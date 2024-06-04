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Новости Война
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Украина может сбивать российские боевые самолеты над территорией РФ, - Белый дом

джон,кірбі

Украинские Вооруженные Силы не ограничены в том, чтобы поражать американским оружием российские боевые самолеты, которые находятся над территорией РФ.

Об этом заявил советник Белого дома Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Я просто хочу заметить, что в этом контексте существует определенная путаница. Никогда не было ограничений на то, чтобы украинцы сбивали вражеские самолеты, даже если эти самолеты не обязательно находятся в украинском воздушном пространстве", - отметил Кирби.

Представитель Белого дома уточнил, что ВСУ "могут сбивать российские самолеты, которые представляют неизбежную угрозу".

Кроме того, по его словам, украинские оборонцы это делают и делали с начала войны.

Также читайте: США рассматривают возможность расширения разрешения на удары по территории России: все будет зависеть от ситуации на фронте, - Кирби

Использование американского оружия для ударов по территории РФ

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен официально подтвердил, что президент США Джо Байден предоставил разрешение Украине бить оружием, полученным от США, по военным целям на территории России.

Как писало издание The Wall Street Journal, Украина может использовать американские реактивные снаряды GMLRS, артиллерийские ракетные системы HIMARS и другие артиллерийские системы для ударов по военным объектам на территории России, но разрешение не распространяется на ракеты "земля-земля" большой дальности ATACMS.

В Белом доме подтвердили, что Украина не может бить по РФ ATACMS.

Автор: 

ПВО (2748) США (26652) Кирби Джон (452)


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Топ комментарии
+18
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04.06.2024 21:02
+17
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04.06.2024 20:59
+11
Дали б вчасно все необхідне війна скінчилася б у 2022-му😔
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04.06.2024 21:04
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04.06.2024 20:59 Ответить
Пиз*оболы, АТАКАМС- ами по свиносабачьемустану америкосы бить не разрешили.
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04.06.2024 21:49 Ответить
Иногда надо притормозить и задуматься. Вот как например в этом случае, "не разрешили" или говорят, что "не разрешили"?
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04.06.2024 23:55 Ответить
Притому зелена сволота заявляє, що "неразрешили". В США про таке -- перший раз чують!
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05.06.2024 06:53 Ответить
Зелена сволота просто не каже, хто їм це "нєразрєшил". І це не США.
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05.06.2024 09:26 Ответить
А не УАБ - буде правильно кацапською?
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04.06.2024 23:10 Ответить
Русовікі каже, що обидва варіанти можливі: Управляемые авиационные бомбы (УАБ), или корректируемые авиационные бомбы (КАБ)
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05.06.2024 08:19 Ответить
Вот только не "перегрузить" а "замочить" - даже при малом количестве атакамсов и хаймарсов с-400 с ними не справляются!!!!
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04.06.2024 23:18 Ответить
Вище рівня злітно-посадкової смуги - це ж "над територією РФ", правильно? Тобто гасити можна прямо на аеродромах, бо "становлять неминучу загрозу" вони всі. Так чи не дуже?
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04.06.2024 20:59 Ответить
Аеродром "Оленья" - 2000км - чим збивати?
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04.06.2024 21:00 Ответить
Район пусків - над Каспійським морем.
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04.06.2024 21:40 Ответить
Глобально мысли. До города Дубна, и Дубненский машиностроительный завода, всего 560 км.
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04.06.2024 22:34 Ответить
Смоленский машиностроительный завод, 320 км.
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04.06.2024 23:55 Ответить
Искандеры и Тополя, от нас далеко, 1500 км
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04.06.2024 23:59 Ответить
Краще всього літаки збивати на аєродромі, не впаде на голови цивільним, атакамсами можна?
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04.06.2024 21:00 Ответить
На мій погляд краще збивати в повітрі, щоб одразу з екіпажем, хоча як вийде...
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04.06.2024 21:04 Ответить
..."Україна може збивати російські бойові літаки над територією РФ"...
Перевод: Можете "мочить" пид...ов "Патриотами" по всей Кацапии.
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04.06.2024 21:01 Ответить
радіус збиття винищувача 130км, мало
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04.06.2024 21:23 Ответить
Звичайно. Уточнення: "по всій прикордонній Кацапії"
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04.06.2024 21:38 Ответить
+ 20 км не ближе от границы ибо там арта и дроны сразу достанут установку(((( так что реальная дальность меньше чем 110 - 100 км от линии фронта
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04.06.2024 23:16 Ответить
Для носіїв КАБів вистачить. Головне - не підставляти ПУ, як це вже було зроблено нещодавно.
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05.06.2024 09:29 Ответить
Брянськ, Курськ, Ростів, Таганріг -- не спати!!
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04.06.2024 21:01 Ответить
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04.06.2024 21:02 Ответить
Дали б вчасно все необхідне війна скінчилася б у 2022-му😔
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04.06.2024 21:04 Ответить
Не скінчилася би. Афіняни воювали в Пелопоннеську війну до тих пір, поки не перебили всю свою молодь, не втратили весь свій військовий флот, не розпродали скарби храмів і в оточеному спартанцями місті не почалися голод та епідемія. Воювали вони тоді, як зараз росіяни, за свою "велич".
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04.06.2024 21:15 Ответить
Оце ви вже навигадували🤣🤣🤣
Це ви прочитали кацапський підручник з історії чи вікіпедію?
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04.06.2024 21:22 Ответить
вообще-то він правильно написав. Війна йшла 27 років і в результаті афіняни листя винограду їли
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04.06.2024 21:39 Ответить
На той час Афіни вважалися центром такої собі тогочасної демократії, на відміну від Спарти. Тому може і правильно, але порівняння з кацапами не доречне.
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04.06.2024 22:56 Ответить
Фукідіда почитайте. Він кацапом точно не був
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04.06.2024 21:57 Ответить
Шо мені його читати? Спарта першою заатакувала афінських союзників. І порівнювати, що Афіняни це як кацапи це брєд сивої кобили.
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04.06.2024 23:41 Ответить
Трохи можна...бо тоді всі боролися за розширення територій....потім ставали імперією, потім імперії поїдали одна іншу, потім розширялись до такого розміру що починали розвалюватись і приходили в занепад...на їх місці починали створюватись інші...
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05.06.2024 07:43 Ответить
Спарта першою напала. Тому не можна Афінян порівнювати з кацапами.
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05.06.2024 07:54 Ответить
тут всі з кацапами порівнюють саме Спарту, а не Афіни.

