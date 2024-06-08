90% военнопленных подвергаются в России пыткам, - Костин
Физическим и моральным пыткам подвергаются 90% военнопленных в российском плену.
Об этом рассказал генпрокурор Андрей Костин во время воркшопа для журналистов по международному праву и вооруженным конфликтам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Первый так называемый скрининг - неофициальный разговор с военнопленными, которые сейчас возвращаются, показывает, что до 90% наших людей страдают от различных видов пыток, бесчеловечного обращения, физического в том числе, сексуального и ментального насилия", - сказал он.
Генпрокурор подчеркнул, что система, которую создала Россия, - это система, построенная на пытках и бесчеловечном обращении на территории России и временно оккупированных территориях Украины.
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питали запитували(блін, якісь погані слова для цієї теми!) цікавилися?
І вони так робили з багатьма українцями з усієї країни.
Стосовно "вижити" - що то за життя буде, після полону? Та чи воно взагалі буде, оте "після"? Тож є інша думка (комусь може здатися трохи героічною, а іншим - занадто егоістичною), але хто я такий, щоб публічно її висловлювати? Кожен, опинившись там, сам обирає модель своєї поведінки, залежно від характеру, досвіду, стану, обставин, мотивації...
(Ваш Диванний Експерд.)
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