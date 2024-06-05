11 лет тюрьмы получил российский военный, расстрелявший автомобиль с мирными жителями на Черниговщине, - Офис генпрокурора

По публичному обвинению прокуроров Черниговской окружной прокуратуры судом в порядке специального судебного разбирательства признан виновным военнослужащий ВС РФ, расстрелявший автомобиль с мирными жителями на Черниговщине. Он приговорен к 11 годам лишения свободы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Что установило следствие?

По данным следствия, в марте 2022 года семья с несовершеннолетним ребенком на своем авто направлялась из села Деснянка Черниговского района в сторону города Чернигова. На блокпосту возле выезда из населенного пункта российский военнослужащий, при отсутствии какой-либо угрозы для него и войск страны-агрессора, из автоматического оружия расстрелял гражданский автомобиль.

Пассажирка транспортного средства получила огнестрельные ранения. Другие лица не пострадали.

Досудебное расследование и оперативное сопровождение осуществлялись следователями и отделом криминального розыска Черниговского РУП ГУНП в Черниговской области.

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Оказался ли военный преступник за решеткой?

По данным Офиса генпрокурора, пока приговор не вступил в законную силу.