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Российские хакеры атаковали сайт компании, осуществляющей ремонт танков Leopard для Украины, – Reuters

Російські хакери заявили про кібератаку на сайт іспанської фірми

Пророссийские хакеры из группировки NoName атаковали сайт испанской компании Santa Barbara Systems, которая является подразделением германской General Dynamics и осуществляет ремонт танков Leopard перед поставкой в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство Reuters.

Как заявили в General Dynamics, оборонный подрядчик до сих пор анализирует причину остановки работы веб-сайта. Также там добавили, что все его операции в Европе "происходят нормально".

Сообщается, что хакерская группа NoName взяла на себя ответственность за распределенную DDoS-атаку. DDoS-атаки направляют большие объемы интернет-трафика на целевые серверы, чтобы вывести их из строя.

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"Мы направили наши DDoS-ракеты против веб-сайтов в русофобской Испании", - написали хакеры в телеграмме.

Напомним, компания Santa Barbara Systems собирает тяжелую военную технику, в частности танки Leopard и артиллерийское оборудование для испанской армии, а также участвует в модернизации "законсервированных" танков для поставки их Вооруженным Силам Украины.

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Напомним, недавно хакеры совершили кибератаку на Донецкую ОГА и разослали приглашение на Глобальный саммит мира от имени администрации.

Автор: 

Испания (860) хакер (1182) кибератака (178)


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