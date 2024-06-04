РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12618 посетителей онлайн
Новости Борьба с коррупцией
4 245 20

Столичный адвокат предлагал 200 тыс. дол. взятки детективу НАБУ и прокурору САП

хабар

НАБУ и САП разоблачили адвоката одного из столичных адвокатских объединений на предложении взятки в размере 200 тыс. долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

Средства предлагались детективу НАБУ и прокурору САП за принятие решения о передаче дела в отношении подзащитного в другой орган досудебного расследования. Речь идет о деле о завладении электрической энергией ЧАО "НЭК "Укрэнерго" и легализации полученных от ее продажи средств на сумму 716 млн грн.

Действия адвоката квалифицированы по ч. 3 ст. 369 УК Украины.

Сейчас по решению следственного судьи ВАКС в присутствии представителей Совета адвокатов проводятся обыски на рабочем месте адвоката и по месту его жительства.

Также читайте: Если обновить данные в "Резерв+", то работники ТЦК могут вручить повестку на ВВК, - адвокат

адвокат (1431) НАБУ (4221) взятка (6159) САП (2065)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7
В Україні нема адвокатів. Є пі-дори які домовляються про розміри хабаря.
Без винятків.
показать весь комментарий
04.06.2024 22:26
+5
адвокат баканов??
показать весь комментарий
04.06.2024 21:31
+5
Ох, невдячна ж роль адвоката в таких корупційних справах - хочеш виграти, то мусиш ризикнути не лише кар'єрою і грошима, а й власною свободою.
показать весь комментарий
04.06.2024 21:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дефіцит і корупція ? Закономірно.
показать весь комментарий
04.06.2024 21:30 Ответить
адвокат баканов??
показать весь комментарий
04.06.2024 21:31 Ответить
АД
ВО
КАТ
Эти же вас и продадут. Д да. За ваши же деньги
показать весь комментарий
04.06.2024 21:32 Ответить
Ох, невдячна ж роль адвоката в таких корупційних справах - хочеш виграти, то мусиш ризикнути не лише кар'єрою і грошима, а й власною свободою.
показать весь комментарий
04.06.2024 21:34 Ответить
У цей кагорти правознавців треба встанавлювати аудіо і відео в режимі 24/7 так же як і судей.
показать весь комментарий
04.06.2024 21:42 Ответить
В Україні нема адвокатів. Є пі-дори які домовляються про розміри хабаря.
Без винятків.
показать весь комментарий
04.06.2024 22:26 Ответить
Так не звертайтесь до адвокатів і не просіть "парєшать"
показать весь комментарий
04.06.2024 23:04 Ответить
Закон у нас тепер прописано під юристів - ви особисто не можете захищати себе в суді, а повинні винайняти адвоката, або його вам нададуть. Навіть якщо ви в цьому фарсі не приймаєте участі адвокати все "порішають" без вас. Свого часу видатний нідерланськи кримінолог Нільс Крісті в статі "Конфлікти як власність" таке явище назвав "викраденням закону" - закон привласнюється юристами з метою відвертого грабунку сторін. З точки зору правової свідомості Україна на рівні 1970-х років инулого століття в Європі...
показать весь комментарий
05.06.2024 04:10 Ответить
Ви забули віддати честь олігарху порошенку, який втемну з під поли без відома суспільства під час війни переписав Конституцію України, процесуальні кодекси, зробивши корумповану адвокатуру монополістами в судовому представництві інтересів сторін в суді.
показать весь комментарий
05.06.2024 14:14 Ответить
Пєтя публічно в 2016 році відмовився проводити судову та правоохоронну реформи і проголосив що цим буде займатися майбутній парламент. Іншими словами, він відмовився боротися з корупцією, що дуже потішило чиновників. Тому і програв вибори. Єдина зміна в Конституцію яку ввів Пєтя, але зрбив це відкрито!, це курс на членство в НАТО та ЄС. У Пєті вистачає своїх "скелетів в шафі", але тут ви звинувачуєте його даремно і безпідставно. Якщо порівнювати діяльність Пєті з діяльністю "зелених дегенератів", у Пєті вже можна виявити ознаки появи німба, а у "зелених" рогів.
показать весь комментарий
05.06.2024 15:08 Ответить
Даруйте за таке порівняння, але ви вперто темна людина. Відкрийте спочатку Конституцію і почитайте перш ніж щось писати
показать весь комментарий
05.06.2024 15:16 Ответить
Це претензія до каломойського чи кіпермана?
Виглядає як щось на кшталт як - не звертайтесь до найманих вбивць, якщо вам не подобається їх робота
показать весь комментарий
05.06.2024 14:43 Ответить
типовий коментар цензорівського рагуля, який одночасно є фахівцем з права, політології та військової справи 🤣
показать весь комментарий
06.06.2024 15:03 Ответить
Санкція по інкримінованій статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років. Враховуючи що адвокат раніше не судимий, має гарні характеристики тому з великою вірогідністю отримає умовний термін. Або буде як із заступником керівника апарату Подільського райсуду Києва Юлією Чубко яка у змові з суддею цього ж суду Тетяною Войтенко вчинили умисні дії, в результаті яких одержали неправомірну вигоду в сумі 10 тисяч доларів. Вищий антикорупційний суд в 2023 році звільнив від кримінальної відповідальності колишню заступницю керівника Подільського районного суду Києва Юлію Чубко, яку Спеціалізована антикорупційна прокуратура обвинувачувала у зловживанні впливом. У справі сплив строк давності. А стосовно судді нещодавно було повідомлення про те, що прокуратура відмовилась від підтримання обвинувачення і справу закрили, бо суддя не бажала закриття справи по строкам давності а наполягала на виправдувальному вироку..
показать весь комментарий
04.06.2024 22:44 Ответить
Рука руку миє у корумпованій системі кругової поруки злочинців у владі
показать весь комментарий
05.06.2024 14:16 Ответить
С 90хх так повелось.
Печально но факт! Большинство "адвокатов" это не правоведы проффесионалы а посредники взятку передать, порешать, подмазать
показать весь комментарий
04.06.2024 23:09 Ответить
Адвоката Носова, партнера Масі Найема по адвокатській конторі Miller викрито на спробі передачі 200 000 уе представникам НАБУ у інтересах бізнес-партнера Коломойського - Михайла Кіпермана (с)
показать весь комментарий
05.06.2024 07:27 Ответить
Який з нього адвокат? Звичайний шнурок найнятий рознощиком корупційних чемоданів по владним кабінетам злочинців на посадах.
Всі справи в подібних корупційних конторах вирішуються замовниками безпосередньо з керуючими партнерами та причетними привладними злочинцями на посадах.
Один "стажор" рознощик чемоданів не може нести відповідальність за головних махрових корупціонерів - керівників бекофісу корупційної системи українського кривосуддя.
показать весь комментарий
05.06.2024 14:26 Ответить
Кур'єр при торгівлі наркотою не відповідає за дії всієї наркомафії.
В правовій системі України схоже, що все доведено до безмежного безглуздя й правопохоронного ідіотизму. Знайшли собі крайнього козла
показать весь комментарий
05.06.2024 14:32 Ответить
 
 