази війни((
показать весь комментарий
02.06.2024 08:17 Ответить
Сам зрозумів що написав? Чи Гуглперекладач тупить
показать весь комментарий
02.06.2024 11:53 Ответить
Це твій перекладач тупить))
показать весь комментарий
02.06.2024 12:02 Ответить
Придурь, ти написав, що під час війни про здоров'я солдатів турбуватися непотрібно. Так це ти сам ідіот? чи проблеми з перекладачем
показать весь комментарий
02.06.2024 18:06 Ответить
Що тобі відповісти))Людям вже зрозуміло,хто з нас ідіот)Не парся,дєфєктівний))
показать весь комментарий
02.06.2024 18:09 Ответить
Більшість заяв залишиться як продаж суспільству ідей нездійсненого гарного майбутнього.
показать весь комментарий
02.06.2024 08:41 Ответить
Прочитав "

ІУДЕЙ нездійсненого гарного майбутнього"
одразу подумав на Боневтіка
показать весь комментарий
02.06.2024 09:09 Ответить
Щодо якості борошна/муки. В Україні давно вже хліб випікають з фуражного зерна; "якість" поліпшують всякими "компонентами".

Україна експортує якісну пшеницю, а населення споживає хліб з фуражного зерна.

Це сталий тіньовий бізнес - мукомольно-пекарська міфія, монополія.
показать весь комментарий
02.06.2024 09:05 Ответить
Так прикольно описують, але по факту - поверхневий контроль. Мав можливість побачити в різних військових частинах раціони від нічого собі, до як це можна їсти (в залежності від частини).

Солодкі вафлі з гречаною кашею та каструльний чай - факт обіду однієї з частин,, взятий по меню, мабуть, з 280 впроваджених стандартів НАТО.

Але суть не в тому, а в тому, що в більшості частин готувалось з того, що було надано волонтерами.
показать весь комментарий
02.06.2024 10:05 Ответить
Більше свіжих фруктів і нові вимоги до якості борошна, макаронів, консервів та ковбаси, і чогось від цього нинішнього "більше", добряче тхне протухлими старими яйцями "імені Резнікова" ???
показать весь комментарий
02.06.2024 10:22 Ответить
 
 