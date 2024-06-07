РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12467 посетителей онлайн
Новости
5 140 78
самолет (3551) Воздушные силы (1994) F-16 (517) Евлаш Илья (137)

Воздушные силы о французских самолетах Mirage 2000: Очень современные, но F-16 является приоритетом

Mirage

Французские истребители Mirage 2000-5 являются "очень современными", но приоритет для Украины - это F-16. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Илья Евлаш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ

"Конечно, как и все современные самолеты, он может эффективно выполнять поставленные боевые задачи. Это могут быть и воздушные, и наземные удары. Но все равно F-16 для нас является приоритетом на сегодня <...> В целом мы не исключаем поставки в будущем и других самолетов и систем", - заявил он.

Также читайте: Украина просит США научить больше пилотов для F-16, - Politico

В этом контексте Евлаш отметил, что сейчас украинские военные работают "непосредственно с теми силами и средствами, которые у них есть".

"Конечно, мы ждем F-16. Это - наш основной самолет, который уже вскоре должен прибыть в Украину. Мы ждем, конечно, и ракеты к нему, поскольку этот самолет сейчас является основным, и сможет эффективно выполнять поставленные боевые задачи", - высказался представитель ПС.

Читайте также: Истребители Gripen смогут передать Украине, когда она получит F-16, - глава МИД Швеции Бильстрем
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+14
Это кацап заблудился во времени и пространстве. Скоро его поправят.
показать весь комментарий
07.06.2024 16:43
+13
показать весь комментарий
07.06.2024 16:53
+11
приберіть придурка євлаша якнайдалі !!!!!!!
показать весь комментарий
07.06.2024 16:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
нєзачєм, таваріщь єврєй !!!

на яких бойвих літаках літає Ізраіль ?
отож !
бойвий літак шостого покоління це не хухри-мухри
показать весь комментарий
07.06.2024 16:40 Ответить
Это кацап заблудился во времени и пространстве. Скоро его поправят.
показать весь комментарий
07.06.2024 16:43 Ответить
показать весь комментарий
07.06.2024 16:53 Ответить
Where are you from the UK?
показать весь комментарий
07.06.2024 16:58 Ответить
Ты несёшь куйню, сравнивая Ющенко, Турчинова и Порошенко с Хамом и Янелохом. Ваши методички плохо написаны.
показать весь комментарий
07.06.2024 16:57 Ответить
Нельзя палить здесь своих агентов. Ху#ло пайки лишит.
показать весь комментарий
07.06.2024 17:08 Ответить
Перед нами або не дуже розумний індивід або недотроль з лахти .
показать весь комментарий
07.06.2024 16:59 Ответить
без або. тут два в одному флаконі. ))
показать весь комментарий
07.06.2024 17:58 Ответить
лаптевое, ты не здесь писать должно, ты должно писать в зетпабликах, гнобить там этих нацистов и своего ху йла бункерного кремлевского. а если ты пишешь тут, то ты есть пособник своих кремлевских нацистов и должен закончить свою никчемную жизнь как Йозеф Геббельс..
показать весь комментарий
07.06.2024 17:57 Ответить
со своими на Банковой украинцы сами решат вопрос. а ты, кацапская чмокалка, готовься либо к пакету под Угледаром либо к судьбе Йозефа Геббельса. можешь выбрать третий путь, если в тебе осталось что-то человеческое, а именно - выйти в мацкве на протест против "сво"..
показать весь комментарий
07.06.2024 18:09 Ответить
ну так ты готов сдохнуть за путена? как там писдел твой пропагандист - подорвать себя гранатой - это не самоубийство, а это жертва за родину, за путена.. только вот похер в какой стране себя подорвешь за путена - в Украине или в Сирии..
показать весь комментарий
07.06.2024 18:26 Ответить
а як там британські самольоти поживають? мабуть прямо із цеху пишеш, троляка?
показать весь комментарий
07.06.2024 16:42 Ответить
ти ж з британії плачешся за українські самольоти. хоча мав би за британські перейматися.
показать весь комментарий
07.06.2024 16:48 Ответить
Два центи ви вже заробили - до доляра залишилось 98 .
показать весь комментарий
07.06.2024 16:51 Ответить
95 центів
показать весь комментарий
07.06.2024 16:54 Ответить
Та ти шо - а для чого твій сцарь Чумадоносерець Первой здає реально твою країну росіянене китайцям ?
показать весь комментарий
07.06.2024 16:44 Ответить
Залишилося 97 центів
показать весь комментарий
07.06.2024 16:52 Ответить
96 центів
показать весь комментарий
07.06.2024 16:53 Ответить
приберіть придурка євлаша якнайдалі !!!!!!!
показать весь комментарий
07.06.2024 16:37 Ответить
показать весь комментарий
07.06.2024 16:50 Ответить
бач які.
коню в зуби заглядають.
показать весь комментарий
07.06.2024 16:39 Ответить
Ще одне недоношене, - "міражі нам не треба". І де цей розплідник зайвохромосомних?
показать весь комментарий
07.06.2024 16:42 Ответить
це в таких як ти клепки не хватає зрозуміти що для нового літака потрібні нові навчені пілоти і що ще більш важливо навчені техніки. Для армії потрібна уніфікація а не створення зоопарку.
показать весь комментарий
07.06.2024 21:01 Ответить
Що б з таврії пересістити на сітроєна тобі довго треба навчатися?
показать весь комментарий
09.06.2024 08:56 Ответить
Галя балаваная.
показать весь комментарий
07.06.2024 16:43 Ответить
Нехаи підганяють з пілотами - бо ше на Ф -16 не навчились
показать весь комментарий
07.06.2024 16:43 Ответить
На всю Францію не наидеться 50 пілотів - відірвиголов? - шоб рванути в Украіну
показать весь комментарий
07.06.2024 16:51 Ответить
БоНеВтік же ж СКАРЖИВСЯ на США:
Мало F-16
Мало пілотів навчають
БоНеВтік же сказав, що ми можемо БІЛЬШЕ і нам потрібно БІЛЬШЕ!
То., якого біса, самі себе ОБМЕЖУЄТЕ тільки США та тільки F-16?!
показать весь комментарий
07.06.2024 16:44 Ответить
Будут около120 самолетов Ф-16, от Голландии, Бельгии, Дании и Норвегии. Результат боев Ф-16 с любыми советскими и руССкими самолетами 64:0.
показать весь комментарий
07.06.2024 17:26 Ответить
Мільйон снарядів теж обіцяли!....
показать весь комментарий
07.06.2024 17:27 Ответить
Киев за три дня?
показать весь комментарий
07.06.2024 19:29 Ответить
Навіть якщо дадуть сотню F-16 - звідки стільки пілотів візмеш для них?
Америка може одночасно навчати не більше 12-ти пілотів, і строк їх навчання рік чи навіть більше. Приблизно стільки ж, або ненабагато більше, можуть і в Європі навчати. Відтак - де взяти 200 пілотів для сотні літаків?
Франція ж пропонує «Міражі» на додаток до F-16, і сама буде навчати пілотів для них… знову ж так на додаток до F-16! Що в цьому поганого?
показать весь комментарий
07.06.2024 17:50 Ответить
Якраз вчора на цю тема була передача на Радіо НВ.

