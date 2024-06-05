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Должны быть готовы к войне с РФ до 2029 года, - Писториус

пісторіус

Министр обороны Германии Борис Писториус убежден, что его страна должна быть готова к войне с Россией до 2029 года. Поэтому он хочет усилить оперативную готовность Бундесвера.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Как отмечается, об этом министр заявил во время выступления в Бундестаге, его слова приводит издание Focus.

"Россия уже давно перешла на военную экономику и продолжает вооружаться. Мы не должны верить, что Путин остановится у границ Украины, если он зайдет так далеко. Мы должны дальше поддерживать Украину. Мы должны понимать, что победа России будет стоить нам дороже, чем нынешняя поддержка Украины", - подчеркнул Писториус, добавив, что "мы должны быть готовы к войне до 2029 года".

Министр обороны убежден, что Германия должна восстановить всеобщую воинскую обязанность. Чтобы вооруженные силы Германии были готовы к войне, в них нужно вложить значительные средства, добавил Писториус.

Читайте также: Германия не будет отправлять своих военных в Украину, - Писториус

Напомним, депутат Национальной ассамблеи Франции Байю заявлял, что Россия - самая большая угроза миру и стабильности в Европеза последние 50 лет.

Автор: 

Германия (6955) россия (95526) Писториус Борис (207)


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Топ комментарии
+29
Идиоты, окажите помощь Украине в 20-ти кратном размере сейчас, и тогда не с кем будет вам воевать в 2029.
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05.06.2024 19:25
+15
Якби Гітлеру дали відкоша відразу, то вистачило б сил однієї Франції.
Путін з кожним роком мобілізує промисловість росії, гризти сухарі і
гнати снаряди у три зміни московити ще не розучилсь.
ТОМУ ГОДІ ЖУВАТИ СОПЛІ !
Чим швидше пітіна кінчать, тим менше це коштуватиме світу.
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05.06.2024 19:37
+8
Ага, ***** тупий такий...
Наступного року вже будеш в Литві воювати.
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05.06.2024 19:23
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Правила форума Совет форумчан
Ага, ***** тупий такий...
Наступного року вже будеш в Литві воювати.
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05.06.2024 19:23 Ответить
Идиоты, окажите помощь Украине в 20-ти кратном размере сейчас, и тогда не с кем будет вам воевать в 2029.
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05.06.2024 19:25 Ответить
Сумніваюсь, що вони справді вірять у війну з кацапією.
Ключове речення "Щоб збройні сили Німеччини були готові до війни, в них потрібно вкласти значні кошти".
Ну і до того ж це просто хороший привід щоб менше давати Україні, прикриваючись тим, що "нам же ш треба теж мати, оно війна з рашою не за горами. Тауруси? Які тауруси, ми самі до війни 2029 готуємось."
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05.06.2024 21:05 Ответить
2% танків ракет, ппо, про та літаків від того що має сша та єс
і параші п...їда!!!!! за пару місяців
і не лише кримнаш
а белгород наш, ростовнаш
курськ, смоленськ і брянськнаш.
+ весь краснодарський край наш!!!.
а як вони бояться *****, показала атака ірану на ізраіль
всі 200+ ракет були збиті!!!!
так само і ********** міжконтинентальні будуть падати на самих орків а випущені з субмарин, потонуть разом з ними!
але треба щось п..здіти щоб не дати достатньо зброї нам,
тіпа самим треба
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05.06.2024 23:07 Ответить
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06.06.2024 07:46 Ответить
💯
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05.06.2024 19:29 Ответить
Тауруси!
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05.06.2024 19:30 Ответить
та досить вже. Конкретно їхні тауруси нам із самого початку були нідочого.
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05.06.2024 20:43 Ответить
Якби Гітлеру дали відкоша відразу, то вистачило б сил однієї Франції.
Путін з кожним роком мобілізує промисловість росії, гризти сухарі і
гнати снаряди у три зміни московити ще не розучилсь.
ТОМУ ГОДІ ЖУВАТИ СОПЛІ !
Чим швидше пітіна кінчать, тим менше це коштуватиме світу.
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05.06.2024 19:37 Ответить
Гітлеру з 1933 року допомагала добряче червона кацапо-совкова, комуно-нацистька імперія зла і тюрма народів, генетичного дибіла йоски сталіна (джугашвілі) - срср !!! саме йоська в 1933 році привів Адіка до влади в Німетчині ...
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05.06.2024 19:57 Ответить
Яким чином?
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05.06.2024 20:17 Ответить
читай хоть газеты - раз у тебя нет интернета...
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05.06.2024 20:45 Ответить
Треба кінчати з усім мордором, а не тільки з ******. На кацапщині здохне одне *****, кацапи тут же собі знайдуть друге *****. У них там 98% ******.
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05.06.2024 21:05 Ответить
Путлеро похєр, він почне війну в будь якому випадку, ну або здохне
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05.06.2024 22:04 Ответить
Я ще можу зрозуміти повільність німців щодо допомоги Україні ("нічого не винні", "німецькі запаси виснажені", "ескалація", "ну то своє треба було мати") .

