РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12228 посетителей онлайн
Новости Война
466 2

На юге за сутки ликвидировано 156 оккупантов и уничтожено 21 единицу вооружения и военной техники, - Силы обороны

зсу

Силы обороны юга за прошедшие сутки уменьшили личный состав врага на 156 человек. Также было уничтожено 21 единицу вооружения и военной техники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Силы обороны юга.

В течение суток получили подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 156 человек.

Также враг потерял 21 единицу вооружения и военной техники, из них:

  • 2 зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1";
  • 6 пушек;
  • 2 миномёта;
  • 4 единицы автобронетехники;
  • 4 разведывательных БпЛА;
  • 2 станции РЛС, из них: 1 - "Терек" и 1 - "Каста";
  • 1 камера видеонаблюдения.

Смотрите также: Бойцы 93-й ОМБр атакуют вражеский танк, впоследствии взрывающийся на противотанковой мине. ВИДЕО

Также уничтожен полевой пункт боеснабжения, огневая позиция, 2 блиндажа, 3 наблюдательных пункта, командный пункт и пункт управления БпЛА.

Автор: 

ликвидация (3538) уничтожение (6923) техника (1736) Силы обороны юга (305)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
05.06.2024 18:44 Ответить
Excellent. 👍
показать весь комментарий
05.06.2024 18:59 Ответить
 
 