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Новости мобилизации
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Военнообязанным украинцам с двойным гражданством с 1 июня отменено разрешение на выезд за границу, - посольство США

подвійне громадянство

С 1 июня в Украине не выпускают за границу военнообязанных мужчин с двойным гражданством.

Об этом сообщили в посольстве США в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

"С 1 июня Украина отменила исключение "проживание за границей", которое ранее позволяло некоторым украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет покидать страну. После этого изменения американо-украинские двойные граждане, в частности те, кто проживает в Соединенных Штатах, больше не смогут покинуть страну.

Ранее двойные граждане США и Украины из этой группы могли въезжать в Украину и затем покидать ее, если они сняли с регистрации свое место жительства в Украине и зарегистрировали свое место жительства в США. По нашей информации, это исключение было отменено с 1 июня", - предупредили в посольстве.

"Украинское законодательство не признает двойное гражданство. Таким образом, во время пребывания в Украине американо-украинские двойные граждане рассматриваются исключительно как граждане Украины и на них распространяются права и обязанности граждан Украины", - говорится в сообщении посольства.

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Автор: 

граница (5270) США (26652) двойное гражданство (161) мобилизация (2762)


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Топ комментарии
+27
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04.06.2024 23:54
+20
Зеленський - не виїздний?
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04.06.2024 23:51
+19
Тоді, як законослухняний громадянин, він пройде після оновлення даних ВЛК, отримає мобілізаційне розпорядження і вирушить на полігон. Раз вже він такий законослухняний. А то як зуби по українських цінах лікувати, то я українець, а як Батьківщину не захищати, то я американець)
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05.06.2024 00:19
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А поиім цей громадянин США дзвонить в посольство і американські дипломати за свого громадянина ставлять усіх тут раком...
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05.06.2024 08:49 Ответить
На подивися
https://youtu.be/8IOnQqpwYzA?si=9GJwAIQ8VU8zSMdf https://youtu.be/8IOnQqpwYzA?si=9GJwAIQ8VU8zSMdf

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05.06.2024 06:41 Ответить
У своєму прикладі Я спеціально уточнив, коли сім'я поїхала до США, коли гостювала вперше і коли поїхав син, тому що знав, що біометрія з'явилася в 2015, так що в моєму прикладі прізвище не важливе і виїжджаючі проблеми не мали б. Далі з приводу відео з багатодітним батьком. Ключове слово "під час воєнних дій". Я так зрозумів, що якби він вилітав літаком до США, то в аеропорту насамперед запитували документи, які дозволяють в'їзд до США. Принаймні так відбувається у всіх аеропортах світу. У зв'язку з війною в Україні зараз змінили закони, і я на цю тему не сперечався.
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05.06.2024 07:14 Ответить
Літаки не літають з України вже два роки. Тому говорити про це не має сенсу. Да і в аеропортах на вихід з дюти фрі зони, сидять ті самі прикордонники. Це при реєстрації на посадку нічого б не питали крім білета і візи чи документів, але відбитки теж можуть брати.
Вся ситуація в тому, що як кому повезе.
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05.06.2024 07:23 Ответить
Ну це зрозуміло. Найбільше пощастило "військовослужбовцям" із батальйону "Монако". Складається враження, що в Україні зараз кожен закон виходить із заздалегідь закладеною корупційною складовою. Якщо люди готові платити $7,000, то завжди знайдеться людина, хто візьме цей бізнес під контроль. А ті, хто намагається переплисти Тису або сховатися у вантажівці, просто лохи і не хочуть ділитися, сподіваючись на авось.
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05.06.2024 07:45 Ответить
Такса на зара 20 тисяч, але навіть за цю таксу знайти складно хто зробить.
Є інші схеми як уникнути мобілізації.
Наприклад - кримінальна справа.
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05.06.2024 07:52 Ответить
Вже $20К? Жах. А не простіше просто домовитися з прикордонниками, ну щоб особливо у вантажівці не рилися. Так, чоловік десять за зміну можна "не помітити". Думаю, що так воно й є. Якщо забути про мораль і вважати, що гроші не пахнуть, то дуже непоганий бізнес, але як завжди, є нюанс.
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05.06.2024 08:09 Ответить
... як же **весело** було прикордонникам у Орловці на румунському кордоні, коли румуни витягнули ухилянта зі схованки у МАNі... і на наступну добу повернули назад!!!)) Не приклад...
Прикордонників як і митницю зараз ротують масово. На польському кордоні працюють митники і з Харьківщини..і з Києва.. Два ..три місяці..і далі.. Так і з прикордонниками. Тому не все так просто. І до речі.. Тих..кого затримують польські прикордонники..румунські... перепливачів Тиси та Бугу повертають назад.
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05.06.2024 08:48 Ответить
Цікаво, що в цій темі так збудились кацапомовні, під прапорцями інших країн))
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05.06.2024 01:11 Ответить
А ось і справжня мета організаторів та натхненників "саміту миру".
Bloomberg: Саміт миру може домовитись про подальше "залучення представників РФ"
Проєкт рішення Глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня, містить згадку про подальше залучення представників Росії для переговорів щодо української "формули миру". Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на проєкт документу у своєму розпорядженні, пише "Європейська правда"."Ми, таким чином, погодилися здійснити конкретні кроки, які можуть слугувати заходами зміцнення довіри у вищезазначених сферах з подальшим залученням представників Російської Федерації", - йдеться в документі.
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05.06.2024 01:18 Ответить
Мій родич вже майже 30 років живе у США, куди яиїхав на запрошення американського університету коли вчився ще на останньому курсі українського. Саме в США захистив кандидатську дисертацію, є відомим науковцем, їздить по всьому світу на наукові конференції. Працює керівником фармацевтичної лабораторії, яка випускає ліки від діабету. Звичайно, вже давно є громадярином США. Там одружився, народились діти, купив двоповерховий будинок, маю декілька авто. З українського громадянства не виходив. Батьки донедавна проживали в Україні, хоча півроку проводили в США. В Україні у них житло. Зараз вони в США. Швидше за все в Україну вже не повернуться. Донатили на ЗСУ значні суми. Тепер вони у шоці від дій української влади. Не впевнений, до продовжать донатити. Цвкаво, невже цей професор принесе Україні більше користі в окопах, ніж своїми досить суттєвими донатами? 🤔
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05.06.2024 01:24 Ответить
Ситуація нагадує "громадянський" або "цивільний" шлюб.

