Столичный адвокат предлагал 200 тыс. дол. взятки детективу НАБУ и прокурору САП

НАБУ и САП разоблачили адвоката одного из столичных адвокатских объединений на предложении взятки в размере 200 тыс. долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

Средства предлагались детективу НАБУ и прокурору САП за принятие решения о передаче дела в отношении подзащитного в другой орган досудебного расследования. Речь идет о деле о завладении электрической энергией ЧАО "НЭК "Укрэнерго" и легализации полученных от ее продажи средств на сумму 716 млн грн.

Действия адвоката квалифицированы по ч. 3 ст. 369 УК Украины.

Сейчас по решению следственного судьи ВАКС в присутствии представителей Совета адвокатов проводятся обыски на рабочем месте адвоката и по месту его жительства.

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