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Латвия (1279) оборона (5146) школа (2994)

Предмет "Государственная оборона" стал обязательным для школьников Латвии

латвія

Учебный предмет "Государственная оборона" с 2024 года станет обязательным в общеобразовательных учреждениях Латвии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Настоящее время.

Отмечается, что с 2018 года его можно было изучать по желанию. И введение такой дисциплины отдавали на усмотрение руководства латвийских школ. Однако с нового учебного года этот предмет станет обязательным.

Согласно учебным планам, предмет "Государственная оборона" рассчитан на два года и содержит три основных модуля:

  • гражданская активность, с акцентом на патриотическом воспитании молодежи;
  • ознакомление с системой государственной обороны;
  • приобретение навыков, которые понадобятся, если Латвии будет угрожать опасность.

По информации издания, на таких уроках учеников старших классов будут учить ориентироваться на местности, обращаться с оружием, стрелять и оказывать первую медицинскую помощь.

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Напомним, предмет "Защита Украины" будут изучать все ученики, акцент будет делаться на овладении технологиями и навыками домедицинской помощи. Начальная общевойсковая подготовка проводится в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего образования, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности на соответствующем уровне полного общего среднего образования.

Начальная общевойсковая подготовка будет состоять из дисциплины "Защита Украины" и военно-патриотического воспитания. Новые программы разрабатываются по согласованию с Министерством обороны Украины.
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Топ комментарии
+3
А нєтлєнку Зе! вивчати будуть..типу "99 днів на мівіні", "Дискотека у літаку", "101 крок до втечі"..і т.і.
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02.06.2024 19:56
+3
А в нас десять років війна і майже ніякого патріотичного виховання та більше того в багатьох учбових закладах Києва які є україномовними звучить мова ворога ,прибрали з обовязкових екзаменів українську літературу і історію України ,що це ?
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02.06.2024 20:12
+2
Це старий твінк, бо заблокований за матюки.Не знаю як змінити на цензорі ім'я, в гуглі змінив ще давно,а на цензорі лишилося. Хз як змінювати тут. А самий старий взагалі VovaYa, але я навіть пошту з паролем забув.
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02.06.2024 19:47
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Правила форума Совет форумчан
Отак нормальні країни готуються до війни, а не в нас підори бігають,аааа хдє мой долар па восєм, ааааа тцк крадут людєй. Гний їбаний.
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02.06.2024 19:38 Ответить
Правильна думка. Але в Латвії ти довго б Владіміром не прожив. Ну тобто тобі повсякчас натякали б, що ти тут "гний".
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02.06.2024 19:43 Ответить
Це старий твінк, бо заблокований за матюки.Не знаю як змінити на цензорі ім'я, в гуглі змінив ще давно,а на цензорі лишилося. Хз як змінювати тут. А самий старий взагалі VovaYa, але я навіть пошту з паролем забув.
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02.06.2024 19:47 Ответить
Це навіть не старий)) моя основа, 2014 року, при Зе! За критику влади ботами заблокавана. А потім ще купа твінків..
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02.06.2024 19:53 Ответить
Я з 13го можливо ще під старшим ніком,а з кінця 13 го VovaYa, цензор не раз був під тролями янука, та русні, але потім мені заперечували типу ти просто так потрапляв, взагалі так не було. А зараз теж наплив ботів антимобілізації.
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02.06.2024 20:00 Ответить
Добре, вірю. Якось вже зміни. Ну бо це важливо -- правильні речі ж пишеш.
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02.06.2024 19:57 Ответить
''Початкова загальновійськова підготовка складатиметься із дисципліни "Захист України" та військово-патріотичного виховання. Нові програми розробляються за погодженням з Міністерством оборони України''-уявляю що вони оті підд'єрмаковщики там напогоджували
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02.06.2024 19:52 Ответить
А нєтлєнку Зе! вивчати будуть..типу "99 днів на мівіні", "Дискотека у літаку", "101 крок до втечі"..і т.і.
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02.06.2024 19:56 Ответить
Напрасно иронизируете.
Умные люди дома хранят носители со всеми выступлениями "Квартала" и печатную нетленку Президента.
В жизни все может быть. В случае кипеша, можно будет проконать за ненормального.
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02.06.2024 22:31 Ответить
Подавіться кацапською.
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02.06.2024 22:43 Ответить
Альтернативное название: "Разоблачи и вскрой кацапскую консерву"!
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02.06.2024 19:55 Ответить
А в нас десять років війна і майже ніякого патріотичного виховання та більше того в багатьох учбових закладах Києва які є україномовними звучить мова ворога ,прибрали з обовязкових екзаменів українську літературу і історію України ,що це ?
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02.06.2024 20:12 Ответить
ДПЮ вернули получается.
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02.06.2024 20:26 Ответить
ДПЮ обов'язково має бути. Тільки зміст цього ДПЮ має бути трохи іншим
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03.06.2024 20:11 Ответить
Я с Вами согласен, уверен, что программа обучения у Латвии будет интересней. У меня было печально - меня за всё время привезли один! раз на полигон и стрельнул 10 раз, а при вопросе: как узнать попал я или нет? Мне ответили - а зачем...?
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04.06.2024 00:02 Ответить
У нас много ватных родителей!! Как эту беду нейтрализовать!!!!
На Дамбили-бамбасе сколько боевиков оказалось с навыками "срочной службы" как при Усср так и при Украине уже. И в "органах" и в ментуре. + Куча кизяков туда заезжала , точнее отставных вояк из рашки, делали клубы молодежи по промывке мозгов ПГМ
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02.06.2024 20:34 Ответить
А в нас ще з 2014 треба було вводити!!!
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02.06.2024 21:48 Ответить
Це правильно. І в нас обов'язково має бути. Тільки не недолуге «ДПЮ», а щось нормальне і цікаве для дітей.
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03.06.2024 20:09 Ответить
 
 