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АЭС (523) Кудрицкий Владимир (76) отключение света (397)

"Укрэнерго": На днях в работу выйдет дополнительный блок на АЭС. Это на две недели улучшит ситуацию

Голова

В ночь с 7 на 8 июня выйдет в работу дополнительный блок на АЭС, что ненадолго улучшит ситуацию в энергосистеме.

Об этом сообщил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Мы ожидаем, что в ночь с пятницы на субботу выйдет в работу дополнительный блок на АЭС и это на две недели даст приятную приварку к мощности, которой мы обладаем по всей энергосистеме. То есть графики не исчезнут, но станут мягче по всей энергосистеме", - заявил Кудрицкий.

Читайте также: Сегодня отключения света могут продолжаться более 4 часов, - Кудрицкий

Он также отмечает, что с этим выводом в работу энергоблока областям будет легче придерживаться лимитов. Но это улучшение будет временным, ведь впереди еще июль, когда на нагрузку энергосистемы будет влиять жара.
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Топ комментарии
+13
В Києві гарантовано дають електрику на 4 години із 24 !!!!!!!!!!!

це - наступ на Київ-2, тільки на цей раз руками ЗЄльоних бездарів, нездатних організувати оборону ППО, розсередження потужностей та раціональнеий розподіл енергетики
взимку з холодного та темного Києва повтікає більше в Європу більше половини його мешканців, в кращому випадку....
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06.06.2024 23:13
+11
На навантаження впливає жадібність та моральна деградація наркоманського
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06.06.2024 23:06
+10
"Укрэнерго": На днях в работу выйдет дополнительный блок на АЭС. Это на две недели улучшит ситуацию Источник:
==================
Перший раз чую, що термін роботи атомного блоку 2 тиждня після запуску. Нова казочка від зелених блазнів. Сценарий казочки продефіцит і про відключення електрики писав той, хто писав сценарий замаху на шефіра і про луцького терориста.
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07.06.2024 00:23
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На навантаження впливає жадібність та моральна деградація наркоманського
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06.06.2024 23:06 Ответить
В Києві гарантовано дають електрику на 4 години із 24 !!!!!!!!!!!

це - наступ на Київ-2, тільки на цей раз руками ЗЄльоних бездарів, нездатних організувати оборону ППО, розсередження потужностей та раціональнеий розподіл енергетики
взимку з холодного та темного Києва повтікає більше в Європу більше половини його мешканців, в кращому випадку....
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06.06.2024 23:13 Ответить
Вы там зажрались, господа, для вас и водка как вода.
4 часа из 24 - это + работающий водопровод + у 50% наличие газ, + 100% какое жалкое, но отопление зимой.
Полностью систему консервировать не будут.
30 км от Киева, все сидят на скважинах и эл. отоплении.
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07.06.2024 11:34 Ответить
Чому мені здається, що вони шантажують владу але шляхом збурення народу?
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06.06.2024 23:15 Ответить
Лариска раскажи, кто может шантажировать Абсолютную власть Зе?
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06.06.2024 23:18 Ответить
Сірко, це може зробити ахмєтов, і робить, як і всі олігархи, а ще пацюки типа шурми.
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07.06.2024 07:12 Ответить
Рано радуетесь...

Відмічено зліт 4х бортів Ту-95 з аеродрому "Оленья" станом на 23:24 + корабли в море
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06.06.2024 23:27 Ответить
Тушки злетіли, ракетоносії в морі, шахеди на півдні..
хоч би було днями що покращуват
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06.06.2024 23:29 Ответить
Да що можуть зруйнувати ті тушки і який нанести збиток у порівнянні із зеленським та його шоблою? Так, тушки фарбу шкодять, зелена шобла зносить під фундамент разом з ділянкою.
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07.06.2024 00:27 Ответить
Якщо будуть результати - люди це самі побачать. Навіщо звиздіти про все підряд в усіх ЗМІ?
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06.06.2024 23:29 Ответить
ВоваОманьській любить вас через суфлер!
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06.06.2024 23:34 Ответить
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06.06.2024 23:41 Ответить
"Укрэнерго": На днях в работу выйдет дополнительный блок на АЭС. Это на две недели улучшит ситуацию Источник:
==================
Перший раз чую, що термін роботи атомного блоку 2 тиждня після запуску. Нова казочка від зелених блазнів. Сценарий казочки продефіцит і про відключення електрики писав той, хто писав сценарий замаху на шефіра і про луцького терориста.
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07.06.2024 00:23 Ответить
Термін роботи більше ніж 2 тижні. Там просто далі буде літня спека і пани з укренерго повмикають кондиціонери в кабінетах на повну і простим людям мало електрики залишиться
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07.06.2024 00:51 Ответить
1. 25% населення України від 40 млн. знаходяться за межами України .
2. Ще десь 10-15% знаходяться на окупованих теріторіях.
3. Промисловість не працює десь більше, ніж на половину.
4. 4 блоків Южноукраїнської АС в 90-х роках щоб покрити усі потребності 50 млн. населення України та всієї промисловості.
і т.і.
==========
Які к херам кондиціонери? Це зелені тварюки грають виставу "НЕВИСТАЧАЄ ПОТУЖНОСТЕЙ" для того, щоб раби не повстали
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07.06.2024 12:19 Ответить
Кудріцкий, тебе в школі на уроках фізики не вчили, якщо не знаєш закону Ома, сиди дома? Такий керівник більше зробить зла Україні ніж користі. Воно навіть не розуміє яку потужність має енергоблок. Воно нічого не зробило, навіть не розуміє, що можна зробити в енергосистемі, щоб покращити становища. Що в нього добре виходить, так це розповідати прогноз погоди.
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07.06.2024 01:24 Ответить
хто з фахівців підкаже, чи можливо задіяти хоча б один енергоблок на чорнобильській АЕС? Теоретично так а от на практиці?
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07.06.2024 09:50 Ответить
навряд
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08.06.2024 01:41 Ответить
 
 