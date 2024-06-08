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геноцид (416) Международный уголовный суд (226)

Глава команды МУС в Украине сказала, что нужно для признания геноцида: "Должно быть шесть конкретных действий"

Керівниця розслідування міжнародних злочинів, вчинених в Україні, Міжнародного кримінального суду Бренда Голліс

Для признания преступления геноцида должен быть доказан ряд действий, намеренно совершенных в отношении представителей конкретного этноса.

Об этом сообщила руководитель расследования международных преступлений, совершенных в Украине, Международного уголовного суда Бренда Холлис во время воркшопа для журналистов по международному праву вооруженных конфликтов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Для того, чтобы был геноцид, должно быть шесть конкретных действий. Одним из них является перемещение детей", - сказала она.

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По словам Холлис, еще одной составляющей преступления геноцида является навязывание конкретного образа жизни с целью уничтожения этнической группы.

В частности, чтобы преступление считать геноцидом, все действия должны быть направлены против конкретной группы на основе национальности и расы.

"То есть, когда вы вывозите детей, то в случае геноцида вы навязываете им такие условия жизни, которые заставят умирать только украинцев",- отметила она.

Кроме того, при квалификации геноцида также должно быть доказано намерение уничтожить определенную группу людей по ее принадлежности к конкретному этносу, добавила она.

Напомним, в сентябре 2023 года МУС открыл свой полевой офис в Киеве. Офис МУС с марта 2022 года проводит свое независимое расследование российских военных преступлений, совершенных в Украине. В марте 2023 года МУС выдал ордера на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой за депортацию украинских детей. В марте 2024 года МУС выдал ордера на арест генерал-лейтенанта Вооруженных сил России Сергея Кобылаша и адмирала ВМФ России Виктора Соколова за обстрелы украинской энергетической инфраструктуры.
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Топ комментарии
+11
Навіщо їм вчити історію, вони приїхали довести факт геноциду для захисту укрїнців на міжнародній арені і ці факти має предствити їм наша прокуртура та інші органи, яких тут тисячі. Це передусім потрібно нам, а не їм.
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08.06.2024 20:32
+9
Мало їм доказів? Хай повчить Історію.
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08.06.2024 20:25
+6
А то що кожен день руйнує кацап за наказом плєшивого *****, міста і села, вбиває дітей та мирних жителів України це не є геноцидом значить?
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08.06.2024 21:16
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для проведення геноциду (в рашці) потрібні лише МG-42
а бажаючі знайдуться

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08.06.2024 20:24 Ответить
Авжеж, крючкотворства вистачить....на те і високий(фахово) МКС, щоб збирати всі необхідні матеріали.
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08.06.2024 20:24 Ответить
Мало їм доказів? Хай повчить Історію.
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08.06.2024 20:25 Ответить
Навіщо їм вчити історію, вони приїхали довести факт геноциду для захисту укрїнців на міжнародній арені і ці факти має предствити їм наша прокуртура та інші органи, яких тут тисячі. Це передусім потрібно нам, а не їм.
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08.06.2024 20:32 Ответить
і десятки тон документів
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08.06.2024 20:48 Ответить
"вони приїхали довести факт геноциду".... ви впевнені щодо мети їхнього візиту , чи може вона діаметрально протилежна ? У нас вже хто тільки не був - місвія ОБСЄ , що починаючти з 2014 " не бачила" як кацапи обстрілюють українські міста , продажний красний крєст , що хза десять років війни не може жодного українського військовополоненого порятувати , зате дуже переймається кацапськими . Нарешті коли прокурор цього суду поставив на один щабель арабських терористів і прем'єра Ізраїлю , вам це нічого не каже ?
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08.06.2024 21:19 Ответить
А Ви впевнені а тому, що пишете, с Ваша мета протилежна?
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08.06.2024 21:32 Ответить
Коли людина починає розповідати про шість конкретних дій , то я її розумію так що коли довести можна лише п'ять , то це не є геноцидом , інакше б фраза звучала "геноцид - це одна із шести ..." Тому на 99% таки впевнений у зворотному та думаю що без кацапського втручання не обійшлося ю
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08.06.2024 23:02 Ответить
А то що кожен день руйнує кацап за наказом плєшивого *****, міста і села, вбиває дітей та мирних жителів України це не є геноцидом значить?
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08.06.2024 21:16 Ответить
Ні. Оскільки вмирають всі, а не тільки українці/росіяни/євреї/татари. Коли всі вмирають, це не геноцид, а просто війна.
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08.06.2024 22:00 Ответить
Коли нацистська расєя викрадає укаїнських дітей це пряма ознака геноциду. Коли рашисти знищують цивільну інфраструктуру України тим самим створючи умови для повного або часткового знищення українців це теж пряма ознака геноциду. Що тут розповідати якщо кацапська нечисть навіть книжки українською знищує.
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08.06.2024 22:32 Ответить
От коли це прийде на твою землю, тоді побачимо як ти умнічать будеш. Старі люди, які юули у другу світову свідками війни, розповідають, що навіть тоді нацисти посилали старосту, щоб той попереджував людей, щоб ті ховались в погреба, тому що буде бомбардування. А кацапи серед білого дня херачать по торговим центрам де тисячі людей. Та хіба тільки це?
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09.06.2024 09:28 Ответить
во время воркшопа для журналистов Источник:
Это, наверно, что то среднее (по востребованности) между барбершопом и сексшопом?
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08.06.2024 21:25 Ответить
Це інклюзивний розбір кейсів у коворкінгу.
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08.06.2024 21:36 Ответить
А чи можна всі шість конкретних дій оголосити?
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08.06.2024 21:34 Ответить
оголосила тільки про дітей. Інші - секрет
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09.06.2024 00:12 Ответить
Доречі якщо дуже наполегливо розслідувати , а також люструвати владу то напевне може статися жахливе , що до третини діючої влади це нащадки тих хто причетний до геноциду українців ...
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08.06.2024 22:02 Ответить
То в чому проблема,соплежуйка?
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08.06.2024 23:08 Ответить
А проблема полягає в тому, що прокуратура не вміє збирати докази і обгрунтовувати обвинувачення. Вони як дресировані собаки, розуміють команди хазяїна: "Фас !" та "Фу!". І прикладів, коли немає доказів вини і по-хорошому треба відмовлятися від обвинувачення і закривати справу, але хозяєва не дозволяють зробити це, стало звичайною справою. Але в міжнародних судах, якщо немає обгрунтування обвинувачення, справу закривають.
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09.06.2024 00:07 Ответить
де інші 5???
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09.06.2024 00:13 Ответить
Може їй варто подивитись хвилин 30 паРаша ТВ? За 30 хвилин, там разів десять будуть озвучені заклики що ведуть до фактичного геноциду українців. А якщо включити Соловйова, то всі 40 разів.
Дивлячись на дії рашистів, на слова кремлівського педофіла, на заклики його неоГеббельсів, просто не розумію, які ще мають бути сумніви, що мета у них - геноцид українців.
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09.06.2024 00:36 Ответить
"складником злочину геноциду є нав'язування конкретного способу життя з метою знищення етнічної групи. "

Захист етнічної групи від знищення називається "націоналізм". Націоналізм дуже не подобається російським нацистам
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09.06.2024 00:49 Ответить
Що таке "воркшопінг"? Що то за звір? Українською не вмієте писати?
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09.06.2024 08:15 Ответить
 
 