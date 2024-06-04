4 245 20
Столичный адвокат предлагал 200 тыс. дол. взятки детективу НАБУ и прокурору САП
НАБУ и САП разоблачили адвоката одного из столичных адвокатских объединений на предложении взятки в размере 200 тыс. долларов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.
Средства предлагались детективу НАБУ и прокурору САП за принятие решения о передаче дела в отношении подзащитного в другой орган досудебного расследования. Речь идет о деле о завладении электрической энергией ЧАО "НЭК "Укрэнерго" и легализации полученных от ее продажи средств на сумму 716 млн грн.
Действия адвоката квалифицированы по ч. 3 ст. 369 УК Украины.
Сейчас по решению следственного судьи ВАКС в присутствии представителей Совета адвокатов проводятся обыски на рабочем месте адвоката и по месту его жительства.
Топ комментарии
+7 Andrew Moon
показать весь комментарий04.06.2024 22:26
+5 евгений коноваленко #556652
показать весь комментарий04.06.2024 21:31
+5 Тонка червона лінія
показать весь комментарий04.06.2024 21:34
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ВО
КАТ
Эти же вас и продадут. Д да. За ваши же деньги
Без винятків.
Виглядає як щось на кшталт як - не звертайтесь до найманих вбивць, якщо вам не подобається їх робота
Печально но факт! Большинство "адвокатов" это не правоведы проффесионалы а посредники взятку передать, порешать, подмазать
Всі справи в подібних корупційних конторах вирішуються замовниками безпосередньо з керуючими партнерами та причетними привладними злочинцями на посадах.
Один "стажор" рознощик чемоданів не може нести відповідальність за головних махрових корупціонерів - керівників бекофісу корупційної системи українського кривосуддя.
В правовій системі України схоже, що все доведено до безмежного безглуздя й правопохоронного ідіотизму. Знайшли собі крайнього козла