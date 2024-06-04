Украина может сбивать российские боевые самолеты над территорией РФ, - Белый дом
Украинские Вооруженные Силы не ограничены в том, чтобы поражать американским оружием российские боевые самолеты, которые находятся над территорией РФ.
Об этом заявил советник Белого дома Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Я просто хочу заметить, что в этом контексте существует определенная путаница. Никогда не было ограничений на то, чтобы украинцы сбивали вражеские самолеты, даже если эти самолеты не обязательно находятся в украинском воздушном пространстве", - отметил Кирби.
Представитель Белого дома уточнил, что ВСУ "могут сбивать российские самолеты, которые представляют неизбежную угрозу".
Кроме того, по его словам, украинские оборонцы это делают и делали с начала войны.
Использование американского оружия для ударов по территории РФ
Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен официально подтвердил, что президент США Джо Байден предоставил разрешение Украине бить оружием, полученным от США, по военным целям на территории России.
Как писало издание The Wall Street Journal, Украина может использовать американские реактивные снаряды GMLRS, артиллерийские ракетные системы HIMARS и другие артиллерийские системы для ударов по военным объектам на территории России, но разрешение не распространяется на ракеты "земля-земля" большой дальности ATACMS.
В Белом доме подтвердили, что Украина не может бить по РФ ATACMS.
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Перевод: Можете "мочить" пид...ов "Патриотами" по всей Кацапии.
Це ви прочитали кацапський підручник з історії чи вікіпедію?
Мова про те, що Афіни втратили ціле покоління чоловіків
а за 2 роки - нашу найкращу піхоту і штурми - кабами перемісили, у "фортецях". москалі мали час перебудувати і навчити свою військову машину..
Кому свою довірим долю?
До влоди рвуться люди різні.
Один по тюрмах гнив за волю,
А другий вів до камунізьму.
Останнім вийшов із ЦК
І першим пнеться до престола.
НЕ ВІР У БАЙКИ КРАВЧУКА
І ГОЛОСУЙ ЗА ЧОРНОВОЛА!
Мудрий нарід тоді ВПЕРШЕ наступив на граблі.
І більше ТРИДЦЯТИ РОКІВ одержує і одержує по лобі...
І не кається.
А зброї для того надано достатньо?
А розвідданими стануть ділитися? Дозвіл нарешті наданий, але інші компоненти будуть дозуватися...?
І взагалі,чий Крим?
- Точно!
- ((((((((((
- (((((((((((((((((
Бо так жеж можуть відбитися від братішек та ще й здюлів наваляти.
А путєнька премійку зніме, бо так жеж нідагаварєвалісь.
Треба шоб як бабама з кримом : НІ СМЄТЬ САПРАТІВЛЯЦЦА!
І допомогу Украіні : 300 списаних заюзаних солдатських ковдр, коли
Гирькєн підпалив даунбас і бійці у капцях та треніках на АТО цих падлюк давили.
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кто хочет - делает
Єрмак - ищет причини, чтоби не делать
Українські Збройні сили не обмежені у тому, щоби вражати американською зброєю російські бойові літаки, які перебувають над територією РФ.
Про це заявив радник Білого дому Джон Кірбі, повідомляє із https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3871440-bilij-dim-ukraina-moze-zbivati-vorozi-litaki-nad-rosieu-obmezen-vid-ssa-ne-bulo.html посиланням на Укрінформ.
"Я просто хочу зауважити, що в цьому контексті існує певна плутанина. Ніколи не було обмежень на те, щоб українці збивали ворожі літаки, навіть якщо ці літаки не обов'язково знаходяться в українському повітряному просторі", - зауважив Кірбі. Джерело:
Тиждень тому - За даними Bild, українська армія щонайменше один раз застосовувала систему з Німеччини для самостійних дій. Реакція: гнівні дзвінки із Берліна та Вашингтона та погрози припинити поставки зенітних ракет, якщо таке повториться", - пише видання. Джерело:
Більшовики, як є !
"покищо" - тому що росія має властивість всіх робити *********, від достоєвського до путіна, хтозна як довго протримається "вмєняємим" нинішнє політбюро (воно буде офіційно називатися госсовєт росії)
я думаю, що стратегія України має полягати в підбурюванні боротьби вищезазначених кланів за ресурси ( 40% світових покладів ), нічого серйознішого, при нинішньому стані української нації, ми не зможемо там втнути
але підбурювати одних проти інших, щоб всі разом не лізли до нас - це ми можемо
Шоб буряти різали башкирів, калмики татар, ханти - мансів, чеченці - мац квачів,
даги - пітерських, мєрі - ерзів, карели - рюзьгих...
MAKE THEM BUSY
"https://prm.ua/pislia-zastosuvannia-patriot-na-sviy-rozsud-nimechchyny-ta-ssha-pryhrozyly-prypynyty-postachannia-zenitnykh-raket-ukraini-bild/ Українська влада отримала гнівні дзвінки з Німеччини та США та погрози припинити постачання зенітних ракет після одного застосування Patriot "на свій розсуд ".
"Я просто хочу зауважити, що в цьому контексті існує певна плутанина. Ніколи не було обмежень на те, щоб українці збивали ворожі літаки, навіть якщо ці літаки не обов'язково знаходяться в українському повітряному просторі", - зауважив Кірбі.
"Раніше державний секретар США Ентоні , що президент США Джо Байден надав дозвіл Україні бити зброєю, отриманою від США, по військових цілях на території Росії."
літаки це військова ціль на території росії
два джерела підтверджують, що раніше були обмеження та заборони: газета та наданий дозвіл
виходить, що "Ніколи не було обмежень" не правда