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Повышение тарифов на электроэнергию для населения не покрыло ее рыночной стоимости, - Шмыгаль

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль

Поднятие тарифов на электроэнергию для населения не покрыло ее рыночную стоимость.

Об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это поднятие не покрыло рыночную стоимость. Рыночная стоимость электроэнергии колеблется в районе 7-8 грн. Мы установили тариф 4,32 грн, исходя из самой дешевой себестоимости Энергоатома и Укргидроэнерго, это две государственные компании, плюс входит себестоимость доставки людям. Это наименьшая себестоимость самой дешевой энергии, которая у нас в государстве на сегодня доступна. Мы ее отдаем людям", - сказал Шмыгаль.

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При этом он напомнил, что ночной тариф остается 2,16 грн.

По его мнению, это будет стимулом для установки двухзонных счетчиков, чтобы потреблять больше электроэнергии ночью, когда она дешевле и доступнее.

"В любом случае, государство платит более 90 млрд грн для того, чтобы обеспечить эту нерыночную цену для населения", - сказал Шмыгаль.

По его словам, покрытие себестоимости электроэнергии дает возможность накопления средств по уплате налогов в бюджет двумя государственными компаниями, возможность проводить ремонтные работы.

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Так, как добавил Шмыгаль, уже принято решение о перечислении 1,5 млрд грн государственной компании "Центрэнерго" для ремонта двух разрушенных россиянами электростанций - Трипольской и Змиевской.

Также, по его словам, налоги будут переводиться в специальный фонд для выплаты субсидий.

Кроме того, как подчеркнул Премьер, субсидии будут пересчитаны автоматически, для этого не надо подавать никаких документов.

"Люди, которые будут нуждаться в субсидиях уже в новых условиях, в новом тарифе, подают свои заявки, получают свои субсидии. Мы увеличиваем этот специальный счет за счет уплаты налогов государственными энергетическими компаниями и, соответственно, будем также возмещать, чтобы уязвимые слои населения могли в полной мере получать услуги, и уязвимые категории не чувствовали существенного влияния поднятия тарифов", - сказал Шмыгаль.

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Напомним, правительство 31 мая повысило тариф на электричество для населения с 2,64 грн до 4,32 грн за кВт-ч.
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Топ комментарии
+35
С..У..К..А ахметовская народом проклята на 5 поколінь вперед.
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07.06.2024 21:01
+30
Ходив на ринок, хотів глянуть ринкову вартість. Щось жодного продавця електроенергії не бачив... Тож про ціну, підозрюю, нам ******* нас обманюють.
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07.06.2024 21:02
+28
йдіть у сраку! Де звіт про аитрачені кошти на захист генерації?
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07.06.2024 21:03
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Страница 2 из 2
А ринкову вартість цей поц взяв на ринку, де скумрія по 8 чи Ахмєтов по такій ціні купляє у Енергоатому? Ідіот, навіть брехати правдоподібно не здатен, і воно прем'єр-міністр.
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08.06.2024 00:26 Ответить
Так ви пригадайте хто такий Шмигаль, цеж топ менеджер Ахметова
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08.06.2024 01:07 Ответить
Це вже не топ менеджер Ахметова, а мародер і диверсант.
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09.06.2024 01:32 Ответить
А Ахмєтав хто?🤣
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09.06.2024 01:53 Ответить
Справа в тому, що, яким би аморальним, як казав Азіров, кровосісею, не був Ахмєтов, він не державний службовець, а це таки інша відповідальність і обов'язки.
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09.06.2024 23:54 Ответить
Діяльність цього уряду теж непокрила витрат на його утримання...
Такшо 1:1...
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08.06.2024 00:32 Ответить
Ми ще платили по новому тарифу від пінгвінів,а ви вже кажете,що не покрили собівартості.
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08.06.2024 00:46 Ответить
Давай ишшо!!!!
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08.06.2024 07:31 Ответить
Тоді вже купляйте обладнання, а не отримуйте його безкоштовно від інших країн. Чомусь іншим бізнесам (не наближеним до ермакратії та боневтікщини) ніхто нічого безкоштовно не дає, лише відбирають
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08.06.2024 09:28 Ответить
Все крадете, ніяк не накрадетесь. Добре що я вам вже ні копійки не плачу.
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08.06.2024 10:04 Ответить
Все, до чого дотягнулися зелені ручки, стає "збитковим"....
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08.06.2024 10:55 Ответить
Коли ви вже ***** понаїдаєтеся???
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08.06.2024 11:22 Ответить
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