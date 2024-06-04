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Новости
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У администрации Байдена нет четкого представления о том, как может выглядеть приемлемое завершение войны в Украине или Израиле, - NYT

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден пообещал поддерживать Украину и Израиль столько, сколько потребуется, но обе войны, похоже, находятся на критическом переломном этапе, когда становится очевидным, насколько резко расходятся национальные интересы - не говоря уже о политических взглядах трех лидеров стран, которые явно обеспокоены собственным удержанием у власти.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The New York Times.

"В течение последних пяти дней президент Байден участвовал в публичной демонстрации сложностей управления двумя самыми сложными союзниками Америки - президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху, которые являются ведущими странами, которые президент пообещал защищать так долго, как это потребуется.

Конфликты, в которые они втянуты, не могут быть более разными, порожденными обидами, тянущимися десятилетиями. Но по стечению обстоятельств оба противостояния, похоже, находятся на критическом переломном этапе", - пишет издание.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден тайно разрешил Украине использовать американское оружие для ударов по РФ при обороне Харьковщины, - Politico

Как отмечает NYT, сложность проблемы еще больше осложняется тем, что в Вашингтоне нет четкого представления о том, как именно может выглядеть приемлемый "эндшпиль" (конец - ред.) в Украине или в Газе.

Журналисты издания пишут, что официально Украина все еще говорит о полной победе, вытеснив Россию с каждого сантиметра территории, которую она захватила после полномасштабного вторжения 2022 года.

Израиль все еще говорит о цели "полного уничтожения" ХАМАСа - единственный способ гарантировать, что он больше никогда не сможет осуществить атаку, подобную нападению 7 октября, которая унесла жизни почти 1200 израильтян и повлекла "семь месяцев жестокого возмездия".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина признает и Израиль, и Палестину, - Зеленский

Политика Байдена

Но в Вашингтоне эти призывы звучат все более нереалистично. Россия, похоже, снова набирает обороты. А призыв к полному разгрому ХАМАСа звучит как обоснование вечной войны. Именно поэтому Джо Байден занялся кризисным менеджментом, пытаясь предотвратить худшее, даже если он не может ответить на вопрос, чем закончатся эти конфликты.

В обоих случаях американский президент сделал большую ставку.

В четверг 30 мая Белый дом сообщил, что Байден сделал, как он выразился, узкое исключение из правила, действовавшего 27 месяцев - о том, что американское оружие никогда не может быть направлено на российскую территорию. В частном порядке советники Байдена признают, что американские и украинские приоритеты расходятся.

"Сейчас Киеву уже нечего терять от эскалации конфликта с Россией, Байден же так не считает. В Белом доме явно опасаются, что Владимир Путин развернет на поле боя ядерное оружие", - пишет NYT.

Читайте: Папа Римский Франциск призвал все страны, находящиеся в состоянии войны, искать мира и переговоров

США и Израиль

На следующий день после того, как Байден разрешил ограниченные удары по российской территории, он сделал гораздо более публичный шаг, чтобы заставить Нетаньяху, с которым его отношения очень ухудшились, пойти навстречу.

Байден выступил с публичной речью, в которой поддержал то, что он назвал израильским планом по освобождению заложников и прекращению боевых действий в Газе.

Президент США выступил после месяцев разочарования, когда Нетаньяху отказывался прислушиваться к американским призывам предоставить больше жизненно необходимой помощи, разработать план эвакуации сотен тысяч палестинских гражданских лиц из Рафаха до начала военных операций и избегать использования тяжелых бомб.

Читайте: Норвегия, Ирландия и Испания признали Палестинское государство: Израиль отреагировал

Нетаньяху не отрицал, что он подписал этот план, но и не признал его.

"Байден знает, что его предвыборные речи и съезд Демократической партии могут быть отмечены протестами со стороны прогрессивного крыла его партии, которые считают, что США должны были прекратить поставки наступательного оружия Израилю по мере того, как росло количество жертв среди гражданского населения.

Поэтому и Байден, и Нетаньяху прибегли к публичным заявлениям, которые четко демонстрируют различия в их стратегиях. Вряд ли это похоже на тихие уговоры, которыми гордится Байден, то ли убеждая лидеров НАТО тратить больше средств на оборону, то ли убеждая японцев уладить свои столетние разногласия с Южной Кореей. Но это то, к чему США и Израиль пришли из-за недоверия: публичные заявления с целью загнать друг друга в угол", - добавляет издание.

