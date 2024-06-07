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155-мм гаубицы, ракеты к HIMARS и боеприпасы: Пентагон объявил содержимое нового пакета военной помощи от США. СПИСОК

Пакет допомоги від США

В США обнародовали перечень оружия и оборудования, которое передают Украине в рамках нового пакета помощи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Пентагона.

В Минобороны США отметили, что этот пакет помощи предоставит дополнительные возможности для удовлетворения насущных потребностей Украины.

Так, США передают Украине:

  • ракеты для систем противовоздушной обороны HAWK;
  • зенитные ракеты Stinger;
  • боеприпасы для ракетных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
  • 155-мм гаубицы;
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;
  • 81-мм минометные мины;
  • бронетранспортеры М113;
  • прицепы для перевозки тяжелого оборудования;
  • береговые и речные патрульные катера;
  • противотанковые ракетные комплексы TOW;
  • противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
  • патроны и гранаты для стрелкового оружия;
  • боеприпасы для подрыва;
  • приборы ночного видения; и запасные части, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.

Ранее президент США Джо Байден объявил, что Штаты предоставляют Украине пакет помощи на $225 млн.

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Топ комментарии
+11
Окорочков больше не будет, мразь казламордая. Четыре раза вас Америка вытаскивала из глубокой сраки, пятого не будет. Будете ягель жрать и чеченским кефиром запивать.
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07.06.2024 18:42
+10
Хаймарсам після перемоги будуть пам'ятники ставити.
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07.06.2024 16:02
+7
Каби передати не планує? Бож горе-наполеон на 3му році війни неможе зробити срану бомбу.
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07.06.2024 16:19
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Хаймарсам після перемоги будуть пам'ятники ставити.
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07.06.2024 16:02 Ответить
1 млн касетних *********** і рашці буде Армагедон
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07.06.2024 16:03 Ответить
Каби передати не планує? Бож горе-наполеон на 3му році війни неможе зробити срану бомбу.
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07.06.2024 16:19 Ответить
Слава Героям,це ж квцапська мразь,в бан його!
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07.06.2024 17:42 Ответить
Окорочков больше не будет, мразь казламордая. Четыре раза вас Америка вытаскивала из глубокой сраки, пятого не будет. Будете ягель жрать и чеченским кефиром запивать.
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07.06.2024 18:42 Ответить
Америка настолько щедрая, что вполне возможно будет опять окорочка слать оркам.

Северную Корею ведь американцы кормили гуманитарным рисом во время недавнего 3-х летнего голода...
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08.06.2024 04:08 Ответить
Треба тихо все робити, а потім .....казати.
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07.06.2024 16:53 Ответить
Гаубицы вроде без електроники, только Канада поставил 4шт с електроникой чтобы была возможность использовать excalibur
вся техника примерно 20+ лет свежести
ППО пара NASAMS свежее 5+

Байден скорее всего не причем - хотя на него весь негатив
Вчера было видео, где он во Франции пытался сесть на стул, которого нет
Просто старый человек, не ориентируется уже в пространстве, забывает
А решения ведь ктото принимает...
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07.06.2024 17:21 Ответить
От скажи, росіянин, яка мета цього висе..у?
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07.06.2024 20:51 Ответить
Можно гордо отказаться от всего этого бесполезного старого мотлоха и пользоваться только своим суперсовременным оружием, которое в огромных количествах выпускают десятки украинских военныхзаводов.
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07.06.2024 18:46 Ответить
Дякуємо США!
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07.06.2024 20:50 Ответить
Поставив лайк.
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07.06.2024 23:01 Ответить
Добрая помощь, слов нет, но исходя из того, что пакет был принят в объёме 61млрд. долларов, в этом случае она должна идти в объёме не менее 100млн. долларов ежедневно!
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08.06.2024 22:30 Ответить
 
 