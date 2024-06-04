Хакеры разослали фейковые приглашения на Глобальный саммит мира от имени Донецкой ОГА

Хакеры совершили кибератаку на Донецкую ОГА и разослали приглашение на Глобальный саммит мира от имени администрации.

Об этом в своем телеграм-канале написал глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что злоумышленники создали фейковые электронные ящики сотрудников Донецкой ОГА.

"Они успели разослать по многим адресам письмо с приглашением на Глобальный саммит мира 2024 якобы от моего имени. Понятно, что Донецкая ОГА и ее председатель не уполномочены осуществлять подобные приглашения, - и понятно, что эти письма фейковые", - подчеркнул Филашкин.

Он просит всех, кто получил такие письма, отнестись с пониманием к этому случаю.

"Россия ведет войну против Украины не только непосредственно на поле боя, но и в киберпространстве. Подобные действия - один из элементов кибервойны, призванный создать хаос и нанести вред нашим взаимоотношениям с международными партнерами", - подчеркнул глава ОГА.

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