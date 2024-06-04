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Новости Агрессия России против Украины Война
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По меньшей мере, 790 детей погибли в Украине с 2014 года в результате российской агрессии, - Лубинец

Кількість загиблих дітей з 2014 року внаслідок агресії РФ проти України

4 июня в Украине - День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против нашей страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил в Телеграме по случаю Международного дня невинных детей - жертв агрессии.

"С 2014 года известно о по меньшей мере 790 погибших детях в результате войны России против Украины. Это 790 убитых вселенных и убитых семей", - подчеркнул он.

Омбудсмен отметил, что каждая такая трагедия - это очередное свидетельство геноцида украинского народа.

"Мир должен реагировать на убийства невинных детей и действовать для того, чтобы наказать Россию и предотвратить новые жертвы", - добавил Лубинец.

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Автор: 

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В ********** ЗСУ не вбили жодної кацапської дитини. Тому війни у них нема. У них "спецоперація" зі знищення українських дітей... І вони радіють кожній смерті українця...
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04.06.2024 11:44 Ответить
Царство небесне, ангелочки, Просимо вабачення що не вберегли.
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04.06.2024 11:44 Ответить
Чому наші не використовують це як пропаганду? Кацапи швидко нашкрябали собі на "алею янголів" в даунецькі, де наша алея?
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04.06.2024 12:20 Ответить
Але лубинець у складі влади створив умови,щоб так сталось.
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04.06.2024 13:22 Ответить
 
 