"Штамп у паспорті" вже давно не є синонімом "законного шлюбу". Тим більше, що з 1 жовтня 2016 року штамп про укладення шлюбу не ставлять у паспорт, дані вносяться до реєстру. Все більше українських пар живуть спільно, без державної реєстрації шлюбу. Це називають "громадянський" або "цивільний" шлюб. Юристи часто визначають незареєстровані державою відносини між парою як "фактичний шлюб".


Визначення поняття "цивільний шлюб" в українському законодавстві відсутнє. Натомість в нормативно-правових актах та судовій практиці зустрічається термін "фактичні шлюбні відносини", "цивільний шлюб". Адже в розумінні загальних правових норм - це проживання жінки та чоловіка однією сім'єю (в одній оселі, наявність спільного побуту та ведення домашнього господарства, відносини основані на почуттях любові, взаємоповаги із бажанням створити сім'ю) без офіційної реєстрації шлюбу.

Із набранням чинності Сімейного кодексу України в 2004 році, цивільний шлюб став майже прирівняний до офіційного. Проте, на практиці цивільний шлюб має під собою гострі підводні камені.
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05.06.2024 01:43 Ответить
Нехай продовжують донатити. Українська влада це не ЗСУ, донатять вони сподіваюсь ЗСУ а не зеленському/або владі.
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05.06.2024 02:41 Ответить
Якщо донатять Сергію Притулі чи ще якимсь прикоритним, то це все рівно, що Зеленському чи Єрмаку. Донатьте тим, хто справді працює на армію. Наприклад, Справі Громад Порошенка. Там звітують за кожну отриману і витрачену копійку.
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05.06.2024 11:32 Ответить
За задумом зешобли, професор має принести доляри особисто начальнику тцк, а той вже передасть куди треба.
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05.06.2024 09:06 Ответить
"Вб'ємо вас всіх" - нове гасло ЗЕскотів.
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05.06.2024 02:55 Ответить
Ой, - щось мене так і підмиває надати подвійне громадянство президенту НАТО... АРХ М
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05.06.2024 03:15 Ответить
Вход - рубль, выход - два.
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05.06.2024 06:28 Ответить
Конституція України не передбачає подвійне громадянство Чому в нас купа чиновників і не тільки має їх декілька?
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05.06.2024 07:12 Ответить
"не передбачає" - це не заборона і не дозвіл на разстріл 😀
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05.06.2024 11:07 Ответить
можно подумати до 1 червня випускали з подвійним громадянством. В мене громадянство Голландії то два роки не можу виїхати бо війна застала в Україні, а платити баригам на кордоні чи ублюдкам в ТЦК не в моєму стилі...
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05.06.2024 07:33 Ответить
і цілі 2 роки твій стиль - сидіти і перд..ти. Іди в ЗСУ, принциповий ти..
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05.06.2024 08:32 Ответить
Країна вільних людей
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05.06.2024 08:29 Ответить
Неужели те, кто тут расхваливает такие "подходы» власти такой «недалекий» ? Вас не смущает, что новость озвучило посольство США, и через некоторое время после ввода запрета? Не смущает, почему официальной информации об этом от наших властей не было? Дали команду погранцам, а мы тут не причем? Почему другие посольства этот вопрос не поднимали? Граждане США для своего государства есть граждане, не смотря на нюансы. Вообще , сплошной поток бреда в СМИ. Речник МОУ заявляет, что те, кто когда то выехал до 17 лет и не встал на воинский учет преступники! Они минимум, до конца двухмесячного срока ничего не нарушили! Закон обратной силы не имеет! И так по многим вопросам. Ребята доиграетесь. Прекратиться внешнее финансирование, и вы не будете знать, куда бежать от разъяренных пенсионеров , бюджетников и военных без денежного довольствия!
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05.06.2024 08:52 Ответить
Так ніхто й не знав, приятель з ПМЖ машину для ЗСУ відігнав в Україну- поки на біржі то так допомагає, там ще якісь справи мав, то йому знайомий митник 31.05 подзвонив і сказав "по-секрету" що з 12 ночі перестануть випускати, а ти чого консульства не попередили
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05.06.2024 09:02 Ответить
З 01.01.2000 діє наступне правило: якщо німецький громадянин добровільно вступає до збройних сил або аналогічного озброєного формування іноземної держави, громадянство якої він має, він втрачає німецьке громадянство, якщо не отримав згоди Федерального міністерства оборони.

Мені дуже цікаво, скільки чоловіків з українським/німецьким громадянством тепер готові втратити своє німецьке громадянство?
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05.06.2024 09:09 Ответить
Італійське законодавство забороняє громадянам країни брати участь в озброєних формуваннях інших країн, за винятком узгодження з Мо Італії.
Термін за гратами від 4 до 8 років.
І зараз стоп донати. Гроші підуть на українську корупцію.
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05.06.2024 11:10 Ответить
если свалил из Совка то не шастай туда сюда... Нехай щастить...
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05.06.2024 11:29 Ответить
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