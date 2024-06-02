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Париж (402) провокация (1456) Франция (3353) Макрон (1172)

Провокация в Париже: Около Эйфелевой башни поставили гробы с надписью "Французские солдаты в Украине"

Провокація біля Ейфелевої вежі

Возле Эйфелевой башни обнаружили пять гробов для "французских солдат". Французская полиция предполагает вероятность иностранного вмешательства и арестовала трех человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Как отмечается, 01 июня, около 09:00 утра три человека оставили пять гробов в натуральную величину на набережной Бранли в Париже у подножия Эйфелевой башни. В коробках, как сообщил AFP источник, был гипс.

Водителя фургона, который перевозил гробы, арестовали неподалеку. Как сообщил он полиции Парижа, ему заплатили 40 евро за то, чтобы он отвез двух других людей и их груз. По данным AFP, водитель прибыл из Болгарии накануне.

Читайте: Макрон хочет создать европейскую коалицию по отправке военных инструкторов в Украину, - Le Monde

Еще двух фигурантов задержали позже на другом конце Парижа - на автовокзале Берси, где они планировали сесть на рейс в Берлин. Один из задержанных был украинцем, а другой - немцем.

Отмечается, что мотив задержанных пока непонятен, но надпись на гробах, вероятно, отсылает к обсуждению об отправке западных войск в Украину - его первым подняла именно Франция.

Заявление Макрона о возможной отправке французских войск в Украину

Президент Франции Эмманюэль Макрон еще в конце февраля 2024 года "не исключил" отправку войск стран Запада в Украину. В своем недавнем интервью для The Economist лидер Франции поддержал свое прошлое заявление о том, что он допускает возможность ввода сухопутных французских войск в Украину. По его словам, Франция может рассмотреть такую возможность, если россияне прорвут оборону и Украина попросила бы о помощи.

К слову, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон выступил против идеи Макрона по отправке войск НАТО в Украину. По его мнению, отправка войск стран Альянса в Украину для борьбы с российской армией станет "опасной эскалацией".

Заявления Макрона о возможной отправке иностранных войск в Украину также не поддержал министр обороны Италии Гвидо Крозетто.
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Топ комментарии
+28
Кацапським навозом смердить на весь світ.
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02.06.2024 21:50
+20
Макрону надо отправить копию ядерной боеголовки в москву с надписью:
"дипломатический визит с мирной инициативой".
Ведь мы все за мир, правда?
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02.06.2024 21:53
+14
Шо могло объеденить болгарина, немца и укра? Правильно, кацапское бабло.
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02.06.2024 22:09
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Правила форума Совет форумчан
Головне не вийти на зеГниду та ОП з єрмачмом!
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02.06.2024 22:24 Ответить
Боневтік, сцикливий, а от гопнік єрмак... тут да, може бути
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02.06.2024 22:31 Ответить
близько 09:00 ранку троє людей залишили п'ять трун у натуральну величину на набережній Бранлі в Парижі біля підніжжя Ейфелевої вежі.

вітання французській поліції !!! прощьолкали мюсью !!
хто був у цьому місці, той знає, що там завжди купа людей.
це добре що тільки "труни", бо наступного разу залишать ящики з вибухівкою
або фашисти знову захотять фото на пам'ять зробити...




