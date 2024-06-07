На Купянском направлении сохраняется напряженная ситуация. На Покровском направлении с начала суток ВСУ отразили 6 вражеских атак, - Генштаб

С начала этих суток уже произошло 24 боевых столкновений. Захватчики осуществили два авиационных удара с применением пяти КАБов, более 460 раз обстреляли позиции наших войск и населенные пункты.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре Генштаба ВСУ.

На Харьковщине с начала суток состоялось 7 вражеских атак

На Харьковском направлении враг активных действий не проводил. Осуществляет перегруппировку войск.

На Купянском направлении ситуация напряженная. С начала суток произошло уже четыре боевых столкновения в районах Песчаного, Дружелюбовки и Грековки. Штурмовые действия продолжаются. Потерь позиций не допущено.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражены три атаки вблизи Тернов и Торского, без успеха для противника. Продолжается боестолкновение недалеко от населенного пункта Терны.

Бои на востоке: на Покровском направлении ситуация под контролем ВСУ

На Краматорском направлении ситуация несколько напряженная. С начала суток здесь отражены две попытки противника продвинуться в районе Клещиевки. Неподалеку Калиновки продолжается бой.

На Покровском направлении украинские защитники принимают меры по недопущению продвижения российских войск в глубину нашей территории. Одно штурмовое действие оккупантов потерпело неудачу вблизи Новоалександровки. Еще пять вражеских атак продолжаются вблизи Евгеновки, Сокола и Красногоровки. Ситуация под контролем Сил обороны Украины.

На Кураховском направлении штурмовые действия противника вблизи Георгиевки успеха не имели.

Боевые действия на юге

На Ореховском направлении российский агрессор совершил одну безуспешную атаку в районе населенного пункта Копани. Потерь позиций не допущено.

На остальных направлениях обстановка не претерпела существенных изменений.

Читайте также: Заморозка войны на нынешних границах даст лишь паузу перед новой войной, - Зеленский