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Президент Латвии Ринкевичс: Победа Украины в войне – ее членство в ЕС и НАТО

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что победа Украины предполагает членство страны в Европейском Союзе и НАТО.

Об этом он сказал на форуме по безопасности Riga StratCom Dialogue в Риге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Президента Латвии спросили, что именно он имеет в виду под победой Украины, о которой упоминал в своем выступлении на форуме.

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"У меня очень простой ответ на ваш вопрос. Мы поддерживаем "формулу мира" президента Зеленского. Это первое", - отметил Ринкевичс.

"Второе - Украина должна стать членом ЕС и членом НАТО. Вот что для нас будет означать полная победа Украины в этой войне", - добавил он.
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А перемога над олігархічною системою ? Наскільки розумію вона по суті і є причиною війни.
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06.06.2024 20:07 Ответить
Може й так…. однак дві країнивід яких це на пряму залежить сигналізують зворотне - нещодавна публікація про запевнення ***** Шольцем перед війною що Україна 30 років не буде у нато і заява Байдена….
ось реальні речі….
подяка звісно Латвії та країнам Балтії але як саме вони реально впливають на лобіювання цього питання….
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06.06.2024 20:29 Ответить
А чим тебе НАТО та ЄС не влаштовує?
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06.06.2024 20:59 Ответить
Нєрусскає ано какоєта...
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06.06.2024 21:25 Ответить
Тоді нам ще довго чекати.

Точно не з цією владою.
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06.06.2024 22:31 Ответить
Та да. Еще в 2008 году говорил, что московиты нападут, как только Украина начнет путь в ЕС и НАТО. Война начнется в Крыму и Украина победит. Украине быть в ЕС и НАТО несмотря на саботаж ************* клептократической олигархии.
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07.06.2024 03:40 Ответить
 
 