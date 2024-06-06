Путь Украины в НАТО необратим, - президент Финляндии Стубб

Украина имеет правомерное место среди союзников, а процесс ее вхождения в НАТО является необратимым.

Об этом сегодня в Хельсинки, во время совместной с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом дискуссии о современных вызовах и будущем Альянса, заявил президент Александр Стубб, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Упомянутый форум состоялся под эгидой Атлантического совета в рамках визита руководителя НАТО в Финляндию.

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"Я убежден, что наиболее важные результаты (саммита) для НАТО связаны с Украиной. Речь идет о том, как союзники будут финансировать Украину, что они будут поставлять в Украину и какого рода путь они откроют для Украины для членства в НАТО. Наша позиция очень четкая. Правомерное место Украины - в НАТО, и мы твердо убеждены, что этот процесс необратим. Это связано также с потенциальной и возможной миссией НАТО в Украине", - сказал президент Финляндии.

Он отметил, что следующие пять недель, которые остаются для подготовки к Вашингтонскому саммиту, вероятно, будут не такими богатыми на конкретные результаты, но очевидно откроют много новых возможностей.

В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что одной из главных задач Вашингтонского саммита будет отработка мощного послания для Украины, которое будет означать более решительную поддержку со стороны союзников, а также усиление координирующей роли НАТО в предоставлении Украине военной помощи, долгосрочной финансовой поддержки и в тренировке украинских военнослужащих.

Еще одной ключевой темой для саммита, по его словам, будет укрепление системы сдерживания и обороны НАТО.

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"Мы имеем очень амбициозные планы обороны, и должны убедиться, что у нас есть необходимые способности и силы, чтобы эти планы стали реальностью. Связанным с этим является вопрос финансирования - например, Финляндия уже сейчас тратит на оборону более 2 процентов (от ВВП. - Ред.). Третья тема - сотрудничество с Азиатско-Тихоокеанскими партнерами. Мы встретимся с лидерами Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии и Австралии, чтобы ответить на все вызовы, которые исходят от Китая для нашей безопасности", - сказал руководитель Альянса.

"Что очевидно - безопасность не является региональным вопросом, безопасность является глобальной. То, что происходит в Азии, имеет значение для Европы, и наоборот", - добавил Столтенберг.

Ранее, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его страна сделает все возможное для победы Украины в войне против России.