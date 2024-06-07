Воздушные силы о французских самолетах Mirage 2000: Очень современные, но F-16 является приоритетом
Французские истребители Mirage 2000-5 являются "очень современными", но приоритет для Украины - это F-16. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Илья Евлаш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ
"Конечно, как и все современные самолеты, он может эффективно выполнять поставленные боевые задачи. Это могут быть и воздушные, и наземные удары. Но все равно F-16 для нас является приоритетом на сегодня <...> В целом мы не исключаем поставки в будущем и других самолетов и систем", - заявил он.
В этом контексте Евлаш отметил, что сейчас украинские военные работают "непосредственно с теми силами и средствами, которые у них есть".
"Конечно, мы ждем F-16. Это - наш основной самолет, который уже вскоре должен прибыть в Украину. Мы ждем, конечно, и ракеты к нему, поскольку этот самолет сейчас является основным, и сможет эффективно выполнять поставленные боевые задачи", - высказался представитель ПС.
Пожалуйста, подождите...
на яких бойвих літаках літає Ізраіль ?
отож !
бойвий літак шостого покоління це не хухри-мухри
коню в зуби заглядають.
Мало F-16
Мало пілотів навчають
БоНеВтік же сказав, що ми можемо БІЛЬШЕ і нам потрібно БІЛЬШЕ!
То., якого біса, самі себе ОБМЕЖУЄТЕ тільки США та тільки F-16?!
Америка може одночасно навчати не більше 12-ти пілотів, і строк їх навчання рік чи навіть більше. Приблизно стільки ж, або ненабагато більше, можуть і в Європі навчати. Відтак - де взяти 200 пілотів для сотні літаків?
Франція ж пропонує «Міражі» на додаток до F-16, і сама буде навчати пілотів для них… знову ж так на додаток до F-16! Що в цьому поганого?
Виявляється, Україна просить, щоб США взяли на перенавчання більше українських пілотів.
Але там відповіли, що до кінця року будуть готові 20 наших пілотів, але більше США взяти не можуть, бо в них немає для цього вільних місць через те, що пілоти з інших країн уже стоять у черзі на перенавчання на Ф-16.
Процедура виділення Україні зброї стала нагадувати якусь японську чайну церемонію ("урасенке"). Все дуже повільно, але чінно і благородно...
Не уявляю як таке можна сказати, а не просто подякувати, бо це реально нам потрібно!
Тобто, для нас літаки Mirage 2000 є занадто *********?
F-16 безоговорочно одерживает победу на ближней и дальней дистанции, если использует самое современное вооружение (AMRAAM и AIM-9X). Если они близко, только с пушками, то уже ближе, но, по словам реальных пилотов, F-16 все равно имеет преимущество. Как то так , мдаа.
Цей речник хоч вживу літака бачив?
Треба завжди мати план "Б", особливо, коли він виглядає надійнішим.
Ми не знаємо, як скінчаться вибори в США, а вони можуть заборонити чи літати,
чи стріляти, чи пускати ракети, чи не дадуть якихісь частин ....
Тому треба вдячно приймати що дають і зплатити пілотам як треба.
А набрати пілотів за гарні гроші - не проблема.