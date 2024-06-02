РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9571 посетитель онлайн
Новости Война
3 820 15
оружие (10028) Франция (3348)

Франция не запрещает Украине бить переданным оружием по аэродромам в Курской и Белгородской областях, - BBC

Протерміновані SCALP для Києва

Франция не запрещает Украине бить французскими ракетами по российским аэродромам, расположенным в Курской и Белгородской областях.

Об этом изданию BBC сообщил офицер военной авиации, который потребовал остаться анонимным, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Прямого запрета не было

По данным издания, и Великобритания, и Франция, которые поставляют Украине совместно созданные крылатые ракеты Storm Shadow (или Scalp, как их называют во Франции), прямо не ограничили их использование. Радиус действия этих ракет может достигать 250 км.

На прошлой неделе президент Франции Эмманюэль Макрон сказал журналистам: "Мы должны позволить (Украине. - Ред.) нейтрализовать военные объекты, с которых запускаются ракеты, и, по сути, военные объекты, с которых атакуют Украину".

Также читайте: Бельгия не разрешает Украине бить своим оружием по России, - премьер де Кроо

Такая риторика рассматривается как разрешение на использование Storm Shadows/Scalps, сказал BBC офицер военной авиации. Поэтому, по его словам, теперь Украина может наносить удары по аэродромам Курской и Белгородской областей, которые граничат с Украиной.

Уязвимость самолетов Су-24

Однако такие операции будут ограничены: украинским самолетам Су-24, которые оснащены этими крылатыми ракетами, нужно будет приблизиться к российской границе для их запуска. Это сделает самолеты уязвимыми для российских систем ПВО.

Также читайте: В Белом доме подтвердили, что Украина не может бить по РФ ATACMS

А вот западные истребители F-16, которые ожидаются до конца этого года, лучше оборудованы для таких задач. Однако до сих пор не понятно до конца, позволят ли партнеры Украины использовать эти самолеты для поражения целей в России.

Ранее Зеленский заявлял, что Великобритания не дала 100% разрешения на применение Storm Shadow по территории РФ.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+2
Меньше рашисти знають, більше загибають!! Хіба тільки знову, з ОПУ Плани не зіллють до московії, як про СпецОперацію проти вагнерівців..
Українці терплячі, але до віддачі, ГАРАЧІ!
Слава Україні!!
показать весь комментарий
02.06.2024 14:44
+2
Але все одно незрозуміло - звідки ця заборона взялась. Всю історію було - якщо зброя комусь передана то той хтось сам вирішує куди стріляти.
А оця х-ня, хто це придумав?
показать весь комментарий
02.06.2024 14:51
+1
показать весь комментарий
02.06.2024 14:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
02.06.2024 14:38 Ответить
Меньше рашисти знають, більше загибають!! Хіба тільки знову, з ОПУ Плани не зіллють до московії, як про СпецОперацію проти вагнерівців..
Українці терплячі, але до віддачі, ГАРАЧІ!
Слава Україні!!
показать весь комментарий
02.06.2024 14:44 Ответить
Вікно Овертона. Класика...
показать весь комментарий
02.06.2024 14:48 Ответить
Санкції з України потехенько знімають, цікаво, в обмін на що?
показать весь комментарий
02.06.2024 14:51 Ответить
Але все одно незрозуміло - звідки ця заборона взялась. Всю історію було - якщо зброя комусь передана то той хтось сам вирішує куди стріляти.
А оця х-ня, хто це придумав?
показать весь комментарий
02.06.2024 14:51 Ответить
А по Оленівкі, звідкиля злітають ТУ 95 та лупять по пересічним цілодолбово, АЙАЙАЙ, НІЗЗЯ!
показать весь комментарий
02.06.2024 15:00 Ответить
Та все одно нічим. Томагавки ж не передали.
показать весь комментарий
02.06.2024 16:58 Ответить
якщо ви маєте на увазі https://www.google.com/maps/place/68%C2%B009 АБ Олєнья , то до неї 1800 км від нашого кордону.
показать весь комментарий
02.06.2024 17:35 Ответить
Ніхто не знає, яку дату назвати "А от західні винищувачі F-16, які очікуються до кінця цього року"
показать весь комментарий
02.06.2024 15:06 Ответить
Скальпи вже полетіли?
показать весь комментарий
02.06.2024 15:10 Ответить
А що то за кацапські темними,як в Укрінформ дозволяю,не дозволюєяю.Ромашка устроїли тут.
показать весь комментарий
02.06.2024 15:17 Ответить
А что, даже по Останкинской телебашне ударить не дают? Во гады..
показать весь комментарий
02.06.2024 15:45 Ответить
Украина бейте врага на его же территории. Союзники поставляют вооружения и нечего мешкать. А нытье пророссииских ботов на Цензор не в счёт..
показать весь комментарий
02.06.2024 16:42 Ответить
Гарний тролінг від західних партнерів прокремлівської зеляді, що береже кацапські аеродроми від ударів української авіації
показать весь комментарий
02.06.2024 17:53 Ответить
 
 