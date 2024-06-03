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оккупация (9990) Центр национального сопротивления (504)

На ВОТ праздник "последнего звонка" состоялся под наблюдением Следственного комитета РФ, - Центр нацсопротивления

Працівники Слідчого комітету РФ наглядали за школами на ТОТ в свято останнього дзвоника

Сотрудники Следственного комитета РФ присутствовали на празднике "последнего звонка" в школах на временно оккупированных территориях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Центр национального сопротивления.

"На временно оккупированных территориях гестаповцы из следственного комитета наблюдали за школами во время праздника "последнего звонка". Кремлевские службисты были закреплены за каждой из школ, и именно с ними директора согласовывали программу мероприятия и тех, кто будет иметь слово во время торжественной церемонии. В то же время, на таких мероприятиях присутствовали "политруки", которые лили пропаганду детям в уши", - говорится в сообщении.

Отмечается, что под особым контролем были песни, которые должны были звучать на "линейках" и которые согласовывались с представителями РОА. В будущем кремль планирует унифицировать выпускные во всех школах на ВОТ к одному сценарию.

Также читайте: На ВОТ Херсонщины бюджетников заставляют становиться донорами крови для российских солдат, - Центр нацсопротивления
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Топ комментарии
+4
а скількі бубі і його криворогатій шоблі треба грошей ********,
шо б вони вже відїбалися від України і кудись сдриснули,
і вже не важливо куди? - і чи винесуть це партнери?
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03.06.2024 03:00
+4
Це називається - етноцид.
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03.06.2024 07:02
+2
отак потихеньку і потроху іде знищення українства.
в кацапні вже під балалайку і чеченці пляшуть...
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03.06.2024 02:18
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отак потихеньку і потроху іде знищення українства.
в кацапні вже під балалайку і чеченці пляшуть...
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03.06.2024 02:18 Ответить
а скількі бубі і його криворогатій шоблі треба грошей ********,
шо б вони вже відїбалися від України і кудись сдриснули,
і вже не важливо куди? - і чи винесуть це партнери?
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03.06.2024 03:00 Ответить
Це називається - етноцид.
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03.06.2024 07:02 Ответить
а давайте бубу віднулимо?
ну як *****? - і питань нема...
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03.06.2024 03:24 Ответить
на самому ділі башта відлетіла десь на 30 + метрів.
шо теж непогано...
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03.06.2024 04:55 Ответить
ГУЛаг працює
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03.06.2024 05:03 Ответить
аріфметикі
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03.06.2024 05:06 Ответить
в мене собачка є звуть вова - з руки їсьть...
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03.06.2024 05:14 Ответить
Дивись, не перегравай, а то покарають. Чи дозволено?
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03.06.2024 08:55 Ответить
Деякі совкові традиції невиліковні як 8 березня.
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03.06.2024 08:11 Ответить
 
 