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У ЕС нет доказательств поставки оружия из Китая в РФ, - Боррель

Жозеп Боррель про китайську зброюжозеп

У Евросоюза нет доказательств прямых поставок оружия из Китая в Россию, но нет четкой границы между оружием и тем, что не является оружием, поскольку есть вещи, которые могут иметь двойное назначение.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Moscow Times, об этом во время выступления на форуме "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

"В российской военной технике используются детали, произведенные в западных странах - США, Европе или Великобритании. Проблема не только в Китае", - отметил он.

И добавил, что хотя китайское оружие до сих пор не появлялось на поле боя, однако нет четкой границы между оружием и товарами двойного назначения.

Напомним, в мае министр обороны Великобритании Грант Шеппс заявил, что разведки Великобритании и США имеют доказательства оказания военной помощи Китая Российской Федерации, которую затем используют в войне против Украины.

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Топ комментарии
+7
А як Боррель збирається знайти ці докази ? У кабінеті чи в окопі ? Чи Китай надішле йому копії транспортних накладних ? А що у контейнері з Китаю лише знає Китай та отримувач.
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02.06.2024 10:42
+6
Вони їх не хочуть бачити. Нє нагнітайтє!
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02.06.2024 10:46
+5
В 2014 році танки і війська Мордору перетнули кордон України, в Європі так само казали що нема доказів вторгнення .
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02.06.2024 10:45
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Правила форума Совет форумчан
А як Боррель збирається знайти ці докази ? У кабінеті чи в окопі ? Чи Китай надішле йому копії транспортних накладних ? А що у контейнері з Китаю лише знає Китай та отримувач.
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02.06.2024 10:42 Ответить
Вони їх не хочуть бачити. Нє нагнітайтє!
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02.06.2024 10:46 Ответить
Тому , що Дерьмак не надає!Цє дуже легко, але договорняк з « партнерами» , як каже ЗЕІУДА ,на противагу Байдєну , Пекін не вісь ЗЛА , а найкращий справедливий арбітр
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02.06.2024 11:39 Ответить
Розповідають про доставлені з Китаю контейнери , а доказів нема. Лєго-конструктори китайці прислали. Ось збудувати з них можна геть не іграшки. Але доказів нема. Хто не хоче бачити той і не побачить.
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02.06.2024 10:42 Ответить
Украина: Вы видели, да?! Вот опять! Россия снова насрала на стол, вот говно, вот жопа, вот он одевает штаны!

Председатель ООН: если эти факты подтвердятся, мы должны будем соответствующим образом отреагировать!

Чуркин: Повторяю, предоставьте нам хоть одно доказательство!

Германия: мы надеялись, что санкции помогут, но вонь с каждым разом становится всё сильнее! Мы подозреваем, что Россия, возможно, срёт на стол Украины.
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02.06.2024 10:43 Ответить
Борменталь!
Ой, не те... Боррель! Є стовідсоткові докази застосування іранських "мопедів". Вони ну явно не являються "предметами подвійного призначення". І що? Де хоч якась реакція, окрім стурбованості?
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02.06.2024 10:44 Ответить
В 2014 році танки і війська Мордору перетнули кордон України, в Європі так само казали що нема доказів вторгнення .
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02.06.2024 10:45 Ответить
Та вони й досі тут громадянську шукають.
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02.06.2024 11:35 Ответить
А так - 🙈🙉🙊 їм легше жити.... поки що.
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02.06.2024 12:46 Ответить
Це не дивно. "Вмивання рук" та "вмикання дурня"- основні принципи політики ЄС.
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02.06.2024 10:50 Ответить
"У російській військовій техніці використовуються деталі, вироблені в західних країнах - США, Європі або Великій Британії Проблема не тільки в Китаї", - зазначив він. Проблема точно не в Китаї.Він не вводив "пекельні санкції" , які забороняють продавати деталі , для виробництва зброї 3,14дерації.
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02.06.2024 11:01 Ответить
Так вони через ПН. корею - поставляють ім порох - ті точають болванки і на рашку
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02.06.2024 11:08 Ответить
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02.06.2024 11:12 Ответить
поржав від души , гарно дякую
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02.06.2024 11:15 Ответить
Чому б і ні. Всю світову Axis Of Evil в труху.
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02.06.2024 12:24 Ответить
Ніхто з чиновників не буде бачити ніяких доказів, навіть якщо їм все під ніч тикнеш... тому що Китай наразі із дешевими ресурсами з раші поза конкуренцію як промислова площадка...

