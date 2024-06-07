Повышение тарифов на электроэнергию для населения не покрыло ее рыночной стоимости, - Шмыгаль

Поднятие тарифов на электроэнергию для населения не покрыло ее рыночную стоимость.

Об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это поднятие не покрыло рыночную стоимость. Рыночная стоимость электроэнергии колеблется в районе 7-8 грн. Мы установили тариф 4,32 грн, исходя из самой дешевой себестоимости Энергоатома и Укргидроэнерго, это две государственные компании, плюс входит себестоимость доставки людям. Это наименьшая себестоимость самой дешевой энергии, которая у нас в государстве на сегодня доступна. Мы ее отдаем людям", - сказал Шмыгаль.

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При этом он напомнил, что ночной тариф остается 2,16 грн.

По его мнению, это будет стимулом для установки двухзонных счетчиков, чтобы потреблять больше электроэнергии ночью, когда она дешевле и доступнее.

"В любом случае, государство платит более 90 млрд грн для того, чтобы обеспечить эту нерыночную цену для населения", - сказал Шмыгаль.

По его словам, покрытие себестоимости электроэнергии дает возможность накопления средств по уплате налогов в бюджет двумя государственными компаниями, возможность проводить ремонтные работы.

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Так, как добавил Шмыгаль, уже принято решение о перечислении 1,5 млрд грн государственной компании "Центрэнерго" для ремонта двух разрушенных россиянами электростанций - Трипольской и Змиевской.

Также, по его словам, налоги будут переводиться в специальный фонд для выплаты субсидий.

Кроме того, как подчеркнул Премьер, субсидии будут пересчитаны автоматически, для этого не надо подавать никаких документов.

"Люди, которые будут нуждаться в субсидиях уже в новых условиях, в новом тарифе, подают свои заявки, получают свои субсидии. Мы увеличиваем этот специальный счет за счет уплаты налогов государственными энергетическими компаниями и, соответственно, будем также возмещать, чтобы уязвимые слои населения могли в полной мере получать услуги, и уязвимые категории не чувствовали существенного влияния поднятия тарифов", - сказал Шмыгаль.

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Напомним, правительство 31 мая повысило тариф на электричество для населения с 2,64 грн до 4,32 грн за кВт-ч.