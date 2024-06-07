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Укргидроэнерго (62) Сирота Игорь (15) Каховская ГЭС (269)

Укргидроэнерго: Реакция мира на подрыв Каховской ГЭС была недостаточна

Руйнування греблі Каховської ГЕС

Реакция мира на подрыв Каховской гидроэлектростанции в прошлом году была недостаточной.

Об этом заявил генеральный директор Укргидроэнерго Игорь Сирота, отвечая на вопрос: какой была реакция мирового сообщества на подрыв Каховской ГЭС год назад, передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, мы не получили должной реакция мирового сообщества на теракт россиян. Укргидроэнерго неоднократно публично призывало и продолжает привлекать внимание международного сообщества к принятию быстрых и решительных действий, направленных на недопущение новых техногенных катастроф на объектах критической инфраструктуры. Однако реакция мира недостаточна, поэтому мы имеем ситуацию, когда враг чувствует, что может продолжать свои атаки на энергетику в целом и на объекты гидрогенерации - в частности, что, соответственно, и делает. Последствия мы чувствуем уже. Сейчас ситуация в энергосистеме тяжелая: имеем потери мощностей, дефицит электроэнергии и вынужденные отключения от электроэнергии населения и промышленности", - рассказал Сирота.

Также читайте: Сотрудники Каховской ГЭС видели, как россияне завозили взрывчатку, - Укргидроэнерго

По данным Укргидроэнерго, Каховскую ГЭС можно будет отстроить через 6-7 лет после деоккупации.
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який розголос з України - така й реакція

ЗЄльоні бездарі !
Порох би пів-світу на вуха поставив !
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07.06.2024 00:09 Ответить
Просто Козирю злили зверху команду не розголошувати. Ця тварина наробила Україні лиха на кілька поколінь.
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07.06.2024 05:41 Ответить
На Заході побачили , що зермаки здали Південь України кацапам за тиждень із ГЕС і з ЗАЕС, то яка повинна бути реакція Заходу потім на ту підірвану, покинуту владою ГЕС. А якими сльозами плакала зелена влада? (іронія і сарказм)
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07.06.2024 00:12 Ответить
Реакція зе-банди взагалі була нульовою - все ОП просто на курорти роз'їхалися!
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07.06.2024 00:29 Ответить
У козлов знову винен "світ","захід" но тіки не вони.
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07.06.2024 04:23 Ответить
а що ж за твоїм рахунком було б "достатньою реакцією"? Що потрібно було зробити? Щр саме тебе б задовільнило? І чи не стрімке просування ворога на півдні стало передумовою цієї катастрофи? А чому те просування було настількі стрімким? такого питання нема в тебе?
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07.06.2024 12:54 Ответить
 
 