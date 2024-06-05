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Полиция Кракова ищет причастных к снятию украинского флага с кургана Костюшко

прапор України

Сейчас полиция Кракова устанавливает круг лиц, причастных к снятию украинского флага с кургана Костюшко.

Об этом сообщил представитель полиции Кракова Петр Шпех, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Как отмечается, правоохранители собирают материалы по этому делу и планируют их передать в прокуратуру.

"Вопрос об участии лиц в этом инциденте является предметом дальнейшего выяснения полиции. Речь идет о группе лиц. Сейчас надо будет установить, сколько их там было и какие они роли играли", - отметил представитель полиции.

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Он также сообщил, что сейчас полиция продолжает собирать доказательный материал по этому делу и консультирует с прокуратурой свои дальнейшие действия.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что польский депутат-член антиукраинской "Конфедерации" Гжегож Браун отличился скандальным сообщением в котором он сообщил, что снял украинский флаг с кургана Костюшко в Кракове.

Автор: 

Польша (8410) флаг (934)


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Топ комментарии
+6
Як шукати? Так Grzegorz *****,промордорський політик всебе в твітері це виклав.В нього спитайте.
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05.06.2024 13:06
+5
А причетних до блокування кордону? Не шукае?
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05.06.2024 12:54
+5
Не прапор, а флагшток
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05.06.2024 13:10
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Як знаидуть - то прапор ім в жопу - шоб вони отримали незабутні враження
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05.06.2024 12:53 Ответить
Не прапор, а флагшток
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05.06.2024 13:10 Ответить
Древко
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05.06.2024 13:23 Ответить
А причетних до блокування кордону? Не шукае?
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05.06.2024 12:54 Ответить
Ні. Єто другоє... Там ********** бабосики па льоХкаму рубаються...
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05.06.2024 13:14 Ответить
Джо почему "неуловимый". Потому что он никому не нужен и никто его не ловит.
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05.06.2024 12:58 Ответить
Як шукати? Так Grzegorz *****,промордорський політик всебе в твітері це виклав.В нього спитайте.
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05.06.2024 13:06 Ответить
Польська поліція не вміє користуватися інтернетом, чи всі поголовно забули паролі до акаунтів у соцмережах?
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05.06.2024 13:36 Ответить
Шукайте там, де уламки кацапської ракети впали.

Гарантія, що не знайдете...
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05.06.2024 14:20 Ответить
...как поймаете,яйки в тиски и ножик дайте....
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05.06.2024 14:32 Ответить
Так була ж інформація з конкретним прізвищем якогось проросійського депутата.
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05.06.2024 14:39 Ответить
А для чого шукають? Медальку дати чи на палю посадити?
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05.06.2024 15:19 Ответить
Ви спеціально (Цензор) не пишете? У Польщі відкрито всі називають прізвище: Браун з конфедерацій, і його банда купили квитки на вхід до цього комплексу по 24 злотих і всі забрали на верх і стягнули прапор України.
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05.06.2024 17:12 Ответить
 
 