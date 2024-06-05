На юге за сутки ликвидировано 156 оккупантов и уничтожено 21 единицу вооружения и военной техники, - Силы обороны
Силы обороны юга за прошедшие сутки уменьшили личный состав врага на 156 человек. Также было уничтожено 21 единицу вооружения и военной техники.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Силы обороны юга.
В течение суток получили подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 156 человек.
Также враг потерял 21 единицу вооружения и военной техники, из них:
- 2 зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1";
- 6 пушек;
- 2 миномёта;
- 4 единицы автобронетехники;
- 4 разведывательных БпЛА;
- 2 станции РЛС, из них: 1 - "Терек" и 1 - "Каста";
- 1 камера видеонаблюдения.
Также уничтожен полевой пункт боеснабжения, огневая позиция, 2 блиндажа, 3 наблюдательных пункта, командный пункт и пункт управления БпЛА.
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Тонка червона лінія
показать весь комментарий05.06.2024 18:44 Ответить Мне нравится 0
George Highbaud
показать весь комментарий05.06.2024 18:59 Ответить Мне нравится 0
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