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02.06.2024 22:26 Ответить
Як вони воювати будуть?
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02.06.2024 22:35 Ответить
Я бы на месте вменяемых французов рядом с гробами поставил чучело обезьяны с гранатой "Русский Ваня в Париже". Пусть выбирают, что больше нравится.
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03.06.2024 00:49 Ответить
Якщо водію дали 40 євро то їм дали не менше 400+
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02.06.2024 22:42 Ответить
Кацапським навозом смердить на весь світ.
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02.06.2024 21:50 Ответить
гноєм
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02.06.2024 21:55 Ответить
какаразница)))
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02.06.2024 22:10 Ответить
Тупо путінські понти.
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02.06.2024 22:43 Ответить
Макрону надо отправить копию ядерной боеголовки в москву с надписью:
"дипломатический визит с мирной инициативой".
Ведь мы все за мир, правда?
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02.06.2024 21:53 Ответить
Макрону потрібно Україні ще більше зброї відправити. Щоб потролити флешмоб з трунами.
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02.06.2024 21:58 Ответить
фсбешка аж всирається останнім часом
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02.06.2024 21:59 Ответить
Діаспора має поставити труну " французькі солдати , вбиті росіянами у Франції". І я не шуткую...
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02.06.2024 22:01 Ответить
О, один українець. Мабуть тут на цензорі писав проти мобілізації.
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02.06.2024 22:01 Ответить
Может он хотел сам воевать вместо французов. Ето узнаем когда его екстрадируют в Украину и отправят в штурмовую роту. Но что то мне подсказывает что етот *украинец* еще покажет росийский паспорт
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02.06.2024 22:28 Ответить
...йому заплатили 40 євро за те, щоб він відвіз двох інших людей...

Один із затриманих був українцем...

Деякі драпанувші через Тису херої, роботу собі таки знайшли...

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02.06.2024 22:05 Ответить
Нажаль не втопився, буває ж.
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02.06.2024 22:08 Ответить
А ви думаєте мало подонків, що кричали "путін ввєді.." з Криму та ОРДЛО виїхали по нашим паспортам? А скільки циган з Закарпаття там, в Європі, бонуси отримують, як "біженці від війни", але й досі ЖОДНОГО слова українською не те що не знають, а НЕ ХОЧУТЬ навіть знати, а сидять суки з нашими біомітричними паспортами. Але основне сепарське бидло - зі сходу України та Криму.
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02.06.2024 22:28 Ответить
А чего сразу драпанувшие? Может вполне легально выехавшие... И не стоит исключать тот факт, что гражданство липовое. На оккупированных территориях, россияне получили много всяких документов.
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02.06.2024 22:40 Ответить
Шо могло объеденить болгарина, немца и укра? Правильно, кацапское бабло.
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02.06.2024 22:09 Ответить
Думаєш ідейних мало?
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02.06.2024 22:11 Ответить
Нет, не думаю, но кто-то или шо-то их должно было свести до купы - За даними AFP, водій прибув з Болгарії напередодні. Джерело:
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02.06.2024 22:18 Ответить
У доповідній записці DGSE стверджується, що провокацію з трунами могла координувати Федеральна служба безпеки Росії.

https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/06/4/7187375/
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04.06.2024 17:33 Ответить
Закордонна вата у відчаю… раз зголосилася на такий перформенс..
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02.06.2024 22:11 Ответить
До речі цю х-ню прибрали за пару хвилин, це був ранній ранок, людей було дуже мало. Якби не заботливі раша воєнкори про цей подвиг мало хто б і взнав. Ну і упячці спасібки, мимо лайна вона ще ні разу не ходила...
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02.06.2024 22:12 Ответить
близько 09:00 ранку - туристів вже достатньо, а пізніше на Бринлі як па перше травня на Хрещатику - не протовпиш
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02.06.2024 22:36 Ответить
Це тут вказано "близько 9". Я читав що не було й 7 годин. Плюс цікаво як вони носили ті труни від фури, -там пішохідна зона - зупинилась фура і якісь шаромиги носять ящики - чим зайнята поліція - х/з.
Могли й кілограм 500 тротилу принести...
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02.06.2024 22:50 Ответить
От чесно, лаптєкефали: ви насправді думаєте, що це чимось зарадить вам?
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02.06.2024 22:17 Ответить
Ета вонь от кацапскіх абосраних парток і лаптєй...
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02.06.2024 22:21 Ответить
Того что был *украинцем* потребовать екстрадировать в Украину и тут уже с ним *пообщаться*
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02.06.2024 22:22 Ответить
Но-но. Це ж жертва ТЦК, спасався від незаконної мобілізації. І по Конституції має право. Наш чіловєк, ухилянт...
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02.06.2024 22:31 Ответить
"Зауважують, що мотив затриманих поки незрозумілий..."
неначє люди подуріли, розуміючих геть зовсім не лишилося....
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02.06.2024 22:30 Ответить
Під час Олімпіади креативу кагебешного буде більше. Впевнена, що там заплановані такі вистави, що і французам і туристам буде на що подивитися.

