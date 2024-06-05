На юге за сутки ликвидировано 156 оккупантов и уничтожено 21 единицу вооружения и военной техники, - Силы обороны

Силы обороны юга за прошедшие сутки уменьшили личный состав врага на 156 человек. Также было уничтожено 21 единицу вооружения и военной техники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Силы обороны юга.

В течение суток получили подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 156 человек.

Также враг потерял 21 единицу вооружения и военной техники, из них:

2 зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1";

6 пушек;

2 миномёта;

4 единицы автобронетехники;

4 разведывательных БпЛА;

2 станции РЛС, из них: 1 - "Терек" и 1 - "Каста";

1 камера видеонаблюдения.

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Также уничтожен полевой пункт боеснабжения, огневая позиция, 2 блиндажа, 3 наблюдательных пункта, командный пункт и пункт управления БпЛА.