Мова про те, що Афіни втратили ціле покоління чоловіків
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10.06.2024 19:25 Ответить
То тоді певно треба порівнювати з Україною, а не кацапами?
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10.06.2024 21:26 Ответить
саме так. Чувак на початку гілки саме з Україною і порівняв Афіни
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10.06.2024 21:50 Ответить
Дійсно, шось я напевно не зрозумів одразу
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11.06.2024 01:07 Ответить
скінчилась би.. у нас була перевага в людському ресурсі і мотивації. якби все то залізяччя тоді мати - кацапи не встигли б оговтатись і перебудуватись.
а за 2 роки - нашу найкращу піхоту і штурми - кабами перемісили, у "фортецях". москалі мали час перебудувати і навчити свою військову машину..
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04.06.2024 21:33 Ответить
Додайте ще відсутність ліній оборони на Півдні, котрі там встигли збудувати за той час, поки ми просили допомогу у Заходу і всім розповідали, як вжаримо кацапів під час "контрнаступу".
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05.06.2024 09:34 Ответить
вчасно ложи асфальт и щебень
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04.06.2024 21:18 Ответить
Так не буває. Спочатку треба було наступити на всі граблі, потім спробувати всі неправильні варіанти і нарешті вибрати той, який з самого початку виглядав очевидним і правильним.
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04.06.2024 21:35 Ответить
Такі вони, З'єднані Держави Америки.
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04.06.2024 22:07 Ответить
Ну, що маємо, то маємо
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04.06.2024 22:13 Ответить
А не выбрали б камуняку в 92 году, она бы и не началась.
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04.06.2024 23:59 Ответить
Отож

Кому свою довірим долю?
До влоди рвуться люди різні.
Один по тюрмах гнив за волю,
А другий вів до камунізьму.
Останнім вийшов із ЦК
І першим пнеться до престола.
НЕ ВІР У БАЙКИ КРАВЧУКА
І ГОЛОСУЙ ЗА ЧОРНОВОЛА!

Мудрий нарід тоді ВПЕРШЕ наступив на граблі.
І більше ТРИДЦЯТИ РОКІВ одержує і одержує по лобі...
І не кається.
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05.06.2024 05:21 Ответить
Україна може збивати російські бойові літаки над територією РФ,

А зброї для того надано достатньо?

