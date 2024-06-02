Провокация в Париже: Около Эйфелевой башни поставили гробы с надписью "Французские солдаты в Украине"
Возле Эйфелевой башни обнаружили пять гробов для "французских солдат". Французская полиция предполагает вероятность иностранного вмешательства и арестовала трех человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Как отмечается, 01 июня, около 09:00 утра три человека оставили пять гробов в натуральную величину на набережной Бранли в Париже у подножия Эйфелевой башни. В коробках, как сообщил AFP источник, был гипс.
Водителя фургона, который перевозил гробы, арестовали неподалеку. Как сообщил он полиции Парижа, ему заплатили 40 евро за то, чтобы он отвез двух других людей и их груз. По данным AFP, водитель прибыл из Болгарии накануне.
Еще двух фигурантов задержали позже на другом конце Парижа - на автовокзале Берси, где они планировали сесть на рейс в Берлин. Один из задержанных был украинцем, а другой - немцем.
Отмечается, что мотив задержанных пока непонятен, но надпись на гробах, вероятно, отсылает к обсуждению об отправке западных войск в Украину - его первым подняла именно Франция.
Заявление Макрона о возможной отправке французских войск в Украину
Президент Франции Эмманюэль Макрон еще в конце февраля 2024 года "не исключил" отправку войск стран Запада в Украину. В своем недавнем интервью для The Economist лидер Франции поддержал свое прошлое заявление о том, что он допускает возможность ввода сухопутных французских войск в Украину. По его словам, Франция может рассмотреть такую возможность, если россияне прорвут оборону и Украина попросила бы о помощи.
К слову, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон выступил против идеи Макрона по отправке войск НАТО в Украину. По его мнению, отправка войск стран Альянса в Украину для борьбы с российской армией станет "опасной эскалацией".
Заявления Макрона о возможной отправке иностранных войск в Украину также не поддержал министр обороны Италии Гвидо Крозетто.
Пожалуйста, подождите...
вітання французській поліції !!! прощьолкали мюсью !!
хто був у цьому місці, той знає, що там завжди купа людей.
це добре що тільки "труни", бо наступного разу залишать ящики з вибухівкою
або фашисти знову захотять фото на пам'ять зробити...
"дипломатический визит с мирной инициативой".
Ведь мы все за мир, правда?
Один із затриманих був українцем...
Деякі драпанувші через Тису херої, роботу собі таки знайшли...
https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/06/4/7187375/
Могли й кілограм 500 тротилу принести...
неначє люди подуріли, розуміючих геть зовсім не лишилося....
Взагалі-то, проводити Олімпіаду під час війни в Європі - це такий по*уїзм, що до людської трагедії та й взагалі це дуже небезпечно. Якщо європейці думають, що х*йло почекає, поки вони там будуть святкувати спорт-мір, то вони погано його знають. Він обов'язково захоче помститися усім, хто не дозволив його оркам виступати у змаганнях та славити оркостан з криками «раіся впєрдє», ну, як вони ********* робити це раніше на усіх змаганнях.
дохлі руськіє
Таким чином, поразка України та перемога кремля неможливі у цій безглуздій війні кремлівських воєнних злочинців на самознищення.
30 лет в украинском парламенте 70% таких как ты. Все президенты такие как ты...
Ииии...а, а кто эта сделай ойойой...?!
А украинци это ваши рабы которые должны вам прислуживать, да?
Но забыл добавить что эта так называемая власть нихрена не украинской национальности.
Ты не можешь сравнивать с Украиной.
Причем здесь вообще США
Раз евреи везде есть в правительстве то почему они грабят только Украину. По крайней мере в таких масштабах...
А это поче у так? Потосу что правительство не украинское и ему плевать на Украину и украинцев, а то шо дурного украинца все дурят, ну тут факт. Было бы по другому, ваши братья, не были бы в правительстве Украины и миноры ваши поганые не лепили бы по всей Украине.
Вон в Германии, вам раз обьяснили что да как, и ни каких минор. Это я так для примера.
Я не против минор, но так грабить Украину нельзя. Это вам еще аукнется.
Лично тех евреев которых я знаю лично, мне всегда помогали, причем безвозмездно. Я про Украину.
Но то что евреи делают на уровне правительства Украины, просто так само не пройдет и может случиться... много что может
Это ты сам придумал или это на уровне правительства изгаель задвигают?
бо це не люди , а дика орда і біомусор 😡