В Киеве и Киевской области с 05 по 13 июня будут проходить командно-штабные учения с привлечением тяжелой техники и вооружения

С 05 по 13 июня на территории Киева и Киевской области будут проходить командно-штабные учения, поэтому на дорогах будет военная техника и тяжелое вооружение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Командующего Сухопутных войск ВС Украины Александра Павлюка.

"Уважаемые жители города Киева и Киевской области! В период с 05 по 13 июня в пределах города Киева и области будут проведены командно-штабные учения с воинскими частями (подразделениями) группировки сил и средств обороны города Киев. В ходе учений состоятся практические действия с привлечением личного состава, военной техники и вооружения всех наземных, речных, противовоздушных и противодиверсионных подразделений", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, целью учений является отработка боевых и специальных задач оборонительной операции в условиях активного применения противником всего спектра наступательного вооружения и действий вражеских диверсионно-разведывательных групп.

Павлюк предупредил, что в связи с проведением учений будут осуществляться перемещения личного состава и движение тяжелой техники.

"Просим сохранять спокойствие и напоминаем о мерах информационной гигиены и запрет на фото, видеосъемки передвижения наших войск. Тренируемся и постоянно улучшаем уровень боеспособности подразделений!", - написал Командующий Сухопутных войск ВСУ.

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