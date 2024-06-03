5 лет тюрьмы получил экс-директор Центра по работе с детьми и молодежью Днепровской РГА, сдавший в ломбард генератор от благотворителей
Экс-директор Центра по работе с детьми и молодежью Днепровской РГА получил 5 лет тюрьмы. Он сдал в ломбард генератор, подаренный благотворителями.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
При поддержке публичного обвинения Днепровской окружной прокуратурой города Киева бывший и.о. директора Центра по работе с детьми и молодежью Днепровского района г. Киева судом признан виновным в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением (ч. 4 ст. 191 УК Украины).
Как отмечается, прокурор в суде доказал, что в период 2022 - 2023 годов во время блэкаутов из-за российских обстрелов, международные партнеры предоставили Днепровской РГА генераторы в качестве гуманитарной помощи. Из них 9 генераторов были переданы Центру по работе с детьми и молодежью Днепровского района г. Киева.
Директор Центра распределил 8 генераторов на нужды заведения, а один - оставил себе. В дальнейшем указанный генератор стоимостью более 33 тыс. грн чиновник сдал в ломбард.
В суде обвиняемый утверждал, что генератором завладел не как должностное лицо, а просто украл его, поскольку имел ключи от помещения, где он хранился.
В прокуратуре объясняют, что таким образом экс-чиновник пытался избежать возможного наказания за коррупционное преступление, поскольку за кражу можно получить наказание, не связанное с реальным лишением свободы.
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такі реалії бананової зекраїни.