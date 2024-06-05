Должны быть готовы к войне с РФ до 2029 года, - Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус убежден, что его страна должна быть готова к войне с Россией до 2029 года. Поэтому он хочет усилить оперативную готовность Бундесвера.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Как отмечается, об этом министр заявил во время выступления в Бундестаге, его слова приводит издание Focus.
"Россия уже давно перешла на военную экономику и продолжает вооружаться. Мы не должны верить, что Путин остановится у границ Украины, если он зайдет так далеко. Мы должны дальше поддерживать Украину. Мы должны понимать, что победа России будет стоить нам дороже, чем нынешняя поддержка Украины", - подчеркнул Писториус, добавив, что "мы должны быть готовы к войне до 2029 года".
Министр обороны убежден, что Германия должна восстановить всеобщую воинскую обязанность. Чтобы вооруженные силы Германии были готовы к войне, в них нужно вложить значительные средства, добавил Писториус.
Напомним, депутат Национальной ассамблеи Франции Байю заявлял, что Россия - самая большая угроза миру и стабильности в Европеза последние 50 лет.
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Наступного року вже будеш в Литві воювати.
Ключове речення "Щоб збройні сили Німеччини були готові до війни, в них потрібно вкласти значні кошти".
Ну і до того ж це просто хороший привід щоб менше давати Україні, прикриваючись тим, що "нам же ш треба теж мати, оно війна з рашою не за горами. Тауруси? Які тауруси, ми самі до війни 2029 готуємось."
і параші п...їда!!!!! за пару місяців
і не лише кримнаш
а белгород наш, ростовнаш
курськ, смоленськ і брянськнаш.
+ весь краснодарський край наш!!!.
а як вони бояться *****, показала атака ірану на ізраіль
всі 200+ ракет були збиті!!!!
так само і ********** міжконтинентальні будуть падати на самих орків а випущені з субмарин, потонуть разом з ними!
але треба щось п..здіти щоб не дати достатньо зброї нам,
тіпа самим треба
Путін з кожним роком мобілізує промисловість росії, гризти сухарі і
гнати снаряди у три зміни московити ще не розучилсь.
ТОМУ ГОДІ ЖУВАТИ СОПЛІ !
Чим швидше пітіна кінчать, тим менше це коштуватиме світу.
Але самозаспокоюватись, що ще 5 років можна пожити й не спішити...Мда
Дебіли, @ля...
кінчені цинічні ідіоти.
Хіба що всі українці чоловічої статі закінчаться, але до цього далеко. А скільки загине українців, і Німеччині, і Польші, і всім іншим насрать.
І кого ж Німеччина буде загально зобов'язувати?
Громадянина Емірхана, сина "турецкоподданого", який переїхав до Німеччини за "длінной маркой" чи Іссама, сина сірійського "біженця"? Громадянина Кіріла, сина "рускаво, виєхавшево в гєрманію па єврєйской лініі", чи громадянина Дєніса, сина "репатріантов із Казахстана"?