Виявляється, Україна просить, щоб США взяли на перенавчання більше українських пілотів.
Але там відповіли, що до кінця року будуть готові 20 наших пілотів, але більше США взяти не можуть, бо в них немає для цього вільних місць через те, що пілоти з інших країн уже стоять у черзі на перенавчання на Ф-16.
показать весь комментарий
07.06.2024 17:50 Ответить
А ті "інші країни" у стані війни, чи це просто відмовка ?
показать весь комментарий
07.06.2024 22:09 Ответить
Про це треба запитувати у Білого дому.
Процедура виділення Україні зброї стала нагадувати якусь японську чайну церемонію ("урасенке"). Все дуже повільно, але чінно і благородно...
показать весь комментарий
07.06.2024 22:25 Ответить
Радіо Новоє Врємя. Ті що маскуються під адекватних, але контролюються ОП-ою. Радіо НВ це як ручна опозиція в рашці
показать весь комментарий
08.06.2024 03:37 Ответить
Нам не треба якихось французьких "міражів", у нас є українські бойові гусаки
показать весь комментарий
07.06.2024 16:44 Ответить
Так гарно пересрав слова подяки, як і все що роблять зелені, чи то навмисно чи від дефіциту хоч якогось розуму.
показать весь комментарий
07.06.2024 16:44 Ответить
Краще б жував.
Не уявляю як таке можна сказати, а не просто подякувати, бо це реально нам потрібно!
показать весь комментарий
07.06.2024 16:51 Ответить
А навіщо нам нам літаки «Міраж», якщо у нас є міраж президента, правда ж, *****?
показать весь комментарий
07.06.2024 16:56 Ответить
Ще група була Міраж Памʼятаєш?
показать весь комментарий
07.06.2024 17:52 Ответить
Хороши и Ф-16, и Миражи, но еще лучше Ф-35...
показать весь комментарий
07.06.2024 17:21 Ответить
Дело в том что хозяева F-16 (США) постоянно носом крутят в зависимости от погоды. Так что лучше не надо все яйца в одну корзину.
показать весь комментарий
07.06.2024 17:21 Ответить
В пріоритеті має бути ВСЕ що дають . А
показать весь комментарий
07.06.2024 17:51 Ответить
літаки Mirage 2000: Дуже *******, але F-16 є пріоритетом

Тобто, для нас літаки Mirage 2000 є занадто *********?
показать весь комментарий
07.06.2024 17:59 Ответить
прикинь? оце так новина.
показать весь комментарий
07.06.2024 20:58 Ответить
Mirage имеет более высокую максимальную скорость и лучше работает на больших высотах и ​​​​сверхзвуковых скоростях в целом. Однако F-16 также довольно быстр, если не нагружать его большим количеством вооружения или внешними баками.

