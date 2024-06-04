По меньшей мере, 790 детей погибли в Украине с 2014 года в результате российской агрессии, - Лубинец
4 июня в Украине - День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против нашей страны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил в Телеграме по случаю Международного дня невинных детей - жертв агрессии.
"С 2014 года известно о по меньшей мере 790 погибших детях в результате войны России против Украины. Это 790 убитых вселенных и убитых семей", - подчеркнул он.
Омбудсмен отметил, что каждая такая трагедия - это очередное свидетельство геноцида украинского народа.
"Мир должен реагировать на убийства невинных детей и действовать для того, чтобы наказать Россию и предотвратить новые жертвы", - добавил Лубинец.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
НБ
показать весь комментарий04.06.2024 11:44 Ответить Мне нравится 0
Komunalnyk
показать весь комментарий04.06.2024 11:44 Ответить Мне нравится 0
Андрей Фещенко #474653
показать весь комментарий04.06.2024 12:20 Ответить Мне нравится 0
Alexey G
показать весь комментарий04.06.2024 13:22 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль