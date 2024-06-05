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11 лет тюрьмы получил российский военный, расстрелявший автомобиль с мирными жителями на Черниговщине, - Офис генпрокурора

Вирок російському злочинцю

По публичному обвинению прокуроров Черниговской окружной прокуратуры судом в порядке специального судебного разбирательства признан виновным военнослужащий ВС РФ, расстрелявший автомобиль с мирными жителями на Черниговщине. Он приговорен к 11 годам лишения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Что установило следствие?

По данным следствия, в марте 2022 года семья с несовершеннолетним ребенком на своем авто направлялась из села Деснянка Черниговского района в сторону города Чернигова. На блокпосту возле выезда из населенного пункта российский военнослужащий, при отсутствии какой-либо угрозы для него и войск страны-агрессора, из автоматического оружия расстрелял гражданский автомобиль.

Пассажирка транспортного средства получила огнестрельные ранения. Другие лица не пострадали.

Досудебное расследование и оперативное сопровождение осуществлялись следователями и отделом криминального розыска Черниговского РУП ГУНП в Черниговской области.

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Воєнний злочинець

Оказался ли военный преступник за решеткой?

По данным Офиса генпрокурора, пока приговор не вступил в законную силу.

Автор: 

суд (25096) Черниговщина (1485) военные преступления (1436) Офис Генпрокурора (2468)


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Топ комментарии
+14
Термін не максимальний. Цікаво, якими аргументами послуговувалися судді щоб зменшити (виправдати) москаля, який перетнув кордон для вибвства українців і знищення України? В них теж винуватий тільки путін?....
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05.06.2024 07:10
+10
а чому не довічне, зедебіли!!!!!!!!!!!!!
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05.06.2024 07:09
+8
Да здравствует украинский суд! Самый гуманный суд в мире! Ура товарищи!
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05.06.2024 07:18
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Правила форума Совет форумчан
а чому не довічне, зедебіли!!!!!!!!!!!!!
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05.06.2024 07:09 Ответить
Тому що судять не за твоїми "хотєлками" - а за статтею закону та за сукупністю доказів які визначають ступінь вини
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05.06.2024 07:16 Ответить
Це ти про себе? Бо на мої доводи у тебе лише "тупі висери"
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05.06.2024 07:41 Ответить
У тебе є щось конкретне? Чи ти - "просто висраться"? Відкрий статті КК України за якими його засуджено - і почитай А "ступінь доведеності" - на совісті слідства та прокуратури що доводили вину правопорушника
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05.06.2024 07:26 Ответить
А чаму не смертна кара, чи не уранові копальні? Ви із Словаччини мокшанських цапів утримувати будете?
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05.06.2024 07:28 Ответить
Це у кацапів така зараз "метода" - довести правильну думку до абсурду! Щоб потім розвести "срач" на гілці та посіять сумніви у правильності дій українських судів Он - на мене втрьох накинулися Але крім "лайноплювання" нічого не видно! Вимагаю навести докази своєї правоти - "включають дурня"!
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05.06.2024 08:03 Ответить
Та да..й гугл перееладач їм поганенько перекладає))
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05.06.2024 09:43 Ответить
Лахтинські батраки на зміні:
- Пачиму хахлы ржут, кагда читают наши камменты, каторые мы пишем на хахляцкам?
- Патаму шта наш русско-хахляцкий переводчик, на Гугле, саставляли не хахлы, а русскаязычные жиды - типа Салавьёва!

