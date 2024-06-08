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НАТО (8637) членство в НАТО (1437) представительство (75)

НАТО планирует создать должность спецпредставителя в Украине, который будет координировать поддержку от Альянса, – СМИ

НАТО планує створити посаду спеціального представника в Україні

В НАТО обсуждают план по созданию новой должности для специального представителя в Украине. Такой представитель будет находиться в Киеве.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, об этом сообщил американский журнал Foreign Policy со ссылкой на собеседников, которые ознакомлены с этим вопросом.

По данным собеседников издания, такой представитель будет находиться в Киеве, поскольку НАТО планирует увеличить свои долгосрочные обязательства перед Украиной на фоне войны с РФ.

Отмечается, что новый представитель будет координировать поддержку Украины от Альянса, включая потоки военной помощи из разных западных стран.

Некоторые западные чиновники одобрительно отзываются о создании должности посланника, который будет контролировать поставки оружия.

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"Мы ищем пути институционализации части двусторонней поддержки, которая поступает в Украину, и введение ее в НАТО, чтобы обеспечить большую согласованность этой помощи и адекватное распределение бремени между Альянсом в нашей коллективной поддержке Украины", - заявила посол США в НАТО Джулианна Смит.

Однако, отметили журналисты, есть чиновники в НАТО, которые воздерживаются от создания этой должности, поскольку это не соответствует главной цели Украины - вступление в НАТО.

"Это часть утешительного приза, который мы все пытаемся создать. Это еще один пример того, что мы делаем вместо того, что на самом деле хочет от нас Украина", - сказал один из чиновников НАТО на условиях анонимности.

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Как добавили в журнале, крупнейшие сторонники Украины в Европе, особенно в странах Восточной Европы, настаивали на том, чтобы страна получила официальное приглашение присоединиться к НАТО в качестве полноправного члена на предстоящем саммите, но Соединенные Штаты и Германия "заблокировали эту попытку".

Напомним, НАТО планирует предложить Украине пакет помощи по безопасности во время ежегодного саммита Альянса летом этого года в Вашингтоне, хотя ожидается, что он не удовлетворит давнюю просьбу Украины о членстве в НАТО на фоне российского вторжения.

Саммит НАТО в Вашингтоне затронет три ключевых вопроса, связанных с Украиной. Однако о членстве страны в Альянсе речь не идет.
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Топ комментарии
+2
Тобто смотрящий над Єрмаком і компанією, які можливо і не тирять американську зброю, але ******* її розподіляти між "своїми", або просто тримати на складах, таким чином впливаючи на перебіг подій на фронті. І це зі сторони американців абсолютно слушно.
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08.06.2024 11:59
+2
Потрібно запропонувати на цю посаду Тимошенка. А що? Він гарно вміє координувати постачання в Україну чого хочеш, починаючи з автомобілів Chevrolet Tahoe. Або запропонувати когось з губернаторі. Будь-якого. Вони всі знатно накоординувались на гуманітраці, пора їм іти до "нових висот".
А серйозно, так потрібні такі координатори-контролери. Для всього, від зброї до грошей. Не менш потрібні ніж іноземні інструктори в ЗСУ.
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08.06.2024 12:15
+2
обложилі, валкі пазорниє!
як, тепер, 5-6 менеджерам крутитися?
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08.06.2024 12:29
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Правила форума Совет форумчан
Тобто смотрящий над Єрмаком і компанією, які можливо і не тирять американську зброю, але ******* її розподіляти між "своїми", або просто тримати на складах, таким чином впливаючи на перебіг подій на фронті. І це зі сторони американців абсолютно слушно.
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08.06.2024 11:59 Ответить
Зброю вони то не тирять , а от гроші ще й як тирять .
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08.06.2024 12:00 Ответить
Невже ваше ниття допоможе перемогти парашу?
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08.06.2024 12:14 Ответить
маєш на увазі,що зрадикам казати правду,що вони такими є, а злодіям ,котрі обиирають український народ теж нічого не казати, бо їхні "титанічні зусилля" допомагають якимось чином перемогти 3,14дерацію???
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08.06.2024 13:24 Ответить
Потрібно запропонувати на цю посаду Тимошенка. А що? Він гарно вміє координувати постачання в Україну чого хочеш, починаючи з автомобілів Chevrolet Tahoe. Або запропонувати когось з губернаторі. Будь-якого. Вони всі знатно накоординувались на гуманітраці, пора їм іти до "нових висот".
А серйозно, так потрібні такі координатори-контролери. Для всього, від зброї до грошей. Не менш потрібні ніж іноземні інструктори в ЗСУ.
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08.06.2024 12:15 Ответить
Посланець НАТО...

Поганець... в хату...

Де вже все вкраденно...

Навіть в кадилах нема ладану...
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08.06.2024 12:26 Ответить
НАТО требо не посади ділити , а хоча розібратися польськими фермерами . Польша член Альянсу . Ці фермери шкодлять напряму інтересам НАТО й змушують на їх витрачати сили й кошти .

Хочу лише нагадати , коли після Мюнхена гітлер окупував Чехословатчину "геніяльне" польстке керівництво зробило казкову "багатоходівку" й захопила клаптик чеської теріторії . Вони мабуть тоді так пишалися своєїм хистом й розумом . Але це був останній рік влади цих "розумників" , й останній рік незалежності Польші на довгі 45 років . Так що , польські фермере теж саме роблять . За свої містечкові дрібні інтереси .
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08.06.2024 12:28 Ответить
обложилі, валкі пазорниє!
як, тепер, 5-6 менеджерам крутитися?
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08.06.2024 12:29 Ответить
я ще якось можу проаналізувати коли США блокують вступ України до НАТО : все ж таки їхні військові завершували Другу Світову війну і їхня ядерна парасолька прикриває Європу від бурого крємльовського мєдвєдя.

ну а Німеччина, яка в оборону Європи після Другої Світової війни нічого не вклала, яке вона має право когось блокувати ?!

Німеччина в цій ролі виглядає вкрай принизливо : самі нічого не вирішують, але виконують всі забаганки США.
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08.06.2024 13:06 Ответить
В більш розгорнутій версії звучить так:
"План, який у разі його затвердження буде представлений на майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні в липні, передбачає створення нової посади "старшого цивільного представника" НАТО в Україні за зразком аналогічної посади, створеної НАТО в Афганістані." 😬
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08.06.2024 13:13 Ответить
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08.06.2024 13:19 Ответить
Комісії Україна -НАТО не вистарчає , то вирішили ще посаду спецпредставника створити,котрого, не виключено, куйло теж прикупить
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08.06.2024 13:27 Ответить
 
 