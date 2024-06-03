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заключение (164) Киев (24765) прокуратура (4927) генератор (56)

5 лет тюрьмы получил экс-директор Центра по работе с детьми и молодежью Днепровской РГА, сдавший в ломбард генератор от благотворителей

Посадили директора Центру по роботі з дітьми Дніпровської РДА, який здав у ломбард генератор

Экс-директор Центра по работе с детьми и молодежью Днепровской РГА получил 5 лет тюрьмы. Он сдал в ломбард генератор, подаренный благотворителями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

При поддержке публичного обвинения Днепровской окружной прокуратурой города Киева бывший и.о. директора Центра по работе с детьми и молодежью Днепровского района г. Киева судом признан виновным в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением (ч. 4 ст. 191 УК Украины).

Как отмечается, прокурор в суде доказал, что в период 2022 - 2023 годов во время блэкаутов из-за российских обстрелов, международные партнеры предоставили Днепровской РГА генераторы в качестве гуманитарной помощи. Из них 9 генераторов были переданы Центру по работе с детьми и молодежью Днепровского района г. Киева.

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Директор Центра распределил 8 генераторов на нужды заведения, а один - оставил себе. В дальнейшем указанный генератор стоимостью более 33 тыс. грн чиновник сдал в ломбард.

В суде обвиняемый утверждал, что генератором завладел не как должностное лицо, а просто украл его, поскольку имел ключи от помещения, где он хранился.

В прокуратуре объясняют, что таким образом экс-чиновник пытался избежать возможного наказания за коррупционное преступление, поскольку за кражу можно получить наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

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божечкі.... а якби не здав, а просто привласнив, так би ніхто й не здогадався..., так би й залишився порядною людиною...
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03.06.2024 15:38 Ответить
а мер Ірпеня, котрий ******* японські генератори, що? нагороджений орденами й медалями?
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03.06.2024 15:38 Ответить
суки, нічим не гребують ((
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03.06.2024 15:46 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=d-euoJkv3uY Взял во временное пользование.
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03.06.2024 15:46 Ответить
вкрав 1 генератор = турма, вкрав 100 пішов на підвищення,
такі реалії бананової зекраїни.
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03.06.2024 15:49 Ответить
Не учатся ни чему некоторые, и учится не хотят
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03.06.2024 15:53 Ответить
Ще 90років назад один німець сказав: Україну спасуть повна конфіскація і газові піч
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03.06.2024 16:16 Ответить
 
 