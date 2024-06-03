Филиппины рассматривают возможность отправить в Украину специалистов по психическому здоровью для помощи ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с филиппинским коллегой Фердинандом Маркосом заявил, что Украине нужно больше специалистов по психическому здоровью для украинских военных, которые находятся на передовой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Офис президента Филиппин.

Как отмечается, во время встречи с президентом Маркосом Зеленский сказал, что они (Украина, - ред.) нуждаются в большем количестве специалистов по психическому здоровью для своих солдат и защитников, которые находятся на передовой.

"Вы же понимаете, сколько людей нуждаются в (психологической) помощи, когда они возвращаются (с фронта), они не могут потерять семьи. Им трудно - снова учиться", - подчеркнул Зеленский.

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Президент Филиппин ответил, что его страна может предложить такую помощь, направив филиппинских работников сферы психического здоровья для украинских военных.

Маркос-младший отметил, что Филиппины "достаточно хорошо известны в области здравоохранения с точки зрения оказания помощи", что является частью обязательств страны перед Организацией Объединенных Наций по миротворческому процессу.

"Я рад сделать все возможное, чтобы убедиться, что мы можем помочь - особенно гражданским жителям и невиновным, которые втянуты в войну. Это то, что является естественным для Филиппин, поэтому это будет то, чем мы можем заниматься", - добавил Маркос.

Напомним, 3 июня Зеленский прибыл в столицу Филиппин - Манилу - с однодневным рабочим визитом. Там он встретился с президентом страны Фердинандом Маркосом-младшим - впервые в истории двусторонних отношений.

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