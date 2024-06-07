Зеленский о российских угрозах Франции: Это еще один аргумент в пользу нашей смелости
Угрозы РФ в ответ на заявления Франции о возможности отправки военных инструкторов в Украину являются очередным аргументом в пользу смелости партнеров Киева.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, выступая перед Национальным собранием Франции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"И когда вчера из России прозвучали прямые угрозы Франции - это стало еще одним аргументом в пользу нашей смелости. В пользу того, чтобы ни одно зло в мире не имело наглости противопоставлять себя Франции и провозглашать французов военными целями", - заявил Зеленский.
Напомним, что 4 июня представитель российского посольства во Франции Александр Макогонов назвал французских инструкторов в Украине "законной целью". Во французском Министерстве иностранных дел пообещали ответ на заявление российского чиновника.
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