Должны быть готовы к войне с РФ до 2029 года, - Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус убежден, что его страна должна быть готова к войне с Россией до 2029 года. Поэтому он хочет усилить оперативную готовность Бундесвера.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Как отмечается, об этом министр заявил во время выступления в Бундестаге, его слова приводит издание Focus.

"Россия уже давно перешла на военную экономику и продолжает вооружаться. Мы не должны верить, что Путин остановится у границ Украины, если он зайдет так далеко. Мы должны дальше поддерживать Украину. Мы должны понимать, что победа России будет стоить нам дороже, чем нынешняя поддержка Украины", - подчеркнул Писториус, добавив, что "мы должны быть готовы к войне до 2029 года".

Министр обороны убежден, что Германия должна восстановить всеобщую воинскую обязанность. Чтобы вооруженные силы Германии были готовы к войне, в них нужно вложить значительные средства, добавил Писториус.

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Напомним, депутат Национальной ассамблеи Франции Байю заявлял, что Россия - самая большая угроза миру и стабильности в Европеза последние 50 лет.