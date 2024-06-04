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Хакеры разослали фейковые приглашения на Глобальный саммит мира от имени Донецкой ОГА

Хакерська атака на Донецьку ОДА: зловмисники розіслали фейкові запрошення на Саміт миру

Хакеры совершили кибератаку на Донецкую ОГА и разослали приглашение на Глобальный саммит мира от имени администрации.

Об этом в своем телеграм-канале написал глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что злоумышленники создали фейковые электронные ящики сотрудников Донецкой ОГА.

"Они успели разослать по многим адресам письмо с приглашением на Глобальный саммит мира 2024 якобы от моего имени. Понятно, что Донецкая ОГА и ее председатель не уполномочены осуществлять подобные приглашения, - и понятно, что эти письма фейковые", - подчеркнул Филашкин.

Он просит всех, кто получил такие письма, отнестись с пониманием к этому случаю.

"Россия ведет войну против Украины не только непосредственно на поле боя, но и в киберпространстве. Подобные действия - один из элементов кибервойны, призванный создать хаос и нанести вред нашим взаимоотношениям с международными партнерами", - подчеркнул глава ОГА.

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хакер (1182) Донецкая область (9648) фейк (679) кибератака (178) глобальный саммит мира (273)


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А что там с атакой на белгородскую область? Захлебнулась атака? Почему не пишут об этом? Или у пр-службы закончились шутки?
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04.06.2024 20:31 Ответить
"Донецька ОДА"?
ЦЕ у Донецьку?нє?
Може у Алчевську? Знову не?
То треба казати - "Дамбасяцька ОДА у екзилі".
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04.06.2024 20:46 Ответить
дійсно, звучить так ніби це про сепарів. А при баризі ж більшість території була за нами. а в тім - яка різниця, подумаєш кемська волость (Кемська волость - територія коли б не більша за територію ******** України).
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04.06.2024 21:50 Ответить
Донецька ОДА знаходиться в Краматорську.
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04.06.2024 23:12 Ответить
Тоді це - КРАМАТОРСЬКА РДА!
І нєхєр жирно і солодко годувати паразитів за народний кошт.
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05.06.2024 06:15 Ответить
Кацапи здібні тільки на брехню і на гадості , які втілюють в життя 😡
Але в цю відверту брехню і фейки, люди вже не ведуться,
тому заглохніть і краще застреліться🙂
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04.06.2024 20:58 Ответить
 
 