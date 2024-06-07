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155-мм гаубицы, ракеты к HIMARS и боеприпасы: Пентагон объявил содержимое нового пакета военной помощи от США. СПИСОК
В США обнародовали перечень оружия и оборудования, которое передают Украине в рамках нового пакета помощи.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Пентагона.
В Минобороны США отметили, что этот пакет помощи предоставит дополнительные возможности для удовлетворения насущных потребностей Украины.
Так, США передают Украине:
- ракеты для систем противовоздушной обороны HAWK;
- зенитные ракеты Stinger;
- боеприпасы для ракетных артиллерийских ракетных систем (HIMARS);
- 155-мм гаубицы;
- 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы;
- 81-мм минометные мины;
- бронетранспортеры М113;
- прицепы для перевозки тяжелого оборудования;
- береговые и речные патрульные катера;
- противотанковые ракетные комплексы TOW;
- противотанковые комплексы Javelin и AT-4;
- патроны и гранаты для стрелкового оружия;
- боеприпасы для подрыва;
- приборы ночного видения; и запасные части, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.
Ранее президент США Джо Байден объявил, что Штаты предоставляют Украине пакет помощи на $225 млн.
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+11 Oleg K 0ff374ed
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+10 Олександр Томах
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+7 Live without regrets
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Северную Корею ведь американцы кормили гуманитарным рисом во время недавнего 3-х летнего голода...
вся техника примерно 20+ лет свежести
ППО пара NASAMS свежее 5+
Байден скорее всего не причем - хотя на него весь негатив
Вчера было видео, где он во Франции пытался сесть на стул, которого нет
Просто старый человек, не ориентируется уже в пространстве, забывает
А решения ведь ктото принимает...