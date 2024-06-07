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корабль (2012) Куба (118) россия (92990) военные учения (3434)

РФ отправит в Гавану военные корабли и атомную подлодку для учений вблизи США, - Reuters

Росія відправила на Кубу військові кораблі

На Кубе заявили, что на следующей неделе в Гавану прибудет четыре российских военных корабля, но они не будут нести ядерного оружия и не будут представлять угрозы для Карибского региона. Корабли РФ посетят порт Гаваны с 12 по 17 июня. ВМС США будут следить за передвижением российских судов в этом регионе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

В МИД Кубы сообщили, что этот визит соответствует "историческим дружеским отношениям" между Кубой и Россией и состоится в рамках международного права.

"Ни один из кораблей не имеет ядерного оружия, поэтому их остановка в нашей стране не представляет угрозы для региона", - говорится в заявлении.

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Как отметило ведомство Кубы, ожидается, что российские корабли прибудут между 12 и 17 июня.

Заявление с Кубы поступило после сообщения официального представителя США о том, что Россия планирует отправить боевые корабли в Карибский регион, в частности к союзникам - посетят Кубу и Венесуэлу для проведения военно-морских учений, напоминает Reuters.

"Напряженность между Соединенными Штатами и Россией возросла после вторжения России в Украину в 2022 году, а российские военно-морские действия - хотя и регулярные в Атлантике - усилились из-за поддержки США Украины. Соединенные Штаты, однако, не считают ожидаемое прибытие небольшого количества самолетов и кораблей угрожающим", - говорится в материале.

Согласно пресс-релизу, в состав военно-морской группировки России входят фрегат "Адмирал Горшков", атомная подводная лодка "Казань", корабль снабжения "Академик Пашин" и буксир "Николай Цикер".

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Реакция США

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты следят за визитом военных кораблей РФ в порт Гаваны. По его словам, США не ожидают какой-то серьезной угрозы национальной безопасности в результате этих учений.

Ранее сообщалось, что Россия в ближайшие недели начнет воздушные и военно-морские учения в Карибском бассейне. Это первые с 2019 года.
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Топ комментарии
+22
Без "кузі" ніхто не буде баяцца.)
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07.06.2024 08:36
+11
Показують шо в них ше ***** дурі
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07.06.2024 08:40
+10
"...до складу військово-морського угруповання Росії входять фрегат "Адмірал Горшков", атомний підводний човен "Казань", корабель постачання "Академік Пашин" і буксир "Микола Цикер"",-

коли 4 аналоговнєта змушені лишити рідну говєнь, щонайменше один з них мусить бути буксиром, щоб дотягти цей мотлох до рембази.
Це все, що потрібно знати про мореходні якості та навігаторські здібності кацапів.
Карибська криза2.0.
Тепер у вигляді фарса.
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07.06.2024 08:58
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Без "кузі" ніхто не буде баяцца.)
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07.06.2024 08:36 Ответить
Дєйствітьєльно, нахера тоді ці учєнія починати?
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07.06.2024 08:44 Ответить
Пепел Хрущева стучит в наши сердца
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07.06.2024 09:04 Ответить
Хрущ в 1961р. хоч чогось добився - США прибрали ракети "Юпітер" з Туреччини, в ***** чого доб*ється цими маньоврами?
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07.06.2024 10:00 Ответить
Та може вже нарешті по Воронежу вальне.
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07.06.2024 16:20 Ответить
Мабуть вугілля для кочегарок забули закупити. А без нього "Кузі" ніяк. Диму з труби ж не буде.
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07.06.2024 09:57 Ответить
Зверніть увагу на склад "ескадри" - Буксир. Буксир, Карл!!! Тобто без буксира - "ескадра"нікуди не пливе.
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07.06.2024 11:03 Ответить
Буданов збирай валізи час їхати на Багами , прогулятись по пляжах .
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07.06.2024 08:39 Ответить
***** - чотири корита таки вирвалися з Чорного моря
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07.06.2024 11:50 Ответить
Лапатний гопнік таки нарвецця-не маю у цьому жодного сумніву...
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07.06.2024 08:39 Ответить
це павряд чи ... )(уйло, навіть так звану "карибську кризу" 1962 року нормально повторити не зможе ... вийде як завжди якась пародія ...
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07.06.2024 09:00 Ответить
Показують шо в них ше ***** дурі
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07.06.2024 08:40 Ответить
Без буксира - ні кроку.
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07.06.2024 09:02 Ответить
Давно кацапню звідти викурили? Може пора повторити!
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07.06.2024 08:40 Ответить
А воно туди допливе???
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07.06.2024 08:46 Ответить
Буксир буде тягти той атомний човен по дну.
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07.06.2024 08:48 Ответить
Той підводний човен там з часів Хрущова
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07.06.2024 11:52 Ответить
а чи могли течії потенційно винести в океан розкидані мокшанцями мини у Чорному иморі?))... так, аби їх кораблі зустрілись зі своїми виробами...
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07.06.2024 08:50 Ответить
Чисто випадково. Кристально чисто.
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07.06.2024 09:00 Ответить
Казань довбане по Цикеру, звинуватять США і почнуться танці. Хоча, взагалі, притопити б тихенько весь той металолом. Атлантичний океан - він великий.
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07.06.2024 08:50 Ответить
американські демократи докерувалися!
пельмєнь посилає нахєр.
сінь пінь тикає дулі.
кацапи проводять навчання біля берегів сша.
головне, не допустити ескалації, тим більше, що кацапи завірили, шо ядерної зброї нема!
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07.06.2024 08:50 Ответить
кацапи хочуть повторити карібський кризис

