Военнообязанным украинцам с двойным гражданством с 1 июня отменено разрешение на выезд за границу, - посольство США

С 1 июня в Украине не выпускают за границу военнообязанных мужчин с двойным гражданством.

Об этом сообщили в посольстве США в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"С 1 июня Украина отменила исключение "проживание за границей", которое ранее позволяло некоторым украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет покидать страну. После этого изменения американо-украинские двойные граждане, в частности те, кто проживает в Соединенных Штатах, больше не смогут покинуть страну.

Ранее двойные граждане США и Украины из этой группы могли въезжать в Украину и затем покидать ее, если они сняли с регистрации свое место жительства в Украине и зарегистрировали свое место жительства в США. По нашей информации, это исключение было отменено с 1 июня", - предупредили в посольстве.

"Украинское законодательство не признает двойное гражданство. Таким образом, во время пребывания в Украине американо-украинские двойные граждане рассматриваются исключительно как граждане Украины и на них распространяются права и обязанности граждан Украины", - говорится в сообщении посольства.

Читайте также: Продлевать срок обновления военно-учетных данных пока не планируется, - Минобороны