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Зеленский (19011) россия (92990) Франция (3348)

Зеленский о российских угрозах Франции: Это еще один аргумент в пользу нашей смелости

Володимир Зеленський

Угрозы РФ в ответ на заявления Франции о возможности отправки военных инструкторов в Украину являются очередным аргументом в пользу смелости партнеров Киева.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая перед Национальным собранием Франции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"И когда вчера из России прозвучали прямые угрозы Франции - это стало еще одним аргументом в пользу нашей смелости. В пользу того, чтобы ни одно зло в мире не имело наглости противопоставлять себя Франции и провозглашать французов военными целями", - заявил Зеленский.

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Напомним, что 4 июня представитель российского посольства во Франции Александр Макогонов назвал французских инструкторов в Украине "законной целью". Во французском Министерстве иностранных дел пообещали ответ на заявление российского чиновника.
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Топ комментарии
+5
Оно уже и за Макрона решает.
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07.06.2024 18:19
+3
З фотками із Франції щось не те.
Чого Зеленського не зняли з зустрічаючими?
Вилазить з якогось літака невідомо де.
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07.06.2024 18:14
+3
Як же ж ******** ці ігри Заходу з ******!
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07.06.2024 18:17
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З фотками із Франції щось не те.
Чого Зеленського не зняли з зустрічаючими?
Вилазить з якогось літака невідомо де.
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07.06.2024 18:14 Ответить
Це сєкрєт. Кацапи нє дрємлят.
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07.06.2024 18:16 Ответить
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07.06.2024 21:58 Ответить
США Блінкен та Остін серед перших а від нетряпкяпкиякоїсь перед віцепрем"єркою сидів спочатку Єрмак, кудись зник, напроти Блінкена некамільфо? а потім Камишін , а КулебЯка наш там десь на пʼятому стільці за кадром
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07.06.2024 22:01 Ответить
Як же ж ******** ці ігри Заходу з ******!
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07.06.2024 18:17 Ответить
В нього під пазвами пенісні м'ячі? Чи штормить після коксу й він так тримає рівновагу?
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07.06.2024 18:19 Ответить
Оно уже и за Макрона решает.
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07.06.2024 18:19 Ответить
Потужно хоробрий ти наш, херой
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07.06.2024 18:25 Ответить
дєрьмак - оні і мєня бояцца!
зє - і мєня тоже!
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07.06.2024 18:27 Ответить
Щоб підкреслити свою безстрашність за Францію недостатньо мужньо розсунув руки.
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07.06.2024 18:33 Ответить
Це він такої думки про себе-боневтік?
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07.06.2024 18:40 Ответить
Недолуге не розуміє. Нам від Франції треба Іноземний легіон. В Україні. І це вирішить все, і ПЕРЕМОГУ. Якщо Рада не дає дозвіл, не ІНІЦІЮЄ ТАКЕ ЗВЕРНЕННЯ до Парижу, значить депутати поголовно - зрадники.
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07.06.2024 19:24 Ответить
Міжгалактичний лідор, уряяяя!
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07.06.2024 21:44 Ответить
 
 