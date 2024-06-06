"Укрэнерго": На днях в работу выйдет дополнительный блок на АЭС. Это на две недели улучшит ситуацию
В ночь с 7 на 8 июня выйдет в работу дополнительный блок на АЭС, что ненадолго улучшит ситуацию в энергосистеме.
Об этом сообщил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Мы ожидаем, что в ночь с пятницы на субботу выйдет в работу дополнительный блок на АЭС и это на две недели даст приятную приварку к мощности, которой мы обладаем по всей энергосистеме. То есть графики не исчезнут, но станут мягче по всей энергосистеме", - заявил Кудрицкий.
Он также отмечает, что с этим выводом в работу энергоблока областям будет легче придерживаться лимитов. Но это улучшение будет временным, ведь впереди еще июль, когда на нагрузку энергосистемы будет влиять жара.
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Пожалуйста, подождите...
це - наступ на Київ-2, тільки на цей раз руками ЗЄльоних бездарів, нездатних організувати оборону ППО, розсередження потужностей та раціональнеий розподіл енергетики
взимку з холодного та темного Києва повтікає більше в Європу більше половини його мешканців, в кращому випадку....
и водка как вода.4 часа из 24 - это + работающий водопровод + у 50% наличие газ, + 100% какое жалкое, но отопление зимой.
Полностью систему консервировать не будут.
30 км от Киева, все сидят на скважинах и эл. отоплении.
Відмічено зліт 4х бортів Ту-95 з аеродрому "Оленья" станом на 23:24 + корабли в море
хоч би було днями що покращуват
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Перший раз чую, що термін роботи атомного блоку 2 тиждня після запуску. Нова казочка від зелених блазнів. Сценарий казочки продефіцит і про відключення електрики писав той, хто писав сценарий замаху на шефіра і про луцького терориста.
2. Ще десь 10-15% знаходяться на окупованих теріторіях.
3. Промисловість не працює десь більше, ніж на половину.
4. 4 блоків Южноукраїнської АС в 90-х роках щоб покрити усі потребності 50 млн. населення України та всієї промисловості.
і т.і.
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Які к херам кондиціонери? Це зелені тварюки грають виставу "НЕВИСТАЧАЄ ПОТУЖНОСТЕЙ" для того, щоб раби не повстали