Путь Украины в НАТО необратим, - президент Финляндии Стубб
Украина имеет правомерное место среди союзников, а процесс ее вхождения в НАТО является необратимым.
Об этом сегодня в Хельсинки, во время совместной с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом дискуссии о современных вызовах и будущем Альянса, заявил президент Александр Стубб, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Упомянутый форум состоялся под эгидой Атлантического совета в рамках визита руководителя НАТО в Финляндию.
"Я убежден, что наиболее важные результаты (саммита) для НАТО связаны с Украиной. Речь идет о том, как союзники будут финансировать Украину, что они будут поставлять в Украину и какого рода путь они откроют для Украины для членства в НАТО. Наша позиция очень четкая. Правомерное место Украины - в НАТО, и мы твердо убеждены, что этот процесс необратим. Это связано также с потенциальной и возможной миссией НАТО в Украине", - сказал президент Финляндии.
Он отметил, что следующие пять недель, которые остаются для подготовки к Вашингтонскому саммиту, вероятно, будут не такими богатыми на конкретные результаты, но очевидно откроют много новых возможностей.
В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что одной из главных задач Вашингтонского саммита будет отработка мощного послания для Украины, которое будет означать более решительную поддержку со стороны союзников, а также усиление координирующей роли НАТО в предоставлении Украине военной помощи, долгосрочной финансовой поддержки и в тренировке украинских военнослужащих.
Еще одной ключевой темой для саммита, по его словам, будет укрепление системы сдерживания и обороны НАТО.
"Мы имеем очень амбициозные планы обороны, и должны убедиться, что у нас есть необходимые способности и силы, чтобы эти планы стали реальностью. Связанным с этим является вопрос финансирования - например, Финляндия уже сейчас тратит на оборону более 2 процентов (от ВВП. - Ред.). Третья тема - сотрудничество с Азиатско-Тихоокеанскими партнерами. Мы встретимся с лидерами Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии и Австралии, чтобы ответить на все вызовы, которые исходят от Китая для нашей безопасности", - сказал руководитель Альянса.
"Что очевидно - безопасность не является региональным вопросом, безопасность является глобальной. То, что происходит в Азии, имеет значение для Европы, и наоборот", - добавил Столтенберг.
Ранее, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его страна сделает все возможное для победы Украины в войне против России.
Пожалуйста, подождите...
Бо, видається, що для України шлях до НАТО -- основне. А вступ -- всі дрижать від переляку. Й не можуть пояснити яким саме критеріям НАТО не відповідає Україна.
Адже Туреччина при вступі та ще й зараз не відповідає стандартам західної демократії й не збирається це робити.
А Португалію взагалі взяли до НАТО в час, коли там була диктатура Салазара.
Отже основне в НАТО -- це страх. І кацапи це добре розуміють.