Взагалі-то, проводити Олімпіаду під час війни в Європі - це такий по*уїзм, що до людської трагедії та й взагалі це дуже небезпечно. Якщо європейці думають, що х*йло почекає, поки вони там будуть святкувати спорт-мір, то вони погано його знають. Він обов'язково захоче помститися усім, хто не дозволив його оркам виступати у змаганнях та славити оркостан з криками «раіся впєрдє», ну, як вони ********* робити це раніше на усіх змаганнях.
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02.06.2024 22:37 Ответить
Да, думаю не упустят возможности совершить теракт. И вот вопрос: эти черти наймут каких-нибудь игилоидов(и обеспечат всей поддержкой) или хватит наглости под своим флагом, т.е., возьмут на себя ответственность(понятно неофициально, но с подтверждающими намеками от всех этих военпоцев)?
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02.06.2024 23:05 Ответить
"добриє руськіє"-
дохлі руськіє
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02.06.2024 22:42 Ответить
Зате яка реклама і антипропаганда здійснена коштом злочинного кремля: якщо раптом щось фантастичне станеться і кацапський окупант прорве фронт, Україна спокійно може розраховувати на французькі війська.
Таким чином, поразка України та перемога кремля неможливі у цій безглуздій війні кремлівських воєнних злочинців на самознищення.
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02.06.2024 23:33 Ответить
Макрон твой ход.
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02.06.2024 23:56 Ответить
У него сейчас неприятность, кто-то слил инфу про 11 тысяч бутылок элитного шампанского в Елисейском дворце, наверно чешет башку и думает как объяснить такое количество бухла.
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03.06.2024 00:03 Ответить
Украинские власти разворовали деньги, направленные Западом для обеспечения обороны Xарькова, заявил британский аналитик Тони Норфилд в интервью Dialogue Works. По его словам, деньги пошли на покупку недвижимости для высокопоставленных лиц страны.
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03.06.2024 00:51 Ответить
Тони кацап? Сепар? Или вата?
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03.06.2024 00:55 Ответить
Ты за деяния своих обрезаных отвечай, которые то украинцев голодом морят то грабят по черному, а кто я не твое дело
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03.06.2024 01:02 Ответить
Ойвей. А хто ж эти такие "украинские власти"???.
30 лет в украинском парламенте 70% таких как ты. Все президенты такие как ты...
Ииии...а, а кто эта сделай ойойой...?!
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03.06.2024 01:01 Ответить
В США 90% таких как я, ну и что с того.
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03.06.2024 01:03 Ответить
Численность евреев в сша 1.5-2% так что не ври.
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03.06.2024 01:07 Ответить
Я говорю про власть, ты что хочешь чтобы титульная нация дворниками работала. а всего евреев в США около 7 миллионов, особо патриотичные кричат про 10, но с трудом в это верится.
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03.06.2024 01:10 Ответить
Титульная нация? ааа он вы кто?
А украинци это ваши рабы которые должны вам прислуживать, да?
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03.06.2024 01:13 Ответить
Ну не совсем так. А чего ты евреям прицепился, украинцев все обманывают, кто виноват что они такие легковерные?!
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03.06.2024 01:15 Ответить
Всмысле я прицепился? Ты же первый начал и сказал что украинская власть все разворовала.
Но забыл добавить что эта так называемая власть нихрена не украинской национальности.
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03.06.2024 01:18 Ответить
Конечно власть украинская, выбирали её украинцы.
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03.06.2024 01:22 Ответить
В США только Байден ирландец, никто же не говорит еврейская власть, все говорят американские власти то да сё.
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03.06.2024 01:24 Ответить
США это другая система правления.
Ты не можешь сравнивать с Украиной.
Причем здесь вообще США
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03.06.2024 01:26 Ответить
Я говорю не про систему правления, евреи везде есть во власти, разница лишь в том что им позволяют, если украинцы допустили вседозволенность так с ник последние штаны сниму да ещё и в кабалу загонят на годы вперёд.
