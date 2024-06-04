Установлено 2200 потерпевших, подвергавшихся пыткам и бесчеловечному обращению в российском плену, - Костин
Потерпевшими в производствах о пребывании в плену признаны более 2200 украинских защитников. Установлено не менее 25 объектов, в которых содержатся украинские военнопленные, в 15 регионах России.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал Генеральный прокурор Андрей Костин в эфире национального телемарафона
"Видео издевательств над украинскими пленными, которые распространяются в сети, являются лишь частью преступной стратегии Кремля. Каждый, кто был в российском плену, подвергался жестокому обращению или пыткам со стороны оккупантов", - подчеркнул Костин.
Он отметил, что военнопленных пытают и содержат в нечеловеческих условиях. Даже за общение на украинском языке они подвергаются избиению и другим формам физического насилия. Есть случаи, когда украинские пленники, вернувшиеся из плена, рассказывают, что были свидетелями убийств других пленных.
Потерпевшими в производствах о пребывании в плену признаны более 2200 украинских защитников. Более 500 из них свидетельствовали о применении к ним физического насилия во время вражеских допросов, в частности пыток электротоком.
Как отметил Генпрокурор, агрессор создал целую систему по содержанию украинских пленных. Установлено не менее 25 таких объектов в 15 регионах России.
"С начала полномасштабной агрессии РФ в Украине зарегистрировано более 450 уголовных производств по фактам жестокого обращения с военнопленными. Также расследуется магистральное производство по преступлениям против украинских пленных. По результатам расследований уже имеем 12 подозреваемых."
Костин сообщил, что 27 уголовных производств расследуется по фактам казни 61 украинского военнопленного. В этих производствах сообщено о подозрении 4 военнослужащим российской федерации. В суд направлены обвинительные акты в отношении 2 человек. Уже есть один приговор.
"Работа над установлением всех причастных к убийствам и пыткам украинских военнопленных продолжается", - резюмировал Костин.
Ранее сообщалось, что российские войска с декабря 2023 года казнили по меньшей мере 15 украинских военных, которые пытались сдаться в плен.
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