а це міліарди долларів для всіх європейських компаній які торгують з ним або мають там виробництво...
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02.06.2024 11:14 Ответить
ЄС не має доказів поставки зброї з Китаю до РФ, - Боррель. Така дипломатична делікатність ЄС, НАТО, США щодо Китаю. Ще зашилося написати Північна Корея, Іран -не має доказів поставки зброї.
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02.06.2024 11:29 Ответить
Ну вони ж , на відміну від вас , не гавкають постійно про це публічно!!!
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02.06.2024 11:33 Ответить
Цитата из советской кинокомедии
ЕСЛИ К ВАМ НЕ ПРИСЛОНЯЮТСЯ В ПАРИЖСКОМ МЕТРО
ЭТО НЕ ОЗНАЧАЕТ ,ЧТО В ПАРИЖЕ НЕТ МЕТРО
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02.06.2024 11:44 Ответить
А Україна визнає Палестину.
Все норм - яке їхало таке й здибало.
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02.06.2024 11:49 Ответить
Китай поставляет России крупные партии военной техники

Речь идет в числе прочего о беспилотниках, вертолетах и металлах, сообщила британская газета The Telegraph.

По подсчетам The Telegraph, объем торговли между КНР и РФ в текущем году (2023) превысит 200 млрд долларов, что станет новым рекордным показателем.

Экспорт товаров, которые потенциально могут быть использованы в военной сфере, вырос с июня прошлого года по июнь нынешнего более чем втрое.

Согласно данным исследовательской организации Molfar Global,

еще за два месяца до войны! китайская компания Shantou Honghu Plastics отправила в Россию 1000 https://www.dw.com/ru/bespilotnyj-letatelnyj-apparat/t-35897074 дронов .
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02.06.2024 11:59 Ответить
Через четыре дня после начала войны! китайская компания Hems999 отправила в Россию два вертолета. Другая китайская фирма, Tianjin Huarong Aviation, с начала войны поставила России четыре вертолета Airbus. Техника была получена российской компанией "Уральский вертолет", основным заказчиком которой является https://www.dw.com/ru/rosgvardia/t-65446370 Росгвардия .

В расследовании также говорится, что с начала 2022 года по первый квартал 2023 года китайские фирмы отправили оптические прицелы более чем 50 российским компаниям.

В 2022 году КНР экспортировала в Россию продукцию из титановых сплавов на сумму 18 млн долларов - почти вдвое больше, чем в 2021 году
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02.06.2024 12:00 Ответить
Поставки сырья через третьи страны

Компании, связанные с производством автомобилей https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7-%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4/t-18286061 КамАЗ и бронетранспортеров КамАЗ "Тайфун", получили не менее 520 партий товаров из Китая (запасные части, сварочные аппараты и лазерные станки, которые могут использоваться для производства оружия и военной техники). Магнитогорский металлургический комбинат, который находится под санкциями, также получал поставки из Китая.

Кроме того, по сведениям The Telegraph, Китай может поставлять в Россию сырье через третьи страны.

Сообщается, что Пекин и Москва вели с Ираном секретные переговоры о поставках перхлората аммония. Это химическое соединение используется для приведения в движение баллистических ракет. Если эта сделка будет заключена, она будет скрыта из официальных торговых реестров.

https://www.dw.com/ru/kitaj-postavlaet-rossii-krupnye-partii-*******-tehniki/a-66580718
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02.06.2024 12:02 Ответить
..идиоты с заплывшими жиром мозгами! нету у них...
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02.06.2024 13:16 Ответить
 
 