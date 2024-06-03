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Филиппины рассматривают возможность отправить в Украину специалистов по психическому здоровью для помощи ВСУ

Володимир Зеленський та Президент Філіппін Фердинанд Маркос-молодший

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с филиппинским коллегой Фердинандом Маркосом заявил, что Украине нужно больше специалистов по психическому здоровью для украинских военных, которые находятся на передовой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Офис президента Филиппин.

Как отмечается, во время встречи с президентом Маркосом Зеленский сказал, что они (Украина, - ред.) нуждаются в большем количестве специалистов по психическому здоровью для своих солдат и защитников, которые находятся на передовой.

"Вы же понимаете, сколько людей нуждаются в (психологической) помощи, когда они возвращаются (с фронта), они не могут потерять семьи. Им трудно - снова учиться", - подчеркнул Зеленский.

Также смотрите: Украинские офицеры-психологи прошли в Британии обучение в группах контроля боевого стресса. ФОТОрепортаж

Президент Филиппин ответил, что его страна может предложить такую помощь, направив филиппинских работников сферы психического здоровья для украинских военных.

Маркос-младший отметил, что Филиппины "достаточно хорошо известны в области здравоохранения с точки зрения оказания помощи", что является частью обязательств страны перед Организацией Объединенных Наций по миротворческому процессу.

"Я рад сделать все возможное, чтобы убедиться, что мы можем помочь - особенно гражданским жителям и невиновным, которые втянуты в войну. Это то, что является естественным для Филиппин, поэтому это будет то, чем мы можем заниматься", - добавил Маркос.

Напомним, 3 июня Зеленский прибыл в столицу Филиппин - Манилу - с однодневным рабочим визитом. Там он встретился с президентом страны Фердинандом Маркосом-младшим - впервые в истории двусторонних отношений.

Также читайте: Кулеба обсудил с главой МИД Филиппин укрепление двусторонних отношений между странами
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Топ комментарии
+9
,філіпінки робитимуть "тайський' масаж, а там знання мови не обов'язкове😉
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03.06.2024 14:17
+8
Бл......ь
У него на фронте проблемы
С мобилизацией проблемы
Харьков кацапы стирают с лица земли
А оно катается по миру
Расширяет кругозор - ****
Вопрос о специалистах по психическому здоровью
Может решить обычный консул....
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03.06.2024 14:20
+7
Ьезуглу лікувати ...
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03.06.2024 14:15
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Правила форума Совет форумчан
А на якіи мові ім спілкуватися?
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03.06.2024 14:15 Ответить
,філіпінки робитимуть "тайський' масаж, а там знання мови не обов'язкове😉
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03.06.2024 14:17 Ответить
і філіпінські хілери провадитимуть операції без хірургічного втручання...
тут вони всі і залишаться, вивчать мову, отримають паспорт, одягнуть вишиванки і істимуть борщ...
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03.06.2024 14:48 Ответить

