11 лет тюрьмы получил российский военный, расстрелявший автомобиль с мирными жителями на Черниговщине, - Офис генпрокурора
По публичному обвинению прокуроров Черниговской окружной прокуратуры судом в порядке специального судебного разбирательства признан виновным военнослужащий ВС РФ, расстрелявший автомобиль с мирными жителями на Черниговщине. Он приговорен к 11 годам лишения свободы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Что установило следствие?
По данным следствия, в марте 2022 года семья с несовершеннолетним ребенком на своем авто направлялась из села Деснянка Черниговского района в сторону города Чернигова. На блокпосту возле выезда из населенного пункта российский военнослужащий, при отсутствии какой-либо угрозы для него и войск страны-агрессора, из автоматического оружия расстрелял гражданский автомобиль.
Пассажирка транспортного средства получила огнестрельные ранения. Другие лица не пострадали.
Досудебное расследование и оперативное сопровождение осуществлялись следователями и отделом криминального розыска Черниговского РУП ГУНП в Черниговской области.
Оказался ли военный преступник за решеткой?
По данным Офиса генпрокурора, пока приговор не вступил в законную силу.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- Пачиму хахлы ржут, кагда читают наши камменты, каторые мы пишем на хахляцкам?
- Патаму шта наш русско-хахляцкий переводчик, на Гугле, саставляли не хахлы, а русскаязычные жиды - типа Салавьёва!
Атошники поотримували по 20-25років на Московії!
Хто ці судді ???
Українського свідка Йєгови на 7 засудили за відмову взяти в руки зброю.
******! Де логіка ??!!