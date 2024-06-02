Франция не запрещает Украине бить переданным оружием по аэродромам в Курской и Белгородской областях, - BBC

Франция не запрещает Украине бить французскими ракетами по российским аэродромам, расположенным в Курской и Белгородской областях.

Об этом изданию BBC сообщил офицер военной авиации, который потребовал остаться анонимным, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське".

Прямого запрета не было

По данным издания, и Великобритания, и Франция, которые поставляют Украине совместно созданные крылатые ракеты Storm Shadow (или Scalp, как их называют во Франции), прямо не ограничили их использование. Радиус действия этих ракет может достигать 250 км.

На прошлой неделе президент Франции Эмманюэль Макрон сказал журналистам: "Мы должны позволить (Украине. - Ред.) нейтрализовать военные объекты, с которых запускаются ракеты, и, по сути, военные объекты, с которых атакуют Украину".

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Такая риторика рассматривается как разрешение на использование Storm Shadows/Scalps, сказал BBC офицер военной авиации. Поэтому, по его словам, теперь Украина может наносить удары по аэродромам Курской и Белгородской областей, которые граничат с Украиной.

Уязвимость самолетов Су-24

Однако такие операции будут ограничены: украинским самолетам Су-24, которые оснащены этими крылатыми ракетами, нужно будет приблизиться к российской границе для их запуска. Это сделает самолеты уязвимыми для российских систем ПВО.

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А вот западные истребители F-16, которые ожидаются до конца этого года, лучше оборудованы для таких задач. Однако до сих пор не понятно до конца, позволят ли партнеры Украины использовать эти самолеты для поражения целей в России.

Ранее Зеленский заявлял, что Великобритания не дала 100% разрешения на применение Storm Shadow по территории РФ.