F-16 безоговорочно одерживает победу на ближней и дальней дистанции, если использует самое современное вооружение (AMRAAM и AIM-9X). Если они близко, только с пушками, то уже ближе, но, по словам реальных пилотов, F-16 все равно имеет преимущество. Как то так , мдаа.
показать весь комментарий
07.06.2024 17:59 Ответить
Мираж- это истребитель. А Ф-16. это универсальная платформа, он и штурмовиком может быть и бомбардировщиком.
показать весь комментарий
07.06.2024 21:12 Ответить
Брєд. Все залежить від модифікації. Є такі Міражі, які як раз пойдуть на заміну Су-24
показать весь комментарий
08.06.2024 03:38 Ответить
Так не пишить маячню.) Це не я сказав. а майор авіації ЗСУ в інтерв'ю.
показать весь комментарий
08.06.2024 14:53 Ответить
може ще сказати: дякуємо, не треба?
показать весь комментарий
07.06.2024 18:32 Ответить
Ваш пріоритет брать з вдячністю все, що дають
показать весь комментарий
07.06.2024 18:55 Ответить
Замість того, щоб просто подякувати, це тупе зелене лайно починає щось ліпити. Курва, як заїбали ці зелені виродки...
показать весь комментарий
07.06.2024 19:05 Ответить
Перебирає, пілотів де візьмете, квартал 95 народить
показать весь комментарий
07.06.2024 19:39 Ответить
Дуже *******?? Я не належу до суперпрофі з ВПС....але чомусь думав,що дуже ********* можна назвати французські РАФАЛЬ... Міражі це попереднє покоління,з 70-х років.
показать весь комментарий
07.06.2024 19:40 Ответить
F-16 теж із середини 70-х.
показать весь комментарий
07.06.2024 22:11 Ответить
Літак 80х років минулого століття є "дуже ********"... шта? А 1990х років - це буде "супер ********"? А 2000х - це вже "над********"? Можна всю шкалу ********** в студію?

Цей речник хоч вживу літака бачив?
показать весь комментарий
07.06.2024 19:46 Ответить
Для всіх експертів, що тут сильно провоняли. Ефективний літак, це платформа, яка дозволяє застосовувати необхідне, ******* ,озброєння. Можете міряти швидкість, роки випуску, радіуси развороту, це все до сраки. Платформа повинна ефективно доносити озброєння до цілі, взаємодіяти з іншими наземними і повітряними системами виявлення , спостереження, наведення і застосування. Ефективен Міраж 2000 порівняно з тим совковим в расейськім хламом? Так. Проблема в іншому, де брати підготовлених пілотів, на чому літаки будуть базуватись і де обслуговуватися ? Оце питання.
показать весь комментарий
07.06.2024 20:35 Ответить
Дякую, тільки хотів це написати. Про те що в армії потрібні максимально однакові системи озброєння, особливо це стосується високотехнологічних до яких звісно належать літаки. Додам що F-16 це найбільш масовий літак із налагодженою екосистемою як то доступ до комплектуючих, велике коло спеціалістів, довголітній досвід використання тощо.
показать весь комментарий
07.06.2024 20:56 Ответить
Як показало життя, покладатися тільки на США теж не можна.
Треба завжди мати план "Б", особливо, коли він виглядає надійнішим.
Ми не знаємо, як скінчаться вибори в США, а вони можуть заборонити чи літати,
чи стріляти, чи пускати ракети, чи не дадуть якихісь частин ....
Тому треба вдячно приймати що дають і зплатити пілотам як треба.
А набрати пілотів за гарні гроші - не проблема.
показать весь комментарий
07.06.2024 22:23 Ответить
Допомогу "Міражами"від Макрона треба приймати, так як ще невідомо як поведеться нова адміністрація США, щодо ф-16, після виборів . Євлаш, або некомпетентний у цьому питанні, або несе нісенітницю з підказки ОП
показать весь комментарий
08.06.2024 11:30 Ответить
Надо брать все что дают и даже просить больше, к примеру списаные палубные штурмовики Grumman A-6 Intruder (разных модификаций) 70-х годов прошлого века (которые находятся уже на хранении) не сильно хуже А-10 (бородавочников)!!!

показать весь комментарий
08.06.2024 19:22 Ответить
показать весь комментарий
08.06.2024 19:24 Ответить
 
 