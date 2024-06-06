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Польша (8139) смерть (9176) украинцы (3783)

Смерть украинца в вытрезвителе Вроцлава: семь человек получили тюремные приговоры

Дмитро Никифоренко

Семь человек, в том числе бывшие полицейские и врач, обвиняемые после смерти гражданина Украины во Вроцлавском центре помощи лицам в состоянии алкогольного опьянения, были приговорены к тюремному заключению сроком от 1,5 до 5 лет, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Суд признал подсудимых виновными в убийстве по неосторожности 25-летнего Дмитрия Никифоренко путем избиения и насильственного прижимания, а в случае с врачом - в нереагировании на применение к украинцу таких мер принуждения.

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Самые суровые наказания - пять лет лишения свободы - суд вынес двум уже бывшим сотрудникам полиции. Два других бывших офицера, врач и два сотрудника Вроцлавского центра помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, были приговорены к тюремному заключению на сроки от 1,5 до 4 лет.

Две сотрудницы вытрезвителя были оправданы.

Бывшим сотрудникам полиции также запретили заниматься профессиональной деятельностью на срок от 4 до 10 лет. Осужденные санитары вытрезвителя не смогут работать на этой должности в течение восьми лет и трех лет, а врач - в течение пяти лет.

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Осужденные также должны выплатить родителям и невесте погибшего по 200 000 злотых (около 50 тысяч евро).

Отец Дмитрия Никифоренко после оглашения приговора заявил, что его сына убили, а подсудимые должны быть осуждены за убийство.

"Это должно быть наказание в виде 25 лет лишения свободы", - сказал он.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 сентября 2023 года польские СМИ обнародовали видео с камер видеомониторинга медвытрезвителя во Вроцлаве. На них видно, как полицейские и представители учреждения пытали украинца, в результате чего он умер.

Напомним, трагедия произошла 30 июля 2021 года. После задержания полицией и жестокого избиения в городском вытрезвителе 30 июля умер 25-летний гражданин Украины Дмитрий Никифоренко.
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Топ комментарии
+9
Вмер після тортур - вбивство з необережності ?
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06.06.2024 21:28
+9
Закатували хлопця разом.
З задоволенням.

5 років дали, як за курку.
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06.06.2024 21:32
+7
А що там пишуть про вбивць з ТЦК? З ВЛК? Бо що не померлий то "епілєптік"
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07.06.2024 00:21
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У нас ті що бідкаються, чому ми не Європа, і втікають табуном від бусіка - це одні й ті ж люди. Щоб тут була Європа, потрібно Україну спершу захистити, а не топитися в Тисі, і кусати на базарі військових ТЦК.
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06.06.2024 22:04 Ответить
У всіх хто захищає як тільки є хвилинка вони одразу тут коменти пишуть.
Чи не так, защітніГ?🤣
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06.06.2024 23:01 Ответить
Ось тобі й на, з 1991 року називали різні причини - що ж потрібно зробити, аби тут була Європа. Тепер вже тікають від бусиків - нова причина відсутності Європи. А з 1991 по 2013 (навіть не 2022) роки шо ж тут Європи не було?
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06.06.2024 23:21 Ответить
Так іди захищай, не будемо відволікати.

Ми тут з коментарями на цензорі і без такого "храбреца" як ти впораємось.
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07.06.2024 12:03 Ответить
А эпилептикам можно пить?
Разве не смертельно опасно?
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06.06.2024 22:46 Ответить
Польське недоправосуддя для українця тут також не взірець. За насильницьке вбивство з особливою жорстокістю організованою групою осіб дали менше ніж за грабіж.
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07.06.2024 00:11 Ответить
Вмер після тортур - вбивство з необережності ?
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06.06.2024 21:28 Ответить
Непрямий умисел
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06.06.2024 21:40 Ответить
У нас якщо вор і корупціонер з вироком максимум це 3 роки ти не можеш обійняти посаду, а тут 10, кому 5. Чому в нас такого нема? Я пам'ятаю як лікар Майкла Джексона неправильно його лікував, та в нього пожиттєво забрали право бути лікарем.
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06.06.2024 21:31 Ответить
Закатували хлопця разом.
З задоволенням.

5 років дали, як за курку.
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06.06.2024 21:32 Ответить
От 1,5. Через годик выйдут за хорошее поведение.
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06.06.2024 21:37 Ответить
В нас в тюрьмах та сIзо знаєш скількі вбивають ? Але ніхто не сідає.
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06.06.2024 21:45 Ответить
До чого тут це?
Мова йде про вбивство у Польщі.
Ви вже звикли бути рабами?
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06.06.2024 21:47 Ответить
Памятаєш?
Вот со мной не случилось и с ним не случилось, а с тобой, Баклажан, постоянно случаєтся🤣
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06.06.2024 23:02 Ответить
Скоріше бушував по п'яній, поводився б нормально ніхто цого б не чіпав
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06.06.2024 23:02 Ответить
На початку відео видно як його підриває. Може хлопці й трохи перестаралися, але нехєр пить як не вмієш.
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06.06.2024 23:04 Ответить
Цей хлопець, на самому початку він спокійно їхав від друзів, його просто розморило в автобусі і він заснув там. На кінцевій зупинці водій (падлюка) не розбудив його, а викликав поліцію.
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06.06.2024 23:36 Ответить
Почитай справу, там написано що його не змогли розбудити на кінцевій і викликали швидку, а ті вже поліцію яка і доставила його до витверезника.
На початку відео видно як він у креслі бикує. Я не кажу, що поліція зробила правильно, але якби він не дьоргався то ніхто б його не трогав.
Втпив, візьми таксі, тим більше що в Польщі таксі копійки
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07.06.2024 00:10 Ответить
Заснув в автобусі це бушував?
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07.06.2024 01:35 Ответить
Вместо того, чтобы бусиком отвезти на границу с Украиной и передать ухылянта нашим
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07.06.2024 10:33 Ответить
Тут нещодавно також 25річний пан у себе вдома вирішив трохи розслабитися речовиною (dopalacz). Коли його торкнуло, він викинув кілька меблів з вікна. Приїхав наряд поліції і вбили його електрошокером. ((

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06.06.2024 23:25 Ответить
Я коли в Познані жив так сусіди були такі 25-30, ранок в них починався з "косяка", а вечір музикою на всю до 2-3 часов ночі. 1-2рази на тиждень - стабільно. І їм ніхто ніхєра чи не хотів робити чи не міг. Я за..ся і "переїхав"🤣, кауцію не повернули бо раніше терміну, а те що там жити не можливо пофіг.
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07.06.2024 02:31 Ответить
П"Янка до добра не доводить...🥺
Якщо не можете себе контролювати, то краще не пити...
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07.06.2024 09:00 Ответить
Це найняті україномовні кацапські тролі для пропаганди в українському медіапросторі
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07.06.2024 00:18 Ответить
А що там пишуть про вбивць з ТЦК? З ВЛК? Бо що не померлий то "епілєптік"
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07.06.2024 00:21 Ответить
В Україні ментів би виправдали, таке вже було не однарозово, останній раз два бухих мєнта стріляли з макарова удворі по мішені, влучили хлопчику у голову і нічого, зараз на свободі.
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07.06.2024 01:21 Ответить
За вбивство ляхів в Україні треба давати умовне покарання, або штраф як за неправильне паркування !!!!!!!!
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07.06.2024 04:29 Ответить
Да! Поляки плохие! Мало дали. А у нас!!! Какие сроки получили за смерть граждан Украины в ТЦК?
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07.06.2024 07:23 Ответить
 
 