Также читайте: Израиль не совершает геноцид в Секторе Газа, - Байден

Автор: 

Байден Джо (2790) Израиль (1924) Сектор Газа (178) США (26652) Украина (44943)


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Топ комментарии
+6
Не знаю, як в Ізраїлі, але прийнятне закінчення війни в Україні має виглядати так, це вивід всіх рашистських окупаційних військ за межі міжнародно прийнятих кордонів України (1991 року).
Сплата рашистами репарацій Україні.
Повернення всіх військовополонених та насильно переміщених громадян України.
Вступ України до ЄС та НАТО.
Розпад рашки.
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04.06.2024 13:58
+5
Дед, иди на пенсию, дай дорогу молодым и желательно не чернокожим
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04.06.2024 13:52
+4
Можна подумати оте "чітке уявлення" є, скажімо, у Зеленського у пустій макітрі.
Як кажуть, тактика без стратегії - дурна метушня перед поразкою.
Та й то сказати - Зеленський же попереджав - на стратегію у нього часу немає, і мізків немає.
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04.06.2024 13:54
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Дед, иди на пенсию, дай дорогу молодым и желательно не чернокожим
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04.06.2024 13:52 Ответить
Кольоровим лівим ********** що змінили стать і стали жінкою
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04.06.2024 15:48 Ответить
и не рыжим
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05.06.2024 00:09 Ответить
Можна подумати оте "чітке уявлення" є, скажімо, у Зеленського у пустій макітрі.
Як кажуть, тактика без стратегії - дурна метушня перед поразкою.
Та й то сказати - Зеленський же попереджав - на стратегію у нього часу немає, і мізків немає.
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04.06.2024 13:54 Ответить
А в НИХ дуже чітке уявлення
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04.06.2024 13:56 Ответить
Не знаю, як в Ізраїлі, але прийнятне закінчення війни в Україні має виглядати так, це вивід всіх рашистських окупаційних військ за межі міжнародно прийнятих кордонів України (1991 року).
Сплата рашистами репарацій Україні.
Повернення всіх військовополонених та насильно переміщених громадян України.
Вступ України до ЄС та НАТО.
Розпад рашки.
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04.06.2024 13:58 Ответить
Колонія на Марсі і політ в Альфа Центавру! Ви готові віддати своє життя і життя ваших близких за цей список?
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04.06.2024 15:44 Ответить
Я готовий віддати життя всіх людей світу за ці умови
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11.07.2024 07:12 Ответить
у самурая нет цели только путь
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04.06.2024 14:02 Ответить
Україна знищила приблизно 7800 танків рф.
Ще лишилося десь 7000+ , але старіших .
Тому на мою думку росія почне втрачали ініціативу ,коли буде знищено ще десь 3500+- танків. А це десь ще 1 рік війни.
Для України найбільша небезпека - це кремлівська влада у всіх ланках управління, можливість відсутності енергетики взимку, економічні проблеми, ціни на бензин , які анонсує гетьманцев, знищення ФОП.

