В отдельных случаях после обновления данных в "Резерв+" человека все равно могут доставить в ТЦК, - Минобороны

В Минобороны признали, что после обновления данных в приложении "Резерв+" человека все равно могут принудительно доставить в ТЦК.

Об этом рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Черногоренко объяснила, что есть отдельные два "кейса", касающиеся обновления данных военнообязанных.

"Приложение "Резерв+" реализует возможность обновить свои данные по нашему мобилизационному закону. Это почта, это телефон, это фактическое место жительства. Относительно общего воинского учета, обновления данных человека, обновления его военно-учетной специальности и так далее, мы сейчас делаем все, чтобы реализовать функционал, чтобы можно было обновить и другие данные, которые есть по человеку в ТЦК и СП, онлайн, не делая физического визита в ТЦК и СП", - сказала заместитель министра обороны.

Поэтому, пока этого функционала нет, не исключены случаи, что представители ТЦК могут отвести человека на обновление данных, при том что он актуализировал информацию в приложении "Резерв+".

По словам Черногоренко, нужный функционал будет реализован уже в июне, и после этого можно будет через обращение в "Резерв+" обновить все остальные данные.

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"Нужно понимать, какие основания для такого принудительного обновления данных. Поэтому надо разбираться в каждом таком конкретном случае. Я могу сказать лишь одно, что "Резерв+" предоставляет возможность закрыть свое обязательство или осуществить свое обязательство по обновлению в течение 60 дней только части данных", - подчеркнула заместитель министра.

Она напомнила, что есть другое обязательство - по обычному классическому военному учету по человеку, по данным, находящихся в ТЦК и СП.

"По этим кейсам надо отдельно разбираться с каждым. Я думаю, как только у нас будет реализована возможность исправить или уточнить данные, актуализировать все данные через "Резерв+", то таких ситуаций не будет вообще", - добавила Черногоренко.

Она напомнила, что 18 июня запускают в приложении QR-код, что даст возможность загрузить каждому свой электронный военно-учетный документ, который будут обязаны принимать все должностные лица, все органы нашей страны.

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