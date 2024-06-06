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военно-промышленный комплекс (235) США (24808) Высоцкий Сергей (55)

Финансирование украинского ВПК, импорт технологий из США и обслуживание американской техники - темы "Саммита Свободы" в Вашингтоне

Финансирование украинского ВПК, сложности импорта из США высокотехнологичной продукции, компонентов и технологий, а также вопросы обслуживания техники, которая передается партнерами для Украины - одни из главных тем первого ежегодного "Саммита Свободы США-Украина" в Вашингтоне.

Соорганизатором мероприятия выступила"Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины" (NAUDI), информирует Цензор.НЕТ.

заступник голови NAUDI Сергій Висоцький

"США выделяют чрезвычайно большую помощь для Украины, но мы хотели бы проговорить более целевое финансирование под развитие украинской оборонной индустрии: увеличение заказов именно у украинских предприятий", - заявил заместитель председателя NAUDI Сергей Высоцкий

По его словам, украинский ВПК может в несколько раз увеличить собственное производство. "Главное - это финансирование контрактов на целевые программы, на финансирование именно украинской индустриальной базы и украинского ВПК для того, чтобы не покупать на деньги украинских доноров какие-то непонятные снаряды из третьих дальних стран, а закупать их напрямую в Украину для Украины. Это будет большим вкладом в нашу стойкость и обороноспособность. К тому же, это будет поддержкой экономики Украины", - сказал заместитель председателя NAUDI.

NAUDI

Еще один вопрос - сложная система экспортного контроля США, которая не позволяет Украине привлекать определенные высокотехнологичные изделия и высокие технологии из США. "Есть ряд американских компаний, которые очень бы хотели поделиться технологиями, продать их или даже создать совместные предприятия в Украине для того, чтобы совместить нашу индустриальную базу, производство и наш уникальный опыт войны с их инновациями", - сказал Высоцкий.

По вопросу нехватки мощностей для обслуживания техники, которая передается партнерами, Высоцкий отметил: "У нас есть ряд компаний, имеющих мощный опыт сервиса и ремонта техники и оружия. Мы бы хотели добиться решения на уровне американских властей о возможности обслуживания всех этих систем внутри Украины".
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Що ще за NAUDI із своїм самостійним самітом? Чекайте на ДБР. Ларьочники не ******* конкуренції.
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06.06.2024 01:22 Ответить
Вперше почув. Вікі показує, що це подвір'я Паши (Пашинського). Поки Паша сидить, керує Висоцький. Там ще Вінник теж колобродить.
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06.06.2024 01:45 Ответить
От цей саміт конкретний і корисний, чим деякий інший смішний дитячий саміт!
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06.06.2024 08:32 Ответить
 
 