вони як у «планеті мавп можуть тількі копіювати чужи діі
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07.06.2024 08:51 Ответить
судя по "представительному" составу кораблей это мало похоже на учения..., какая-то туристическая прогулка - 100 процев за наркотой
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07.06.2024 08:54 Ответить
Краще було , як би Росія замість військових кораблів та атомного підводного човна відправила до Куби щось поїсти. Але нема в складі Росії України і відправляти щось поїсти нема мабуть можливості. Так що на Кубі замість поїсти хай дивляться на військові кораблї Росії.
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07.06.2024 08:57 Ответить
"...до складу військово-морського угруповання Росії входять фрегат "Адмірал Горшков", атомний підводний човен "Казань", корабель постачання "Академік Пашин" і буксир "Микола Цикер"",-

коли 4 аналоговнєта змушені лишити рідну говєнь, щонайменше один з них мусить бути буксиром, щоб дотягти цей мотлох до рембази.
Це все, що потрібно знати про мореходні якості та навігаторські здібності кацапів.
Карибська криза2.0.
Тепер у вигляді фарса.
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07.06.2024 08:58 Ответить
Крейсер москва теж попливе???
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07.06.2024 09:06 Ответить
Той вже "поплив"..)) Вчора за ним буксира відправили.
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07.06.2024 09:30 Ответить
Треба дочекатися нормального шторму і розібрати весь той брухт на шмаття.
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07.06.2024 09:04 Ответить
А США не оголосили, що висилають всіх бутіних с під@рскіми паспортами до рідного болота?
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07.06.2024 09:11 Ответить
Щось мені підказує, що кацапські кораблі чекає купа прикрих несподіванок.
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07.06.2024 09:13 Ответить
Треба с дружнім візитом відправить туди флотилію морських дронів і провести їх випробовування.
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07.06.2024 09:19 Ответить
А що,транспортник з десятком дронів,запустили потім в нейтральних водах з судна дружніх держав,і все
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07.06.2024 16:22 Ответить
Булоб добре щоб якесь із корит з морячками затонуло, це булоб показово як аналоговнєтний недофлот в рашці.
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07.06.2024 09:19 Ответить
Чує моє серце, що по дорозі поламається саме буксир. І "Горшков" його потягне додому.
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07.06.2024 09:31 Ответить
А можно Украина тоже выйдет на *учения* на просторы мирового океана показать свои дроны в работе?
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07.06.2024 09:31 Ответить
І ні одного кацапського прихвостня в коментах ...
Гріша Гнида, чи то пак Глиба, де ти?
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07.06.2024 10:02 Ответить
тож вище пише, лайки збирає. )
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07.06.2024 10:13 Ответить
Це наші законні цілі, коли вже до карибського бассейну доберемся.
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07.06.2024 10:28 Ответить
Plus ces bateaux seront loin de l'Ukraine mieux ça vaudra, ils seront en lieu sûr à la Havane
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07.06.2024 10:54 Ответить
З десяток "магур" теж могли б провести щось в теплих водах карибського басейну.
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07.06.2024 12:30 Ответить
Заради дешевих понтів спалять тонни палива і ресурсів.Дурний еразац-совок.
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07.06.2024 12:43 Ответить
*** ..там и так крабы как кабаны..куда ещё...
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07.06.2024 13:39 Ответить
 
 