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90% военнопленных подвергаются в России пыткам, - Костин

Генпрокурор Андрій Костін

Физическим и моральным пыткам подвергаются 90% военнопленных в российском плену.

Об этом рассказал генпрокурор Андрей Костин во время воркшопа для журналистов по международному праву и вооруженным конфликтам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Первый так называемый скрининг - неофициальный разговор с военнопленными, которые сейчас возвращаются, показывает, что до 90% наших людей страдают от различных видов пыток, бесчеловечного обращения, физического в том числе, сексуального и ментального насилия", - сказал он.

Также читайте: Все освобожденные из плена, независимо от даты обмена, могут уволиться с военной службы, - МВД

Генпрокурор подчеркнул, что система, которую создала Россия, - это система, построенная на пытках и бесчеловечном обращении на территории России и временно оккупированных территориях Украины.
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Топ комментарии
+6
Зате ми кормим цих звірів ненач всанаторії воно вдома по святам такого не бачило
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08.06.2024 20:07
+3
А в Україні 100% полонених піддаються тортурам! Їх примушують дивиться Телемарафон!
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08.06.2024 19:47
+2
У нас тоже "пытки"... То борщом, то телефоном

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08.06.2024 21:23
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А в Україні 100% полонених піддаються тортурам! Їх примушують дивиться Телемарафон!
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08.06.2024 19:47 Ответить
Ним тортурять всю країну ))))))
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08.06.2024 20:17 Ответить
Повинно звучати "90 % тих хто повернувся піддавалися тортурам". А то звучить наче влада знає скільки насправді в полоні.
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08.06.2024 20:01 Ответить
А що таке моральні тортури ?
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08.06.2024 20:05 Ответить
Тримати в інформаційній ізоляції та розповідати: як твоїх батьків повільно вбивали, а дружину та дітей спочатку згвалтували всіма можливими способами, а потім віддали в довічне користування кадирівцям, що України більше не існує і в твоєму домі живе донька начальника донецької колонії, де тебе тримають...
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09.06.2024 09:26 Ответить
Так це робили з мешканцями Донбасу ,і взагалі якщо ,недай Боже , потрапив в полон треба не корчити з себе героя і не кричати "Слава Україні" ,одразу перейти на російську ,а своє українство тримати глибоко в собі , щоб кацапи нічого не запідозріли , потрібно вижити за будь-яку ціну.
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09.06.2024 17:20 Ответить
О, то ви самі все знаєте. А чого ж тоді питали запитували (блін, якісь погані слова для цієї теми!) цікавилися?

І вони так робили з багатьма українцями з усієї країни.

Стосовно "вижити" - що то за життя буде, після полону? Та чи воно взагалі буде, оте "після"? Тож є інша думка (комусь може здатися трохи героічною, а іншим - занадто егоістичною), але хто я такий, щоб публічно її висловлювати? Кожен, опинившись там, сам обирає модель своєї поведінки, залежно від характеру, досвіду, стану, обставин, мотивації...
(Ваш Диванний Експерд.)
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09.06.2024 18:36 Ответить
Так я описав прагматичну модель поведінки ,тим більше ,що я народився і прожив при совітах 20 років (а теперішня рашка -це та сама совдепія ,тільки з капіталістичним ухилом ) і прекрасно знаю ,що в полоні краще тримати язик за зубами і не випендрюватися , і взагалі сказати кацапам ,що я не хотів на війну ,а мобілізували примусово ( а дивлячись ,як тецекашники себе поводять ,то це може бути правдою)
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09.06.2024 19:20 Ответить
Зате ми кормим цих звірів ненач всанаторії воно вдома по святам такого не бачило
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08.06.2024 20:07 Ответить
Генеральний прокурор України костін нагадав про себе,що він і далі сидить в своєму кріслі,а толку?
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08.06.2024 20:59 Ответить
У нас тоже "пытки"... То борщом, то телефоном

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08.06.2024 21:23 Ответить
Я не згоден - 99,9 піддаються
"3.14здеть - не мешки ворочить"
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08.06.2024 22:41 Ответить
 
 