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03.06.2024 01:31 Ответить
Это не только украинци допустили. Израель не выдает еврейских коррупционеров принципиально. Которые воровали в Украине, а когда их поймали то они убегали по левым пасспортам в Израель и там прятались. И это политика Израеля. Но самое интересное что она действует почему то только в отношении Украины. Значить всем этим бандитизмом напрямую руководят спецслужбы Израеля, а это уже совсем другая история.
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03.06.2024 01:39 Ответить
А что значит позволят? Так что вас надо было убивать или в печки закидывать?
Раз евреи везде есть в правительстве то почему они грабят только Украину. По крайней мере в таких масштабах...
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03.06.2024 01:42 Ответить
Так то оно да не совсем так. Сколько ваша титульная нация денег потратила на то что бы промывать мозги "красиво"...
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03.06.2024 01:25 Ответить
На счет того что все обманывают, тут справедливости ради, вынужден согласится.
А это поче у так? Потосу что правительство не украинское и ему плевать на Украину и украинцев, а то шо дурного украинца все дурят, ну тут факт. Было бы по другому, ваши братья, не были бы в правительстве Украины и миноры ваши поганые не лепили бы по всей Украине.
Вон в Германии, вам раз обьяснили что да как, и ни каких минор. Это я так для примера.
Я не против минор, но так грабить Украину нельзя. Это вам еще аукнется.
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03.06.2024 01:23 Ответить
Всё что нас не убивает, делает сильнее.
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03.06.2024 01:25 Ответить
Хороший ты человек, сдержаный, аж ругаться с тобой не хочется.
Лично тех евреев которых я знаю лично, мне всегда помогали, причем безвозмездно. Я про Украину.
Но то что евреи делают на уровне правительства Украины, просто так само не пройдет и может случиться... много что может
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03.06.2024 01:28 Ответить
Авраам Линкольн начал традицию, даже на купюрах и монетах были иудейские символы.
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03.06.2024 01:08 Ответить
Ну шо ты дурака включаешь Абрам, какой Линкольн?! Ты все прекрасно понял про что я говорю, ты же умный еврейский мальчик. Не вериш мне так погугли
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03.06.2024 01:11 Ответить
Ты же только что рассказывал про украинские власти которые все украли, а когда узнал что это были не украинци то дал заднюю?))
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03.06.2024 01:09 Ответить
Пока воруют это украинцы, когда приедут в Израиль это жертвы Холокоста.
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03.06.2024 01:11 Ответить
🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Это ты сам придумал или это на уровне правительства изгаель задвигают?
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03.06.2024 01:14 Ответить
Ахах.. рашка не палится)))
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03.06.2024 00:13 Ответить
Цей "беженец" - якась проросійська істота з українським паспортом. Ось такі у нас "беженци".
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03.06.2024 00:44 Ответить
Кожного разу, коли читаю: «українець», хочу отримати уточнення. Чи то справді то був українець, чи касаб з українським паспортом? Вважаю, що різниця є! В ідеалі було би всю цю рашистску наволочь, що колись отримало українське грамодянство, позбавити його
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03.06.2024 01:00 Ответить
Треба змінити підпис: "Російські солдати в Україні".
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03.06.2024 03:17 Ответить
От будуть скоро гнати нашого брата з тих європейських країн,які вступлять в війну на боці України.Бо стількох зрадників,корегувальників,поціновувачів ,,русского мира'' як серед українців ще треба пошукати.
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03.06.2024 07:08 Ответить
Українця там не було. Був нікчемний продажний малорос.
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03.06.2024 09:45 Ответить
Кацапами смердить на весь світ і це не дивно ,
бо це не люди , а дика орда і біомусор 😡
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03.06.2024 10:01 Ответить
 
 