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04.06.2024 14:02 Ответить
Уже були "пророки", які писали про зупинення бойових дій після 6000 танків.
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04.06.2024 14:05 Ответить
Звідки цифра 6000 танків? І чому вони мали зупинитись , якщо в резерві ще в них було 10000 +-
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04.06.2024 14:11 Ответить
6000 вони розконсервували тільки десь за пів року до лютого 2022 року.
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04.06.2024 14:12 Ответить
А чому війна має закінчитись навіть після 10к знищених танків?
Що заважатиме продовжувати її з допомогою дронів та ракет? Тим більше бойові дії відбуваються на території України.
Зміна режиму можливо допомогла б закінчити війну, але мабуть цього Штати не розглядають. Тому вона йтиме, поки росія не виснажиться та не погодиться на тимчасове перемир'я(але не на мир).
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04.06.2024 14:23 Ответить
а я не кажу , що скінчиться. Кажу , що почнеться перелом якийсь
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04.06.2024 14:33 Ответить
перелом наразі можливий тільки у двох випадках:
1) на болотах стається переворот і сцаря викидають з бункера з послідуючим оголошенням про закінчення "сво" і виведення з України окупацйних військ. вірогідність? вкрай низька, оскільки це залежить вже не так від самих цапів як від їхніх сюзеренів - комуняк китайських. а китайським комунякам нинішня війна дуже вигідна;
2) В Україну засипають горами зброї і сюди також заходять війська НАТО/ Антипутінської коаліції. яка вірогідність? теж невисока. Якщо не відбудеться ні першого, ні другого, то нинішня ситуація може тривати ще багато років. без явних переломів.
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04.06.2024 14:51 Ответить
це все зрозуміло. Але армія,коли в тебе 15000 танків і армія коли в тебе 3000 танків - це трохи різні армії
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04.06.2024 14:52 Ответить
хм. та нема особливої різниці. відразу 15000 танків не атакували і не атакуватимуть Україну. коли там танків стане все менше і менше, то цапи просто припинять свої штурми і просто тупо закопаються і стануть в оборону. і тоді ми знову будемо пробувати здійснити свій контрнаступ, результат якого буде практично таким самим, як був у минуолому році.. а тих танків, що у них залишились їм може вистачити дожати Донецьку область до адміністративних кордонів.
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04.06.2024 14:58 Ответить
Засипаня зброєю треба було робити весною 2022 а зараз вже людей немає на ту зброю
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04.06.2024 15:06 Ответить
тому й кажу, що така вірогідність теж невисока..
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04.06.2024 15:28 Ответить
варіант 3. Станеться щось неочікуване, неймовірне на сьогодняшній день, типу перл-харбор 2, підрив росією амерських супутників в космосі, щось таке, що переверне цю історію. Бо ваші варіанти виглядяють для нас дуже депресивно. Це як майже варіант 4 - нам хана.
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05.06.2024 00:14 Ответить
та який перл харбор? хто його зробить? кацапи? вони шо, смертники на США нападати? не думаю. як тільки вони рипнуться, ШТАТИ навіть без сухопутних військ зачистять нахрін той лепрозорій за кілька тижнів, починаючи з винищення ядерної тріади. можуть таке зробити? можуть. вони ж знають де ті цапські підводні лодки? знають. знають де шахти? знають. і де ті ярси/тополі лазять теж знають. піднімуть свої спіріти-невидимки, пройдуться по лепрозорію і зачистять ті шахти з тими ярсами/тополями. шахти навіть томагавками закидати можуть. ото така приблизна буде ціна того перл-харбору. кацам воно треба? ні. ну а в космосі шось там замутити.. нуу тут хрін його знає. та хрінь не буде вибирати чиї то є супутники - чи американські, чи китайські, чи навіть кацапські.
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05.06.2024 00:23 Ответить
читаємо уважно. Я написав "типу". Ясно що не будуть копіювати японців буквально, але можуть суттєво піднаср*ти і розбудити звіра.
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05.06.2024 00:29 Ответить
я завжди дуже уважно читаю. напад - це напад. і ніяке типу тут не проканає. перл-харбор це чи якась інша атака - це буде трактовано як атака на США, а значить і на весь блок НАТО. можливу віповідь на яку я написав вище.
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05.06.2024 00:45 Ответить
амери дуже збудилися на новини про цапські супутники і яз.
Сценарій: Їх вивели в космос, потім типу шось пішло не так, і полетіла амер. система навігації. Хаос і крах в країні. Як у фільмі "залиш світ позаду". Дії амерів? Томагавками закидати цапів?
Ще раз кажу. Типу, щось таке, але не так тупо
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05.06.2024 00:57 Ответить
а тільки американська система навігації полетить? а всі інші залишаться? навряд чи таке можливо. тож тут китайці перші кацам бошки відкрутять..
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05.06.2024 01:02 Ответить
НОВИНИ СВІЖІ - ВИПРОБУВАННЯ ПУТІНСЬКОЇ СИСТЕМИ СТАРЛІНГ... ТАК ЩО ВСЕ ЯК ПО НОТАМ...В УКРАЇНІ ЛІТАКИ Ф-16...А В КА..АПІВ СТАРЛІНГ СВІЙ З КИТАЙСЬКИЙ РЕЦЕПТОМ.. БУДЕ РІВНОВАГА... НАЙЛЕГЛШИЙ СЦЕНАРАІЙ.. ВРАЖЕННЯ ЩО БАЙДЕН СВІДОМО ВСЕ ВІДТЯГУВАВ..
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04.06.2024 15:01 Ответить
В адміністрації Байдена взагалі ні про що немає чіткого уявлення.
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04.06.2024 15:06 Ответить
 
 