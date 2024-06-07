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конгресс (37) Пентагон (1410) США (24808) ATACMS (135)

Конгрессмены-республиканцы призвали Пентагон снять все запреты для Украины на использование ATACMS

Конгресмени-республіканці закликали Пентагон зняти усі заборони для України на використання ATACMS

Глава комитета по разведке Палаты представителей, конгрессмен-республиканец Майк Тернер направил письмо главе Пентагона Ллойду Остину с призывом снять все ограничения для Украины на использование ракет ATACMS и другого дальнобойного американского оружия.

Об этом пишет "Голос Америки", сообщает Цензор.НЕТ.

Тернер отметил, что администрация президента США Джо Байдена "ограничивает способность Украины защищаться от нападений России", не позволяя бить по территории РФ американскими ракетами ATACMS.

"Невозможно вести войну, в которой врагу разрешено стрелять по вам, а вы не можете вести ответный огонь", - говорится в заявлении конгрессмена.

В письме республиканец напоминает, что 20 мая его комитет отправил двухпартийное обращение от демократов и республиканцев в Белый дом с призывом "позволить украинским силам наносить удары по территории России, используя оружие США". Через несколько дней администрация Байдена сняла определенные ограничения. Тернер заявил, что "это положительный шаг, но недостаточный".

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В своем письме глава комитета по разведке Палаты представителей отмечает, что критическую необходимость снять ограничения с дальнобойных ракет ATACMS отмечает президент Украины Владимир Зеленский.

Тернер считает, что в ответ на решение администрации Байдена позволить Украине наносить удары по РФ только неподалеку Харьковской области "Россия неизбежно разбросает свои силы на других участках вдоль границы".

"Разрешение Украине использовать ATACMS для более глубоких ударов обеспечит возможность прерывать, сдерживать и защищаться от непрерывных атак России. Я призываю вас отменить все запреты на использование ATACMS и другого оружия большой дальности, которое поставляется США", - говорится в обращении к Пентагону.

Конгресмени-республіканці закликали Пентагон зняти усі заборони для України на використання ATACMS

Напомним, что Украина может использовать американские реактивные снаряды GMLRS, артиллерийские ракетные системы HIMARS и другие артиллерийские системы для ударов по военным объектам на территории России, однако разрешение не распространяется на ракеты "земля-земля" большой дальности ATACMS.

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Топ комментарии
+11
Тернер - великий друг України і ненависник комуністів і кацапів. Тож не варто тут накидати на вентилятор.
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07.06.2024 21:33
+6
Ось побачите, ще й на Байдена в суд подадуть за злочинну бездіяльність. Може навіть напишуть у формулюванні "...міг запобігти війні, але не зробив цього".
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07.06.2024 21:36
+2
тому що там яструби. а ліваки в іншій партії тусуються.
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07.06.2024 21:34
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Джонсон ввів заядлих двох трампістів в комітет розвідки ... Оцей Тернер зараз почитаю - про нього... Це типу як Безумна таТатаров в такому комітеті агенти Кремля
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07.06.2024 21:16 Ответить
Скотт Перри из Пенсильвании и Ронни Джексон из Техаса в Комитет по разведке Палаты представителей были объявлены в Палату представителей в среду.
POLITICO
Спикер Джонсон назначает двух союзников Трампа в комитет, который занимается секретной разведкой

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон назначает двух крайне правых республиканцев в мощный Комитет по разведке Палаты представителейкрайне правых республиканцев в мощный Комитет по разведке Палаты представителей, позиционируя двух близких союзников Дональда Трампа, которые работали над https://apnews.com/article/joe-biden-wins-white-house-ap-fd58df73aa677acb74fce2a69adb71f9 отменой президентских выборов 2020 года, в группу, которая получает деликатные секретные брифинги и контролирует работу американских шпионских агентств.
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07.06.2024 21:22 Ответить
Тернер - великий друг України і ненависник комуністів і кацапів. Тож не варто тут накидати на вентилятор.
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07.06.2024 21:33 Ответить
яж не про нього -читайте нижче з ПОЛІТІКО
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07.06.2024 21:45 Ответить
я про двох нових трампістів в комітеті - не з винтелятора , а від Джонсона зТампом7 Один з них вірний багатолітній ос обистий лікар Трампа
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07.06.2024 21:47 Ответить
вмикаю вентилятор на повні оберти і ...
Politico suxx, Biden musd1e Trump forever 🤟
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07.06.2024 22:21 Ответить
Politico - лівацький смітник, у якому дуже багато авторів із кацапськими прізвищами
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07.06.2024 22:19 Ответить
Якось не зрозуміло, республіканці попросили зняти усі заборони - так Джонсон знову поганий
Демократи також можуть попросити зняти заборону
Чому не просять?

Чи знову заняті скандалом https://www.nbcnews.com/politics/politics-news/live-blog/hunter-biden-trial-live-update-rcna155305 1 , https://www.youtube.com/watch?v=_jbsKCEBFk0 2
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08.06.2024 00:33 Ответить
Як респи поперли! і мексиканськии кордон не приплітають
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07.06.2024 21:21 Ответить
тому що там яструби. а ліваки в іншій партії тусуються.
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07.06.2024 21:34 Ответить
Це той випадок коли ти шось зробив і якби не розвивалися події далі ти все одно отримаєш прибуток ( в даному випадку голоси ).
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07.06.2024 21:42 Ответить
******** в них там робиться…
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07.06.2024 21:31 Ответить
Ось побачите, ще й на Байдена в суд подадуть за злочинну бездіяльність. Може навіть напишуть у формулюванні "...міг запобігти війні, але не зробив цього".
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07.06.2024 21:36 Ответить
тобто трампісти вбачають користь для виборів в проукраїнській позиції- ну тепер Байдену треба по Мацкві пуляти
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07.06.2024 21:49 Ответить
Он неподсуден. Был уже прецендент. Судья сказал , что невозможно судить чела, который не понимает, что делает и где находится.
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07.06.2024 22:23 Ответить
Та скількі там вже йому залишилося...
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07.06.2024 22:52 Ответить
Син офіцера ГУР рашки , він же агент рашки Козир, сидить по праву руку в Нормандській зустрічі ( де Блінкен у Байдена ) А потім різні замісники ОПУ та віцепремєрка й аж п"ятим сидить.... тататааааа- "наш Блінкен "- КулебЯка
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07.06.2024 21:35 Ответить
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07.06.2024 21:39 Ответить
Тільки чого вони до Пентагону? - добро ж дає президент
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07.06.2024 21:39 Ответить
Республіканці - депутати здорової людини
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07.06.2024 22:17 Ответить
Марія Барабаш - 10 фактів про Трампа і Україну
https://censor.net/ua/blogs/3476827/10_faktv_pro_trampa_ukranu#comment_81538492
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08.06.2024 08:54 Ответить
 
 