Шо там такого что наши не знают?
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03.06.2024 14:57 Ответить
Звичайно філіпінською...не можна порушувати права філіпіномовних.
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03.06.2024 14:27 Ответить
На Філіппінах всі чудово розмовляють англійською. Це те, чого нам треба ще повчитися
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03.06.2024 14:41 Ответить
В них всі, навіть найбідніші, знають английську. На Філіпінах друга мова англійська, як в Індії.
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03.06.2024 14:59 Ответить
Ьезуглу лікувати ...
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03.06.2024 14:15 Ответить
Та ну. "Здорова Безугла" оксиморон
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03.06.2024 14:55 Ответить
тварина невиліковна.
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03.06.2024 14:58 Ответить
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03.06.2024 14:18 Ответить
Це Тайланд. Філіпини- християнська країна.
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03.06.2024 14:58 Ответить
і шо цікаво, всі мальчикі 🤣
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03.06.2024 15:15 Ответить
Потужно!!! На Філіпінах високорозвинутий сервіс секс/відео по інтернету, там і жінки, і чоловіки і трансвестити. Щибають гроші і крипту. То вони допомагатимуть? 🤔
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03.06.2024 14:19 Ответить
Ви плутаєте з Тайландом
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03.06.2024 14:43 Ответить
Аж ніяк! 😊 У Вас є Фейсбук? Перевірте! 🧛
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03.06.2024 14:59 Ответить
"Ви ж розумієте, скільки людей потребують () допомоги, коли вони повертаються (з фронту)...", - наголосив Зеленський. Джерело:
Скажіть хто небуть цій мерзоті, що вже другий рік люди не можуть повернутися з фронту, бо їх міняти немає на кого ...
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03.06.2024 14:20 Ответить
Бл......ь
У него на фронте проблемы
С мобилизацией проблемы
Харьков кацапы стирают с лица земли
А оно катается по миру
Расширяет кругозор - ****
Вопрос о специалистах по психическому здоровью
Может решить обычный консул....
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03.06.2024 14:20 Ответить
колись у 90-х червонопіджачні виписували собі з того краю
масажисток або навіть дружин за 300 зелених з повним пансіоном.
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03.06.2024 14:28 Ответить
А ЗСУ розглядає у відповідь, можливість відправки своїх фахівців
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03.06.2024 14:34 Ответить
Гроші переховував?
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03.06.2024 14:40 Ответить
тайських масажисток, аби тільки без болтів....
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03.06.2024 14:44 Ответить
Ну ось наприклад . Зʼїздив чинуша в сторону фронта ну і всьо , подавай йому фахівця/фахівчиню для підняття його психічного здоровʼя . Потужно
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03.06.2024 14:46 Ответить
Чи це не ті "фахівці", що радили президенту викидати з літака наркоманів?
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03.06.2024 14:49 Ответить
в опу їх - там точно хворі...
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03.06.2024 14:50 Ответить
Колись колеги -філіпінці казали, що ні в якому разі не можна одружуватись з філіпінками. Бо таким чином ти одружишся як мінімум із всією родиною дівчини. У гіршому випадку з усім її селом. То будеш утримувати весь цей кагал. Так що у разі якщо приїдуть філіпінські психологині не потрібно піддаватися на тихоокеанські чари.
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03.06.2024 14:56 Ответить
Краще філіпинок відправте, вони добрі, бо після війни в Україні дуже не буде жінок вистачати. Багато чоловіків загине, але жінок виїхало ще набагато більше мільонів, у тому числі молодих.
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03.06.2024 14:56 Ответить
Это правильно. Они еще на разбалованные как наши "тарелочницы" с запросами ЧСВ
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03.06.2024 15:32 Ответить
якщо ми розуміємо, шо з цією владою нам не перемогти
і в тей же цяс на кожному кутку волаємо - "не ціпайте бубу?"
це розлад мозоку - і так нам точно не перемогти...
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03.06.2024 15:05 Ответить
100%. Це навіть у опозиційних журналистів наблюдається.
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03.06.2024 15:10 Ответить
я не розумію як нам перемогти в цій війні - вічне вимагалово?
так нема нічого вічного...
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03.06.2024 15:22 Ответить
Я теж не розумію ,як з цією владою можна перемогти...
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03.06.2024 16:47 Ответить
відповідь дуже проста - не можна.
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03.06.2024 16:49 Ответить
Ну ще злїтати треба в Японїю, та домовитись там про японських масажисток! Курва! Це те чим має займатися президент країни пїд час вїйни?! Ї це на фонї того що вїдбувається зараз на фронтах ї де купа проблем в серединї країни якї потребують негайного вирїшення- воно повнїстю вїдсторонилося вїд цього ї спокїйнїсенько катається по свїту ї займається абсолютно пустими та безглуздими речами .
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03.06.2024 15:11 Ответить
Доречі. Хто не знав. Філіпини, разом з Японією і Австралією входять у число союзників США у Тихому океані. Це християнська, майже англомовна країна.
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03.06.2024 15:11 Ответить
Нам усім терміново треба вчити тагальську мову? Нє, цей наш клоун - повний довбень.
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03.06.2024 15:28 Ответить
вічна війна - вічний буба - вічне вимагалово!
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03.06.2024 15:32 Ответить
до речі єдина людина яку це все устраює - буба...
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03.06.2024 15:36 Ответить
Брать только тёток, жены хорошие, отлично готовят, скромные в одежде, и главное--- очень молчаливые. Это без стеба, правда. И забыл ещё. Одежду носят максимум 44 размер. Нога 34 массово. Детский размер, дешевле.
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03.06.2024 15:36 Ответить
***** потрібна перемога? - а її не буде...
західу потрібно нераспространеніє - буде.
шахтарі в ТОТ? - або в нуль або зараз піцу по кацапах розвозять
така вже їхня шахтарська доля....
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03.06.2024 15:43 Ответить
Филлипинцы то как правило хорошо знают Английский , но сколько таких среди военных ВСУ? А общаться через переводчика, так можно такую помощь сразу в одно место засунуть.
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03.06.2024 15:59 Ответить
more that you can imagine...
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03.06.2024 16:04 Ответить
краще навпаки - наших ветеранів на відновлення на філіппінські курорти
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03.06.2024 16:02 Ответить
не дочекаєтесь - буба в нас переможець, а більше ніхто!
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03.06.2024 16:19 Ответить
йому самому потрібні "фахівці з психічного здоров'я"
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03.06.2024 16:43 Ответить
 
 