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05.06.2024 10:57 Ответить
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05.06.2024 11:02 Ответить
Термін не максимальний. Цікаво, якими аргументами послуговувалися судді щоб зменшити (виправдати) москаля, який перетнув кордон для вибвства українців і знищення України? В них теж винуватий тільки путін?....
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05.06.2024 07:10 Ответить
Да здравствует украинский суд! Самый гуманный суд в мире! Ура товарищи!
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05.06.2024 07:18 Ответить
заочно?
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05.06.2024 07:25 Ответить
Генпрокурор ПІСЕЦ????
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05.06.2024 07:36 Ответить
Якщо ця мордва ВБИЛА людей, то чому недовічно?
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05.06.2024 07:39 Ответить
Окрім заголовка статтю читаєте?
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05.06.2024 07:43 Ответить
сподіваюсь що в тюрмі його чекає "гостинний" прийом...Гойда
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05.06.2024 07:41 Ответить
... заочне засудження кацапсячих... це постріли у повітря! Гучно..але безрезультатно! Найкраще..це знайти уйоб..а у смердячій ..і результативно пробити башку! І ніякий суд не потрібен. А так можна засудити всю кацапсячу армію. Бо всі стріляють, ********, пускають ракети... Чого не засудять членів екіпажів Ту-95МС.. прізвища яких відомі.. Якщо ГУР чекає на рішення суду..і нічого не робить, щоб відстрілювати цю наволоч...то чекати прийдеться роками. Чи краще не випадать з ефіру... розповідаючі...як ГУР топить кораблі..та збиває літаки...))))
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05.06.2024 08:16 Ответить
Подібні дії - це "штучна" робота "Штучна" робота вимагає великих затрат і великого часу на розробку та підготовку операції Якщо оцінить користь від неї, може виявиться, що "овчинка вичинки не варта"
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05.06.2024 09:29 Ответить
... то получається ... вибити екслюзивні екіпажі Ту-95МС... не варто вичинки? Вибити пару ..трійку КПС... штурманів... це зайве? Не треба чіпати різний мотлох... накшталт других пілотів..бортінженерів.. ))) Там головні КПС і пара штурманів... ВСЕ!!!! Завалити двох..трьох... і про психологічну складову вже можна говорити. На війні все ДОБРЕ.. Сім*ї..діти... Страх за них.. страх за своє житття... старх вийти на вулицю... поїхати у відпустку... А того.. котрий розстріляв машину... ну вже так тяжко знайти. Операція ціла потрібна!!??? Овчинка вичинки не варта..коли про неї знають всі... Маю на увазі зелену шоблу. Не можемо ракетами дістати стратегів... треба доставати диверсійними групами..вибивати екіпажі. А не пізді..и на мараХвоні.. про героїчні операції ГРУ по знищенню тих же А-50... чи кораблів! А то таке враження , що у війні воюють, збивають, топлять.. тільки ГРУ та СБУ... !! ЗСУ не видно і не чутно! Чи може я щось не те чую від командира розвідроти по розуму генерала Буданова.?
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05.06.2024 09:47 Ответить
Я лише висловив власні міркування Чим керуються люди в ГУР чи СБУ - мені не відомо Можливо не вважають за необхідне розвертать індивідуальний терор саме з причини того що побоюються аналогічних кроків у відповідь
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05.06.2024 10:52 Ответить
... Логіка?!! То не стріляємо по ворожим об*єктам!! Шанс отримати у відповідь стовідсотковий! Навіть і стріляти не будете... всеодно отримаєте! Оце Ви мене ЗДИВУВАЛИ!!!!
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05.06.2024 11:10 Ответить
Я ж сказав - це мої власні міркування Тобто - висловлення МОЖЛИВОЇ версії На істину я не претендую Але індивідуальним переслідуванням кожного "єфрейтора СС" навіть в СРСР не займалися Той же КУзнєцов відстрілював виключно "ключові фігури"
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05.06.2024 11:28 Ответить
..пане Яре! Невже КПСи та штурмани літаків Ту-95МС, які наносять величезну школу у Вас рівень ефрейтора СС.? То може ми чогось не знаємо? Може командир розвідроти Буданов планує замах на життя *****, чи медведчука... може ще когось з керівників рашки? Дивно Ви мислите...))) Може розвідник ГУР полковник Червоненко разом з підполковником ГУР Шевченко... зараз виконують якейсь завдання ...??? Вони ж ГУРівці.. Розвідник арестович теж може у США працює.? Чи запорізьській балицький з сальдо теж ефрейтори СС?
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05.06.2024 20:37 Ответить
Хто планує операції? Я? А в голову планувальників я заглянуть не можу!
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05.06.2024 20:44 Ответить
Але шкурки деяких - таки вартують..пуйла тільки у прямому етері прибивати треба, бо дофіга клонів в нього. Але всіляких на кшталт мєдвєда, вальки-стакан, патрушева, володіна, мішустіна, лаврова, шойгу - можна б було й закабздоніти..
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05.06.2024 09:49 Ответить
Гіпотеза. У разі виконання рішень укр.судів на території расії по рос.громадянам є різик отримати навзаєм по рішенням слідчого комітету рф, цього хтось, мабуть, хоче уникнути.
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05.06.2024 11:00 Ответить
11 років за навмисне вбивство !!!
Атошники поотримували по 20-25років на Московії!
Хто ці судді ???
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05.06.2024 10:53 Ответить
Ти текст статті читав? Де там "вбивство"? Там нанесення вогнепальних поранень!
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05.06.2024 11:00 Ответить
Попытка убийства целой семьи и 11лет,у нас всё хорошо с правосудием? Или эта схема только для кацапов работает?
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05.06.2024 19:07 Ответить
Чому так мало???
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05.06.2024 23:40 Ответить
11 років? То на пожиттєве спокійно тягне!
Українського свідка Йєгови на 7 засудили за відмову взяти в руки зброю.
******! Де логіка ??!!
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17.08.2024 08:13 Ответить
 
 