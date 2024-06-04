Украина может сбивать российские боевые самолеты над территорией РФ, - Белый дом

Украинские Вооруженные Силы не ограничены в том, чтобы поражать американским оружием российские боевые самолеты, которые находятся над территорией РФ.

Об этом заявил советник Белого дома Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Я просто хочу заметить, что в этом контексте существует определенная путаница. Никогда не было ограничений на то, чтобы украинцы сбивали вражеские самолеты, даже если эти самолеты не обязательно находятся в украинском воздушном пространстве", - отметил Кирби.

Представитель Белого дома уточнил, что ВСУ "могут сбивать российские самолеты, которые представляют неизбежную угрозу".

Кроме того, по его словам, украинские оборонцы это делают и делали с начала войны.

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Использование американского оружия для ударов по территории РФ

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен официально подтвердил, что президент США Джо Байден предоставил разрешение Украине бить оружием, полученным от США, по военным целям на территории России.

Как писало издание The Wall Street Journal, Украина может использовать американские реактивные снаряды GMLRS, артиллерийские ракетные системы HIMARS и другие артиллерийские системы для ударов по военным объектам на территории России, но разрешение не распространяется на ракеты "земля-земля" большой дальности ATACMS.

В Белом доме подтвердили, что Украина не может бить по РФ ATACMS.