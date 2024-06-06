Путин должен понять, что он уже проиграл эту войну. Украина стала частью трансатлантического пространства, - президент Финляндии Стубб

США будут и дальше поддерживать Украину, поскольку это важно для союзников по НАТО.

Об этом в Хельсинки во время совместной с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом дискуссии о современных вызовах и будущем Альянса сказал президент Финляндии Александр Стубб, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Форум состоялся под эгидой Атлантического совета в рамках визита руководителя НАТО в Финляндию.

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"Кто бы ни пришёл к власти в США в будущем, для того, чтобы США оставались супердержавой и могли жить в этом мире при конкуренции глобальных сил, особенно со стороны Китая, они нуждаются в союзниках. Многие из этих союзников находятся в Европе, и большинство из них являются членами НАТО. Если Соединенные Штаты выйдут любым путем или в любой форме из усилий Альянса по поддержке Украины, это будет означать, что они выстрелят себе в ногу. Именно поэтому мы можем рассчитывать на американскую помощь, несмотря на то, сколько риторики будет появляться вокруг этого в различных трудных ситуациях", - сказал президент Финляндии.

Он отметил, что всего несколько недель назад имел встречи и возможность общаться с американскими сенаторами и конгрессменами, и все они выразили уверенность, что такая поддержка для Украины будет продолжена.

По мнению Стубба, для того, чтобы убедить других союзников в необходимости такой помощи для Украины, достаточно помочь им осознать, что украинская война во многих смыслах является также и их, союзников, войной, и что украинцы воюют не только за собственную свободу, но и за защиту тех ценностей, которые были заложены в основополагающие соглашения Альянса еще в 1949 году.

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"Путин должен понять, что он уже проиграл эту войну. В том смысле, что Украина уже стала страной, которая является частью трансатлантического пространства и Альянса, что трансатлантическое партнерство ближе, чем оно было со времен холодной войны. В том смысле, что Европейский Союз никогда не был таким объединенным за всю свою историю. "Вишенкой на торте" является тот факт, что Финляндия и Швеция стали членами НАТО, в конце концов, Украина также станет", - подчеркнул финский лидер.

По его словам, Путин достиг точно противоположного от того, что пытался достичь, начиная войну против Украины. И это должно быть для союзников по НАТО достаточным стимулом, чтобы найти необходимое финансирование и средства сдерживания, чтобы Украина могла победить, а Путин проиграл эту войну также и на поле боя.

Ранее, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его страна сделает все возможное для победы Украины в войне против России.