Але самозаспокоюватись, що ще 5 років можна пожити й не спішити...Мда
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05.06.2024 19:38 Ответить
Путін зробив позначку в календарі: Німеччина буде готова воювати через 5 років.
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05.06.2024 19:54 Ответить
Не вірю, що рф нападе на Німеччину. Для цього немає ніяких логічних передумов.
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05.06.2024 19:40 Ответить
Так вважають 95% "насєлєнія" 🇪🇺.
Дебіли, @ля...
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05.06.2024 20:51 Ответить
Польща, На мій погляд, також в абсолютній безпеці. Якщо звичайно не захоче повторити захоплення Кремля.
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05.06.2024 20:55 Ответить
Це тому ти, свинособачка, зареєструвався місяць назад, щоб нас заспокоїти?
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05.06.2024 21:38 Ответить
Они могут напасть не в 2029, а тогда когда Китай скажет, не ссы, мы дадим вам все что нужно и ещё сверху чо нить. Для этого достаточно перейти в глубокую оборону на украинском фронте, вместо атак/тд и тп. А если ещё Корея и Иран мяса подкинят, ой ой
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05.06.2024 19:48 Ответить
Коли боброїдка Симоньян сказала, що срасєя воює з Україною однією лівою, то насправді Україна воює з другою армією світу з зав'язаними руками, причому за спиною.
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05.06.2024 20:24 Ответить
Та невже в світі немає грошей на суперснайпера?
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05.06.2024 20:37 Ответить
плять, вони насправді думають, що ми будемо ********* з кацапами ще п'ять років???
кінчені цинічні ідіоти.
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05.06.2024 20:40 Ответить
А які варіанти? Україна зупинитися і капітулювати не може, інакше смерть. Раша зупинятися не хоче. Підкидуй Україні потроху озброєння та грошей, аби тіки не програла, і війна може тягнутися ще і 20, млять, років. А зброї і грошей в них повно.
Хіба що всі українці чоловічої статі закінчаться, але до цього далеко. А скільки загине українців, і Німеччині, і Польші, і всім іншим насрать.
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05.06.2024 21:11 Ответить
коли трапляється апендикс, то теж є різні варіанти - можна прописати аналгін від болю Теж варіант.
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06.06.2024 04:59 Ответить
"Німеччина має відновити загальний військовий обовʼязок..." Джерело:

І кого ж Німеччина буде загально зобов'язувати?
Громадянина Емірхана, сина "турецкоподданого", який переїхав до Німеччини за "длінной маркой" чи Іссама, сина сірійського "біженця"? Громадянина Кіріла, сина "рускаво, виєхавшево в гєрманію па єврєйской лініі", чи громадянина Дєніса, сина "репатріантов із Казахстана"?
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05.06.2024 21:12 Ответить
Як завжди, Німеччина історично вичікує , те на шо око кинула, вони кажуть правду про війну ,але вона буде на боці тих хто допоможе їм вернути ті землі, та держави, які вони втратили після другої світової ...німіці почали з Криму ,сидячі у Сочі поруч з х*лом ...просто підступний китай виявився деж зацікавленним ,а це вже серьйозно , навіть для німців ,бути під китайцями ,це вже не США
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05.06.2024 23:55 Ответить
Пистониус не слышал, видать, песни "Если завтра война". Пять лет они будут готовиться, ага. Почему не 30 лет и 3 года? Пукин ласты склеит, а там можно опять торговать с ватоцефалами, они же такие милые.
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06.06.2024 00:07 Ответить
Пока вы подготовитесь, будет какой ни будь симбиоз между Китаем ( который вы сами вырастили (больше не хотя много работать) , рашки( которую недооценили, из за пыхатости) и других ( которые всегда встанут на сторону сильнейшего!
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06.06.2024 07:33 Ответить
 
 