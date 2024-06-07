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Кабмин упростил военный учет для украинцев за границей

Військовий квиток

Сегодня Кабинет Министров Украины принял изменения в постановления, регулирующие воинский учет и мобилизацию. Правительство поддержало проект постановления №560, разработанный Министерством обороны Украины с целью приведения к требованиям статьи 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" и урегулирования вопросов постановки на военный учет призывников, военнообязанных и резервистов, находящихся за пределами государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Нововведения, в частности, касаются возможности постановки на военный учет через зарубежные дипломатические учреждения Украины для лиц, находящихся не в Украине более трех месяцев. Отныне призывники, военнообязанные и резервисты смогут становиться на учет без личного присутствия в районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

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Кроме того, из перечня документов, подтверждающих право на отсрочку от призыва для украинцев за рубежом, исключено требование о представлении заключения врачебно-консультативной комиссии о необходимости в постоянном уходе для лиц с инвалидностью II группы. Это позволит избежать лишней бюрократии и упростить процедуру.

Также изменен порядок предоставления информации об административных правонарушениях призывников, военнообязанных и резервистов: теперь эти данные будут направляться районными (городскими) территориальными центрами комплектования и социальной поддержки в полицию в электронном виде.

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Новые правила вступают в силу со дня опубликования и имеют целью сделать систему военного учета более эффективной и доступной.

Напомним, по данным Минобороны, около 15% военнообязанных уточнили свои данные в "Резерв+".
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Топ комментарии
+21
А ці все не награються... Невже не зрозуміло що українці за кордоном поклали величезний болт на дебільні рішення та постанови кабміну?
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07.06.2024 19:17
+17
Прекрасно розуміють.Ціль дуже проста-показати видимість роботи,зробити з цивільних ухилянтів і боротись з ними.При цьому сравжніх ухилянтів ЗСУ,поліцію,силові структури і себе любимих вивести з під удару.
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07.06.2024 19:45
+15
слухай, гімноїд, держава поклала навіть на тих, хто українську землю захищав зі зброєю... ти вже пройшов ВЛК і чекаєш відправку у ЗСУ? чи тут вирішив свій бойовий запал вихолостити?

і ще... ти, українець сраний, перестань українців обзивати "каклами", бо так роблять тільки глибоко переконані рашисти. чи ти і є кацап чи кацапський прихвостень?
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07.06.2024 21:30
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А ці все не награються... Невже не зрозуміло що українці за кордоном поклали величезний болт на дебільні рішення та постанови кабміну?
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07.06.2024 19:17 Ответить
Прекрасно розуміють.Ціль дуже проста-показати видимість роботи,зробити з цивільних ухилянтів і боротись з ними.При цьому сравжніх ухилянтів ЗСУ,поліцію,силові структури і себе любимих вивести з під удару.
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07.06.2024 19:45 Ответить
Тільки працює це все у зворотному напрямку. Хоча, може ще й лишилися довбні що вірять зедебільній владі.
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07.06.2024 20:01 Ответить
****** державу, держава ******* тебе. Це і є зворотній напрямок🤣
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07.06.2024 20:23 Ответить
Ото ти притрушене... Нах..я мені система що працює проти мене? Як казав класик.
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08.06.2024 08:25 Ответить
тільки закордонним каклам без виконання "дебільних" постанов влади, ніхто не видасть актуальні документи. Тому від покладання болта на державу, автоматично держава покладає болт на ухилянтів
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07.06.2024 20:18 Ответить
Постійно несеш якусь *****!На марафоні таке розповідають,звідки така інфа?
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07.06.2024 20:27 Ответить
слухай, гімноїд, держава поклала навіть на тих, хто українську землю захищав зі зброєю... ти вже пройшов ВЛК і чекаєш відправку у ЗСУ? чи тут вирішив свій бойовий запал вихолостити?