А розвідданими стануть ділитися? Дозвіл нарешті наданий, але інші компоненти будуть дозуватися...?
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04.06.2024 21:05 Ответить
а ермак из фсб с зеленским
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04.06.2024 21:33 Ответить
Розвідданими ділилися ще до початку повномасштабної війни.
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04.06.2024 21:52 Ответить
В тебе забагато питань. Не забувай,що у нас війна з кацапськими окупантами.
І взагалі,чий Крим?
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04.06.2024 23:02 Ответить
- А вони точно надали???
- Точно!
- ((((((((((
- (((((((((((((((((
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04.06.2024 21:13 Ответить
Я б на кацапії не разикнув більше літати літаком. Кацапи зібють ше пару пасажирських літаків і скажуть що то Україна🤣
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04.06.2024 21:17 Ответить
Судя по последним инсайдам нам неожиданно помогли китайцы которые попытались заставить орков провести целую серию провокаций против стран Прибалтики и Швеции.Так как это не удалось утаить северные европейцы очень разозлились и разрешили бить по Рашке из своего оружия плюс выставили претензии американцам которые совсем заигрались в свои выборы и начали терять контроль над ситуацией.
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04.06.2024 21:17 Ответить
Daragoi tovarishch , kakaia nehren pribaltika ? Ti chio , savok ?
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04.06.2024 21:47 Ответить
Vīrietis kļūdījās. Baltijas valstis. Tātad jūs būsiet apmierinātāks?
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04.06.2024 21:58 Ответить
Чим???!!!
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04.06.2024 21:19 Ответить
І ото треба було падлам кіпіш здіймати минулого року?
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04.06.2024 21:24 Ответить
2 роки телились з таким очевидном рішенням. Скільки людей загинуло, скільки всього знищено... Що заважало зробити це 2 роки назад??? ЩО?!!
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04.06.2024 21:27 Ответить
Нiщо! Читать разучился? "Никогда не было ограничений на то, чтобы украинцы сбивали вражеские самолеты, даже если эти самолеты не обязательно находятся в украинском воздушном пространстве".
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05.06.2024 00:02 Ответить
може і ф16 у нас були 2 роки назад? чи може сьогодні вони у нас є?
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05.06.2024 00:18 Ответить
Вся "ограничения" вигадані в ОПі Єрмака, щоб тільки не перемогти гондурасєю!
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05.06.2024 06:58 Ответить
А чего ж не сбивали, если не было ограничений?
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05.06.2024 08:49 Ответить
цікаво правда- "жертві " дають право захищатись...., але бздять при цьому надати діеві "інструменти захисту"...
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04.06.2024 21:34 Ответить
Мало того - зв'язують руки.
Бо так жеж можуть відбитися від братішек та ще й здюлів наваляти.
А путєнька премійку зніме, бо так жеж нідагаварєвалісь.
Треба шоб як бабама з кримом : НІ СМЄТЬ САПРАТІВЛЯЦЦА!
І допомогу Украіні : 300 списаних заюзаних солдатських ковдр, коли
Гирькєн підпалив даунбас і бійці у капцях та треніках на АТО цих падлюк давили.
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05.06.2024 05:53 Ответить
Никогда не было ограничений на то, чтобы украинцы сбивали вражеские самолеты, даже если эти самолеты не обязательно находятся в украинском воздушном пространстве
-----
кто хочет - делает
Єрмак - ищет причини, чтоби не делать
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04.06.2024 21:51 Ответить
Тут вопрос был чьим оружием.
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04.06.2024 22:00 Ответить
Пілоти ТУ-95 та ТУ-22, а шо з іпалами?
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04.06.2024 21:58 Ответить
Їм похрен. Їх можна дістати лише дронами на аеродромах. Район запуску їх ракет надто далеко.
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04.06.2024 22:05 Ответить
Та в них з іпалами ще нічого , а от у пілотів фронтової авіації - су 34 та ін . , які скидають плануючі бомби , вони і дійсно зараз кисліші за нестиглий лимон .
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04.06.2024 22:53 Ответить
Старик Кирби как бы намекает, что Украине ещё 2,5 года нужно будет выклянчивать оружие у США, чтобы таки наносить удары по этому разрешению...
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04.06.2024 22:25 Ответить
угу. или дает понять, что ф16 лимитов не имеют.
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05.06.2024 00:03 Ответить
Цікаво просто, коли брешуть, раніше, зараз чи завжди?

Українські Збройні сили не обмежені у тому, щоби вражати американською зброєю російські бойові літаки, які перебувають над територією РФ.

Про це заявив радник Білого дому Джон Кірбі, повідомляє із https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3871440-bilij-dim-ukraina-moze-zbivati-vorozi-litaki-nad-rosieu-obmezen-vid-ssa-ne-bulo.html посиланням на Укрінформ.

