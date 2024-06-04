Хакеры разослали фейковые приглашения на Глобальный саммит мира от имени Донецкой ОГА
Хакеры совершили кибератаку на Донецкую ОГА и разослали приглашение на Глобальный саммит мира от имени администрации.
Об этом в своем телеграм-канале написал глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Он рассказал, что злоумышленники создали фейковые электронные ящики сотрудников Донецкой ОГА.
"Они успели разослать по многим адресам письмо с приглашением на Глобальный саммит мира 2024 якобы от моего имени. Понятно, что Донецкая ОГА и ее председатель не уполномочены осуществлять подобные приглашения, - и понятно, что эти письма фейковые", - подчеркнул Филашкин.
Он просит всех, кто получил такие письма, отнестись с пониманием к этому случаю.
"Россия ведет войну против Украины не только непосредственно на поле боя, но и в киберпространстве. Подобные действия - один из элементов кибервойны, призванный создать хаос и нанести вред нашим взаимоотношениям с международными партнерами", - подчеркнул глава ОГА.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ЦЕ у Донецьку?нє?
Може у Алчевську? Знову не?
То треба казати - "Дамбасяцька ОДА у екзилі".
І нєхєр жирно і солодко годувати паразитів за народний кошт.
Але в цю відверту брехню і фейки, люди вже не ведуться,
тому заглохніть і краще застреліться🙂