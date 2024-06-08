НАТО планирует создать должность спецпредставителя в Украине, который будет координировать поддержку от Альянса, – СМИ
В НАТО обсуждают план по созданию новой должности для специального представителя в Украине. Такой представитель будет находиться в Киеве.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом сообщил американский журнал Foreign Policy со ссылкой на собеседников, которые ознакомлены с этим вопросом.
По данным собеседников издания, такой представитель будет находиться в Киеве, поскольку НАТО планирует увеличить свои долгосрочные обязательства перед Украиной на фоне войны с РФ.
Отмечается, что новый представитель будет координировать поддержку Украины от Альянса, включая потоки военной помощи из разных западных стран.
Некоторые западные чиновники одобрительно отзываются о создании должности посланника, который будет контролировать поставки оружия.
"Мы ищем пути институционализации части двусторонней поддержки, которая поступает в Украину, и введение ее в НАТО, чтобы обеспечить большую согласованность этой помощи и адекватное распределение бремени между Альянсом в нашей коллективной поддержке Украины", - заявила посол США в НАТО Джулианна Смит.
Однако, отметили журналисты, есть чиновники в НАТО, которые воздерживаются от создания этой должности, поскольку это не соответствует главной цели Украины - вступление в НАТО.
"Это часть утешительного приза, который мы все пытаемся создать. Это еще один пример того, что мы делаем вместо того, что на самом деле хочет от нас Украина", - сказал один из чиновников НАТО на условиях анонимности.
Как добавили в журнале, крупнейшие сторонники Украины в Европе, особенно в странах Восточной Европы, настаивали на том, чтобы страна получила официальное приглашение присоединиться к НАТО в качестве полноправного члена на предстоящем саммите, но Соединенные Штаты и Германия "заблокировали эту попытку".
Напомним, НАТО планирует предложить Украине пакет помощи по безопасности во время ежегодного саммита Альянса летом этого года в Вашингтоне, хотя ожидается, что он не удовлетворит давнюю просьбу Украины о членстве в НАТО на фоне российского вторжения.
Саммит НАТО в Вашингтоне затронет три ключевых вопроса, связанных с Украиной. Однако о членстве страны в Альянсе речь не идет.
Пожалуйста, подождите...
А серйозно, так потрібні такі координатори-контролери. Для всього, від зброї до грошей. Не менш потрібні ніж іноземні інструктори в ЗСУ.
Поганець... в хату...
Де вже все вкраденно...
Навіть в кадилах нема ладану...
Хочу лише нагадати , коли після Мюнхена гітлер окупував Чехословатчину "геніяльне" польстке керівництво зробило казкову "багатоходівку" й захопила клаптик чеської теріторії . Вони мабуть тоді так пишалися своєїм хистом й розумом . Але це був останній рік влади цих "розумників" , й останній рік незалежності Польші на довгі 45 років . Так що , польські фермере теж саме роблять . За свої містечкові дрібні інтереси .
як, тепер, 5-6 менеджерам крутитися?
ну а Німеччина, яка в оборону Європи після Другої Світової війни нічого не вклала, яке вона має право когось блокувати ?!
Німеччина в цій ролі виглядає вкрай принизливо : самі нічого не вирішують, але виконують всі забаганки США.
"План, який у разі його затвердження буде представлений на майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні в липні, передбачає створення нової посади "старшого цивільного представника" НАТО в Україні за зразком аналогічної посади, створеної НАТО в Афганістані." 😬