У администрации Байдена нет четкого представления о том, как может выглядеть приемлемое завершение войны в Украине или Израиле, - NYT
Президент США Джо Байден пообещал поддерживать Украину и Израиль столько, сколько потребуется, но обе войны, похоже, находятся на критическом переломном этапе, когда становится очевидным, насколько резко расходятся национальные интересы - не говоря уже о политических взглядах трех лидеров стран, которые явно обеспокоены собственным удержанием у власти.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The New York Times.
"В течение последних пяти дней президент Байден участвовал в публичной демонстрации сложностей управления двумя самыми сложными союзниками Америки - президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, которые являются ведущими странами, которые президент пообещал защищать так долго, как это потребуется.
Конфликты, в которые они втянуты, не могут быть более разными, порожденными обидами, тянущимися десятилетиями. Но по стечению обстоятельств оба противостояния, похоже, находятся на критическом переломном этапе", - пишет издание.
Как отмечает NYT, сложность проблемы еще больше осложняется тем, что в Вашингтоне нет четкого представления о том, как именно может выглядеть приемлемый "эндшпиль" (конец - ред.) в Украине или в Газе.
Журналисты издания пишут, что официально Украина все еще говорит о полной победе, вытеснив Россию с каждого сантиметра территории, которую она захватила после полномасштабного вторжения 2022 года.
Израиль все еще говорит о цели "полного уничтожения" ХАМАСа - единственный способ гарантировать, что он больше никогда не сможет осуществить атаку, подобную нападению 7 октября, которая унесла жизни почти 1200 израильтян и повлекла "семь месяцев жестокого возмездия".
Политика Байдена
Но в Вашингтоне эти призывы звучат все более нереалистично. Россия, похоже, снова набирает обороты. А призыв к полному разгрому ХАМАСа звучит как обоснование вечной войны. Именно поэтому Джо Байден занялся кризисным менеджментом, пытаясь предотвратить худшее, даже если он не может ответить на вопрос, чем закончатся эти конфликты.
В обоих случаях американский президент сделал большую ставку.
В четверг 30 мая Белый дом сообщил, что Байден сделал, как он выразился, узкое исключение из правила, действовавшего 27 месяцев - о том, что американское оружие никогда не может быть направлено на российскую территорию. В частном порядке советники Байдена признают, что американские и украинские приоритеты расходятся.
"Сейчас Киеву уже нечего терять от эскалации конфликта с Россией, Байден же так не считает. В Белом доме явно опасаются, что Владимир Путин развернет на поле боя ядерное оружие", - пишет NYT.
США и Израиль
На следующий день после того, как Байден разрешил ограниченные удары по российской территории, он сделал гораздо более публичный шаг, чтобы заставить Нетаньяху, с которым его отношения очень ухудшились, пойти навстречу.
Байден выступил с публичной речью, в которой поддержал то, что он назвал израильским планом по освобождению заложников и прекращению боевых действий в Газе.
Президент США выступил после месяцев разочарования, когда Нетаньяху отказывался прислушиваться к американским призывам предоставить больше жизненно необходимой помощи, разработать план эвакуации сотен тысяч палестинских гражданских лиц из Рафаха до начала военных операций и избегать использования тяжелых бомб.
Нетаньяху не отрицал, что он подписал этот план, но и не признал его.
"Байден знает, что его предвыборные речи и съезд Демократической партии могут быть отмечены протестами со стороны прогрессивного крыла его партии, которые считают, что США должны были прекратить поставки наступательного оружия Израилю по мере того, как росло количество жертв среди гражданского населения.
Поэтому и Байден, и Нетаньяху прибегли к публичным заявлениям, которые четко демонстрируют различия в их стратегиях. Вряд ли это похоже на тихие уговоры, которыми гордится Байден, то ли убеждая лидеров НАТО тратить больше средств на оборону, то ли убеждая японцев уладить свои столетние разногласия с Южной Кореей. Но это то, к чему США и Израиль пришли из-за недоверия: публичные заявления с целью загнать друг друга в угол", - добавляет издание.
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Як кажуть, тактика без стратегії - дурна метушня перед поразкою.
Та й то сказати - Зеленський же попереджав - на стратегію у нього часу немає, і мізків немає.
Сплата рашистами репарацій Україні.
Повернення всіх військовополонених та насильно переміщених громадян України.
Вступ України до ЄС та НАТО.
Розпад рашки.
Ще лишилося десь 7000+ , але старіших .
Тому на мою думку росія почне втрачали ініціативу ,коли буде знищено ще десь 3500+- танків. А це десь ще 1 рік війни.
Для України найбільша небезпека - це кремлівська влада у всіх ланках управління, можливість відсутності енергетики взимку, економічні проблеми, ціни на бензин , які анонсує гетьманцев, знищення ФОП.
Що заважатиме продовжувати її з допомогою дронів та ракет? Тим більше бойові дії відбуваються на території України.
Зміна режиму можливо допомогла б закінчити війну, але мабуть цього Штати не розглядають. Тому вона йтиме, поки росія не виснажиться та не погодиться на тимчасове перемир'я(але не на мир).
1) на болотах стається переворот і сцаря викидають з бункера з послідуючим оголошенням про закінчення "сво" і виведення з України окупацйних військ. вірогідність? вкрай низька, оскільки це залежить вже не так від самих цапів як від їхніх сюзеренів - комуняк китайських. а китайським комунякам нинішня війна дуже вигідна;
2) В Україну засипають горами зброї і сюди також заходять війська НАТО/ Антипутінської коаліції. яка вірогідність? теж невисока. Якщо не відбудеться ні першого, ні другого, то нинішня ситуація може тривати ще багато років. без явних переломів.
Сценарій: Їх вивели в космос, потім типу шось пішло не так, і полетіла амер. система навігації. Хаос і крах в країні. Як у фільмі "залиш світ позаду". Дії амерів? Томагавками закидати цапів?
Ще раз кажу. Типу, щось таке, але не так тупо