Полиция Кракова ищет причастных к снятию украинского флага с кургана Костюшко

Сейчас полиция Кракова устанавливает круг лиц, причастных к снятию украинского флага с кургана Костюшко.

Об этом сообщил представитель полиции Кракова Петр Шпех, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Как отмечается, правоохранители собирают материалы по этому делу и планируют их передать в прокуратуру.

"Вопрос об участии лиц в этом инциденте является предметом дальнейшего выяснения полиции. Речь идет о группе лиц. Сейчас надо будет установить, сколько их там было и какие они роли играли", - отметил представитель полиции.

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Он также сообщил, что сейчас полиция продолжает собирать доказательный материал по этому делу и консультирует с прокуратурой свои дальнейшие действия.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что польский депутат-член антиукраинской "Конфедерации" Гжегож Браун отличился скандальным сообщением в котором он сообщил, что снял украинский флаг с кургана Костюшко в Кракове.