По меньшей мере, 790 детей погибли в Украине с 2014 года в результате российской агрессии, - Лубинец

4 июня в Украине - День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против нашей страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил в Телеграме по случаю Международного дня невинных детей - жертв агрессии.

"С 2014 года известно о по меньшей мере 790 погибших детях в результате войны России против Украины. Это 790 убитых вселенных и убитых семей", - подчеркнул он.

Омбудсмен отметил, что каждая такая трагедия - это очередное свидетельство геноцида украинского народа.

"Мир должен реагировать на убийства невинных детей и действовать для того, чтобы наказать Россию и предотвратить новые жертвы", - добавил Лубинец.

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