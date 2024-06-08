Кулеба анонсировал новые решения относительно поставок ПВО для Украины
Украина по состоянию на сейчас имеет два решения от западных партнеров по поставкам средств противовоздушной обороны. Однако стоит ожидать еще несколько решений.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал в эфире телемарафона министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Я не могу об этом говорить (относительно поставок средств. - Ред.). Но президент работает, это вчера была тоже ключевая тема. Мы работаем, военные работают, все работают. Последние два месяца мы перевернули мир вверх дном для того, чтобы найти решение", - сказал Кулеба.
Он отметил, что одно решение о поставках систем уже есть - это батарея Patriot от Германии.
"Также было в публичном пространстве решение по итальянской системе Samp/T. И будут еще решения", - заявил глава МИД.
ПВО для Украины
Напомним, что в понедельник, 3 июня, СМИ сообщили, что Италия собирается передать Украине еще одну систему противовоздушной обороны SAMP-T. Первая такая установка была передана Украине в 2023 году. К слову, это единственная система европейского производства, которая может перехватывать баллистические ракеты. Также SAMP/T способна отслеживать десятки целей и перехватывать 10 ракет одновременно.
Также сообщалось, что правительство Германии рассматривает возможность передать Украине четвертый по счету зенитно-ракетный комплекс Patriot для усиления противовоздушной обороны нашей страны.
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