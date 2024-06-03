Идет вражеская атака в районе Невского, ситуация напряженная. Также идет бой у Ивановского, - Генштаб

За прошедшие сутки, 2 июня 2024 года, на фронте было зафиксировано 78 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

По уточненной информации, за минувшие сутки в целом враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам четыре ракетных удара с применением четырех ракет, 39 авиаударов с применением 63 КАБов, более 2500 обстрелов из различных типов вооружения, в том числе 89 с применением реактивных систем залпового огня. Вследствие российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

Противник наносил авиационные удары в районах населенных пунктов Старица, Белый Колодец, Волчанск, Ивановка, Старый Салтов, Волчанские Хутора, Ветеринарное, Шестаково, Зеленое, Нескучное, Пятихатки Харьковской области и по городу Харьков из воздушного пространства российской федерации (из районов российских населенных пунктов Середа, Короча и Шебекино Белгородской области); Лиман, Константиновка, Дружба, Прогресс, Евгеновка, Карловка, Александрополь, Курахово Донецкой области; Новое Запорожье, Пятихатки Запорожской области.

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Обстановка в начале суток

По данным Генштаба, с начала текущих суток произошло 28 боевых столкновений. Российские оккупанты совершили 472 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов из различных типов вооружений. Также агрессор нанес два ракетных удара с применением шести ракет и 28 ударов дронами-камикадзе.

Ситуация на Харьковщине

На Харьковском направлении с начала суток активных штурмовых действий врага не происходило, наши защитники продолжают наращивать оборонительные возможности.

За минувшие сутки общие потери захватчиков на этом направлении составили: 130 человек, из них 59 - безвозвратные, и 40 единиц вооружений и военной техники. Уничтожено три танка, боевую бронированную машину, одну артиллерийскую систему, 14 БпЛА, 12 автомобилей, три единицы спецтехники. Повреждены - один танк, две артсистемы, два автомобиля и одна единица специальной техники. Кроме того, поражены три склада с боеприпасами, один склад ГСМ и 12 блиндажей оккупантов.

На Купянском направлении продолжается вражеская атака в районе Невского. Ситуация напряженная.

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Обстановка на Востоке

В районе Тернов на Лиманском направлении попытка противника приблизиться к позициям наших войск успеха не имела.

На Северском направлении с начала суток враг осуществил уже пять попыток прорвать наши оборонительные рубежи в районах Выемки и Раздоловки. Одна атака отбита, четыре - продолжаются. Ситуация контролируемая.

В районе Клещиевки на Краматорском направлении отбита атака противника, продолжается бой возле Ивановского. Потерь позиций не допущено, ситуация контролируемая.

На Покровском направлении ситуация остается обостренной - сейчас продолжается 11 боестолкновений в районах Зеленого Поля, Новопокровска, Новоселовки Первой, Калинового и Невельского. Ситуация под контролем Сил обороны Украины.

Вчера российские захватчики на этом направлении потеряли 400 человек, из них 134 - безвозвратные. Уничтожены один танк, три ББМ и семь артсистем. Повреждены четыре боевые бронированные машины, две пушки и автомобиль.

На Кураховском направлении в районах Парасковиевки и Водяного продолжаются три боестолкновения. Наши защитники контролируют ситуацию. Потерь позиций не допущено.

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Обстановка на Юге

На Ореховском направлении остановлены две попытки врага продвинуться в направлениях Работино и Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении, на плацдармах на левом берегу реки Днепр, отражена атака врага в районе Крынков.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

"Силы обороны принимают все меры для срыва вражеских планов. Наша артиллерия, ракетчики, авиация и операторы беспилотных систем работают в соответствии с поставленными задачами", - резюмируют в Генштабе.