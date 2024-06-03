Сотрудники Следственного комитета РФ присутствовали на празднике "последнего звонка" в школах на временно оккупированных территориях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Центр национального сопротивления.

"На временно оккупированных территориях гестаповцы из следственного комитета наблюдали за школами во время праздника "последнего звонка". Кремлевские службисты были закреплены за каждой из школ, и именно с ними директора согласовывали программу мероприятия и тех, кто будет иметь слово во время торжественной церемонии. В то же время, на таких мероприятиях присутствовали "политруки", которые лили пропаганду детям в уши", - говорится в сообщении.

Отмечается, что под особым контролем были песни, которые должны были звучать на "линейках" и которые согласовывались с представителями РОА. В будущем кремль планирует унифицировать выпускные во всех школах на ВОТ к одному сценарию.

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