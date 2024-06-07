Кабмин упростил военный учет для украинцев за границей

Сегодня Кабинет Министров Украины принял изменения в постановления, регулирующие воинский учет и мобилизацию. Правительство поддержало проект постановления №560, разработанный Министерством обороны Украины с целью приведения к требованиям статьи 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" и урегулирования вопросов постановки на военный учет призывников, военнообязанных и резервистов, находящихся за пределами государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Нововведения, в частности, касаются возможности постановки на военный учет через зарубежные дипломатические учреждения Украины для лиц, находящихся не в Украине более трех месяцев. Отныне призывники, военнообязанные и резервисты смогут становиться на учет без личного присутствия в районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

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Кроме того, из перечня документов, подтверждающих право на отсрочку от призыва для украинцев за рубежом, исключено требование о представлении заключения врачебно-консультативной комиссии о необходимости в постоянном уходе для лиц с инвалидностью II группы. Это позволит избежать лишней бюрократии и упростить процедуру.

Также изменен порядок предоставления информации об административных правонарушениях призывников, военнообязанных и резервистов: теперь эти данные будут направляться районными (городскими) территориальными центрами комплектования и социальной поддержки в полицию в электронном виде.

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Новые правила вступают в силу со дня опубликования и имеют целью сделать систему военного учета более эффективной и доступной.

Напомним, по данным Минобороны, около 15% военнообязанных уточнили свои данные в "Резерв+".