"Я просто хочу зауважити, що в цьому контексті існує певна плутанина. Ніколи не було обмежень на те, щоб українці збивали ворожі літаки, навіть якщо ці літаки не обов'язково знаходяться в українському повітряному просторі", - зауважив Кірбі. Джерело:

Тиждень тому - За даними Bild, українська армія щонайменше один раз застосовувала систему з Німеччини для самостійних дій. Реакція: гнівні дзвінки із Берліна та Вашингтона та погрози припинити поставки зенітних ракет, якщо таке повториться", - пише видання. Джерело:
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04.06.2024 22:59 Ответить
виходить Кірбі збрехав, якщо вірити "що президент США Джо Байден надав дозвіл Україні бити зброєю, отриманою від США, по військових цілях на території Росії."
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05.06.2024 01:09 Ответить
А коли соціалдемократи не брехали?
Більшовики, як є !
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05.06.2024 05:56 Ответить
Шаг за шагом... И так все медленно..
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04.06.2024 23:11 Ответить
найбільш зрозумілу трактовку подій, себто чому США та інші західні країни дозволили використовувати зброю на теренах росії, дав професор Соловей : вони знають що путін, який помер 26 жовтня 2023 року в 20 : 42, був клінічно божевільний, тому міг натиснути червону кнопку, а нинішні "нєвскіє чінгізіди" патрушєв, чємєзов, дюмін - люди "покищо вмєняємиє"

"покищо" - тому що росія має властивість всіх робити *********, від достоєвського до путіна, хтозна як довго протримається "вмєняємим" нинішнє політбюро (воно буде офіційно називатися госсовєт росії)
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04.06.2024 23:29 Ответить
Як що розпалось доволі сильне СССР, то це гнойне поєднання нацизма з угрофінською ідеєю богоізбраності рухне ще швидше у три рази. Совку було 70 років коли він рухнув, ******** дебільній росії після Єльцина 25 років.
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04.06.2024 23:42 Ответить
я так не думаю, що росія розпадеться на національні держави - було б непогано, звісно . . .

я думаю, що стратегія України має полягати в підбурюванні боротьби вищезазначених кланів за ресурси ( 40% світових покладів ), нічого серйознішого, при нинішньому стані української нації, ми не зможемо там втнути

але підбурювати одних проти інших, щоб всі разом не лізли до нас - це ми можемо
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04.06.2024 23:49 Ответить
Більше і не треба, ще не вистачало гинути на болотах українцям за угрофінські розборки хто краще і кому достанеться москва.
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04.06.2024 23:52 Ответить
Що кацапам реально потрібно - це невеличка пабєдоносна громадянська войнушка, років так на 15-20, УСИХ ПРОТИ УСИХ.
Шоб буряти різали башкирів, калмики татар, ханти - мансів, чеченці - мац квачів,
даги - пітерських, мєрі - ерзів, карели - рюзьгих...
MAKE THEM BUSY
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05.06.2024 06:06 Ответить
Україна може збивати російські бойові літаки над територією РФ, - Білий дім Джерело: ЄРМАК ПРОТИ - ТАКОГО НАКАЗУ СВОЇЙ СОБАЦІ СИРСЬКОМУ НЕ ВІДАСТЬ.
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04.06.2024 23:39 Ответить
якщо звести факти:
"https://prm.ua/pislia-zastosuvannia-patriot-na-sviy-rozsud-nimechchyny-ta-ssha-pryhrozyly-prypynyty-postachannia-zenitnykh-raket-ukraini-bild/ Українська влада отримала гнівні дзвінки з Німеччини та США та погрози припинити постачання зенітних ракет після одного застосування Patriot "на свій розсуд ".

"Я просто хочу зауважити, що в цьому контексті існує певна плутанина. Ніколи не було обмежень на те, щоб українці збивали ворожі літаки, навіть якщо ці літаки не обов'язково знаходяться в українському повітряному просторі", - зауважив Кірбі.

"Раніше державний секретар США Ентоні , що президент США Джо Байден надав дозвіл Україні бити зброєю, отриманою від США, по військових цілях на території Росії."

літаки це військова ціль на території росії
два джерела підтверджують, що раніше були обмеження та заборони: газета та наданий дозвіл

виходить, що "Ніколи не було обмежень" не правда
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05.06.2024 01:05 Ответить
Про які обмеження йде річ? Може, про якісь журналістські, якщо є такі? В 2023 році було падіння літальних апаратів в Брянській області за схемою 3 + 2 і майже одномоментно. Причиною вважалися дії виїздної системи "Петріот". Здається, РФ не вважала себе скривдженою тоді...
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05.06.2024 06:40 Ответить
Їх неправильно зрозуміли.
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05.06.2024 08:42 Ответить
 
 