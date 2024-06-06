Смерть украинца в вытрезвителе Вроцлава: семь человек получили тюремные приговоры

Семь человек, в том числе бывшие полицейские и врач, обвиняемые после смерти гражданина Украины во Вроцлавском центре помощи лицам в состоянии алкогольного опьянения, были приговорены к тюремному заключению сроком от 1,5 до 5 лет, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Суд признал подсудимых виновными в убийстве по неосторожности 25-летнего Дмитрия Никифоренко путем избиения и насильственного прижимания, а в случае с врачом - в нереагировании на применение к украинцу таких мер принуждения.

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Самые суровые наказания - пять лет лишения свободы - суд вынес двум уже бывшим сотрудникам полиции. Два других бывших офицера, врач и два сотрудника Вроцлавского центра помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, были приговорены к тюремному заключению на сроки от 1,5 до 4 лет.

Две сотрудницы вытрезвителя были оправданы.

Бывшим сотрудникам полиции также запретили заниматься профессиональной деятельностью на срок от 4 до 10 лет. Осужденные санитары вытрезвителя не смогут работать на этой должности в течение восьми лет и трех лет, а врач - в течение пяти лет.

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Осужденные также должны выплатить родителям и невесте погибшего по 200 000 злотых (около 50 тысяч евро).

Отец Дмитрия Никифоренко после оглашения приговора заявил, что его сына убили, а подсудимые должны быть осуждены за убийство.

"Это должно быть наказание в виде 25 лет лишения свободы", - сказал он.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 4 сентября 2023 года польские СМИ обнародовали видео с камер видеомониторинга медвытрезвителя во Вроцлаве. На них видно, как полицейские и представители учреждения пытали украинца, в результате чего он умер.

Напомним, трагедия произошла 30 июля 2021 года. После задержания полицией и жестокого избиения в городском вытрезвителе 30 июля умер 25-летний гражданин Украины Дмитрий Никифоренко.