і ще... ти, українець сраний, перестань українців обзивати "каклами", бо так роблять тільки глибоко переконані рашисти. чи ти і є кацап чи кацапський прихвостень?
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07.06.2024 21:30 Ответить
Ах як хочеться масним лапкам дотягтися до українців за кордоном!
А які зручності!
Заохотьте свиню рекламними фото ковбас та холодців!
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07.06.2024 19:20 Ответить
тобто захищати майно каклів які втікли з країни мають якісь дурачки? А хитросракі нє раждєни для вайни.
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07.06.2024 20:19 Ответить
А якщо все життя з тебе тільки брали і майна ніякого нема?
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07.06.2024 22:03 Ответить
А чому тоді українці в Україні так само дистанційно стати на облік не можуть? Чому така дискримінація тих, хто залишився, і поблажки тим, хто виїхав, і найближчим часом повертатися не буде?
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07.06.2024 19:20 Ответить
Ага, про тих хто залишився, криичать, ухилянти, ухилянти, а про тих хто виїхав, про дітей та родичів чиновників, чомусь не бігають і не кричать, ухилянти, ухилянти
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07.06.2024 19:33 Ответить
Кричать
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07.06.2024 19:36 Ответить
Чотириразовому спростіть! Пришліть воєнкома прям на робоче місце. Бо він, бідося, так оновитись хоче!
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07.06.2024 19:23 Ответить
Цей оновленню не підлягає - тільки в утиль!
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07.06.2024 19:33 Ответить
ну обапдейтився ж до 6.30 ))
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07.06.2024 19:51 Ответить
Не пиз#якав б за океану,захисник🤣
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07.06.2024 20:17 Ответить
От ти і захищай ,а то розвелося вас диванних патріотів , різних заброньованих політологів ,експертів , і до речі ,особисто я не хочу ні до Рашки ,ні до ЄС і НАТО ,Україна самодостатня країна і їй не потрібні господарі ,ні на Сході ,ні на Заході ,
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07.06.2024 20:26 Ответить
я вже в НАТО та ЄС, тому що ті, хто поруч зі мною на виборах не голосували за проросійські партії, Яника, Зелю, Гепу, Допу, Мертветчука, %уйсфрича, Мураєва тощо ))
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07.06.2024 21:43 Ответить
То ж ти за кордоном, а значить, з твоєї ж логіки - 100% уклоніст.
Ну самокритично, ціную, але чому уклоніст дорікає іншим уклоністам?
А якщо це ВПН і ти в Україні, то тим більше питань чому ти лупиш по клавіатурі, а не захищаєш державу.
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07.06.2024 22:27 Ответить
Этот бот вроде бы и на УП пишет подобную дичь. Ура патриот из штатов который всех посылает на убой. Классика. На вопрос какое он имеет право вякать из штатов во время войны тактично игнорит и продолжает дальше спамить🤣
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08.06.2024 04:14 Ответить
Не бреши
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07.06.2024 23:08 Ответить
Це за яким часом, бо у нас тут стабільні 5.30?
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07.06.2024 19:54 Ответить
… з коробки.
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07.06.2024 19:55 Ответить
Так, але у разі необхідності отримати новий паспорт, приміром, держава ложить болт на тебе і тобі подібних зйобишів. Виявляється у цю гру можна грати двох.
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07.06.2024 20:22 Ответить
Ти тупий дебіл!Десь ***** прочитав і розповсюджуєш
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07.06.2024 20:29 Ответить
Сумніваюсь хто гроші буде в українські держбанки класти, щоб великий біщнес потім кредитів набирав та невіддавав і нерухомість купляти яку ж депутати і будують... вони скоріше їх обілетять ... закордоном появляться бігунки.. які там за 3-4 тис порішають з паспортом...
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07.06.2024 20:41 Ответить
Да тут старый сдать не могут а ты все про новый🤣 будет очень много желающих его получить особенно после этих гестаповских законов😂
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07.06.2024 22:31 Ответить
То упростить ,то всем вернутся за 30 суток,цирк.
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07.06.2024 20:19 Ответить
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07.06.2024 20:49 Ответить
Кацап,ти забув коли ви напали на Україну? Нагадаю тобі -24 лютого 2022 року.При чому тут 2021 рік?... І взагалі,****** на лєнта.сру і там радь що кому робити!
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07.06.2024 22:03 Ответить
Бо він, мабуть, виїхав в 20му. Тож з 21го, а після цього пана вже у решти можна "атнімать і дєліть". ****** шарікови, як вони заіпали.
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07.06.2024 22:23 Ответить
Удачи жить с такими же сумасшедшими в шизоленде, стратег🤣один из ярких приимеров почему все адекватные бегут отсюда и не вернуться
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07.06.2024 22:29 Ответить
Хочуть залишити українців без документів, щоб за Залужного не проголосували.

Вибори чмирьку! В шию гадьониша! А в/с нехай заштовхає собі кудись
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07.06.2024 20:42 Ответить
Щось мені здається що залужний буде новим розчаруванням українців... враховуючи як він списався по влк... мовчав за корупцію в тцк... та тепер мовчить щодо виробництва озброєння
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07.06.2024 20:51 Ответить
На все згодні - аби хоч якось захомутати! Наших дітей! Своїх вони мобілізувати чомусь не поспішають! Суки!!!!
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08.06.2024 10:53 Ответить
 
 