В отдельных случаях после обновления данных в "Резерв+" человека все равно могут доставить в ТЦК, - Минобороны
В Минобороны признали, что после обновления данных в приложении "Резерв+" человека все равно могут принудительно доставить в ТЦК.
Об этом рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Черногоренко объяснила, что есть отдельные два "кейса", касающиеся обновления данных военнообязанных.
"Приложение "Резерв+" реализует возможность обновить свои данные по нашему мобилизационному закону. Это почта, это телефон, это фактическое место жительства. Относительно общего воинского учета, обновления данных человека, обновления его военно-учетной специальности и так далее, мы сейчас делаем все, чтобы реализовать функционал, чтобы можно было обновить и другие данные, которые есть по человеку в ТЦК и СП, онлайн, не делая физического визита в ТЦК и СП", - сказала заместитель министра обороны.
Поэтому, пока этого функционала нет, не исключены случаи, что представители ТЦК могут отвести человека на обновление данных, при том что он актуализировал информацию в приложении "Резерв+".
По словам Черногоренко, нужный функционал будет реализован уже в июне, и после этого можно будет через обращение в "Резерв+" обновить все остальные данные.
"Нужно понимать, какие основания для такого принудительного обновления данных. Поэтому надо разбираться в каждом таком конкретном случае. Я могу сказать лишь одно, что "Резерв+" предоставляет возможность закрыть свое обязательство или осуществить свое обязательство по обновлению в течение 60 дней только части данных", - подчеркнула заместитель министра.
Она напомнила, что есть другое обязательство - по обычному классическому военному учету по человеку, по данным, находящихся в ТЦК и СП.
"По этим кейсам надо отдельно разбираться с каждым. Я думаю, как только у нас будет реализована возможность исправить или уточнить данные, актуализировать все данные через "Резерв+", то таких ситуаций не будет вообще", - добавила Черногоренко.
Она напомнила, что 18 июня запускают в приложении QR-код, что даст возможность загрузить каждому свой электронный военно-учетный документ, который будут обязаны принимать все должностные лица, все органы нашей страны.
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Все одно запакують,відвезуть на ТЦК, потім на ВЛК і наступного дня вже в частину повезуть!
Та якого там наступного дня ? Прямо в бусі продадуть та переодягнуть в однострій, та привезуть на нуль в той же день.
і це з серйозним рилом говорить заступник міноборони..
Ну правильно. Бо без висновків ВЛК чи ти придатний чи ні ті дані не повні і взагалі не мають сенсу. Оновив дані - будь ласка, тепер пройди ВЛК, щоб внести результати. Добре, що ти адресу оновив і взагалі кабінет створив. Тепер не скажеш, що не отримував виклик. Не з'явився - штраф. Хоча й якщо не оновлював - теж штраф. А якщо ти ще й за кордоном живеш і фізично ВЛК пройти не в змозі, але вирішив все робити "по закону" і повірив тим, хто ще недавно казав, що треба ТІЛЬКИ адресу оновити, ніби "щоб тебе в Україні не шукали", і від тебе відчепляться - це взагалі золота жила, будеш отримувати виклики на ВЛК і штрафи платити без кінця.
Файна схема.
Скажіть хто небудь цій ТП, що це незаконно, м'яко кажучі...
Що до 2019 була, власне, ніким, а пішла у мінцифри
https://uk.wikipedia.org/wiki/Черногоренко_Катерина_Леонідівна
На кого ця країна сподівається?. медійники, піарники, недокадровички...
Поліція затримує і доставляє у ТЦК, якщо людина порушила законодавство про військовий облік чи мобілізацію. У даному контексті - не оновила дані. Якщо дані оновлено через електронний кабінет, то згідно закону людина не є порушником, відповідно поліція її затримати не може.
Те, що їм мало тих даних, людину порушником не робить.
Вы определитесь! Либо вы "красивые" либо "умные"! Кто? Каким Законом Украины дал право ТЦК громадянина видвезти? Ви Законы вообще читаете? Вы знаете, что пока в Украине ( номинально) Конституцию никто не отменил?! Вы читали, как чиновник в Украине может действовать? Виключно! В межах Конституції України, та Законів України! Только такие разговоры лица официально представляющего Державный орган Украины, уже можно квалифицировать как побуждения на нарушения Закона Украины! ( Намного заумно, но кроме матюков, по другому доходчиво не получается)!
А ось тепер *******! Потужний лідор потужно дрючить потужних люмпенів
Основа оновлення даних це ВЛК !!! .Придатний ,або ні. Все інше збір даних.Тому всі хто оновив дані тільки резервом+ ,або ЦНАП і не мають свіжого ВЛК отримають повістки !А таких буде 100% Окрім тих хто має свіже влк і подавав на бронювання ,або відстрочку.Всі інші отримають ПОВІСТКИ ! Ба більше до 16 липня по факту треба і оновити дані і пройти ВЛК.Бо щоб вони не казали ,але потім скажуть у вас було 60 днів оновити дані і полетять десятки тисяч штрафів.А без ВЛК це не оновлення даних як таке по закону.І ті що за кордоном теж попадуть під роздачу.Бо немає такої норми в законі що якщо ти закордоном ВЛК проходити не треба.Але поки ви там вас не дістати,Але якщо повернетесь чекайте купу штрафів сходу.Влада маніпулятори і брехуни !