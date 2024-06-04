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В Киеве и Киевской области с 05 по 13 июня будут проходить командно-штабные учения с привлечением тяжелой техники и вооружения

Військова техніка на дорогах Києва і Київщини

С 05 по 13 июня на территории Киева и Киевской области будут проходить командно-штабные учения, поэтому на дорогах будет военная техника и тяжелое вооружение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Командующего Сухопутных войск ВС Украины Александра Павлюка.

"Уважаемые жители города Киева и Киевской области! В период с 05 по 13 июня в пределах города Киева и области будут проведены командно-штабные учения с воинскими частями (подразделениями) группировки сил и средств обороны города Киев. В ходе учений состоятся практические действия с привлечением личного состава, военной техники и вооружения всех наземных, речных, противовоздушных и противодиверсионных подразделений", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, целью учений является отработка боевых и специальных задач оборонительной операции в условиях активного применения противником всего спектра наступательного вооружения и действий вражеских диверсионно-разведывательных групп.

Павлюк предупредил, что в связи с проведением учений будут осуществляться перемещения личного состава и движение тяжелой техники.

"Просим сохранять спокойствие и напоминаем о мерах информационной гигиены и запрет на фото, видеосъемки передвижения наших войск. Тренируемся и постоянно улучшаем уровень боеспособности подразделений!", - написал Командующий Сухопутных войск ВСУ.

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Киев (25521) Киевская область (4135) военные учения (3457) техника (1736) Павлюк Александр (191)


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А 2,5 тому зелене очко жало так зробити?
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04.06.2024 20:35 Ответить
Так у нас же не вистачае ні війскових ні техники щоб дві неділі кататись у Киеві. Якийсь черговий 95квартал, на фронті всюди наступ а тут з клоуна трижди ухилянта зеленського який просрав все що міг і за яким гиляка плаче будуть робить війскового стратега
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04.06.2024 21:15 Ответить
Якщо техніка і особовий склад то які це КШН.
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04.06.2024 21:17 Ответить
Б***ь ! Самі анонсували і кажуть про інформаційну гігієну.
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04.06.2024 21:39 Ответить
Слід очікувати масовані ракетні обстріли.
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04.06.2024 21:41 Ответить
Для уряду це спосіб відволікти увагу та уникнути відповідальності🍇
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04.06.2024 21:54 Ответить
 
 